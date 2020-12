ATX und DAX etwas tiefer -- Märkte in Fernost schließen mehrheitlich leichter

AUSTRIA

An der Wiener Börse halten sich Anleger am Mittwoch zurück.

Der ATX wies kurz nach Handelsbeginn ein minimales Minus von 0,09 Prozent auf 2.603,08 Zähler aus, das er anschließend noch etwas ausbaut.

Nach in der Früh vorgelegten Einzelhandelsumsatzzahlen aus Deutschland brachten auch im Verlauf des Vormittages herausgegebene Erzeugerpreise und Arbeitsmarktdaten für die gesamte Eurozone keine starken Impulse. Am Nachmittag steht nun konjunkturseitig der ADP-Jobreport zum November an, bevor am Abend der Konjunkturbericht der Federal Reserve ("Beige Book") herausgegeben wird. Hierzu schrieben die Experten der Helaba: "Der turnusgemäße Konjunkturbericht aus den Fed-Distrikten wird auf die weiterhin schwierige Situation hinweisen."

Zur allgemeinen Marktstimmung schreiben die Helaba-Analysten, dass weiterhin eine gewisse Zuversicht wegen den möglicherweise bald zur Verfügung stehenden Corona-Impfstoffen herrsche. Damit dürfte ein Ende der mit der Pandemie in Verbindung stehenden Beschränkungen und konjunkturellen Belastungen herbeigeführt werden.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt geht es am Mittwoch etwas abwärts.

Der deutsche Leitindex DAX eröffnete den Handel mit einem Abschlag von 0,3 Prozent auf 13.341,91 Punkten und präsentiert sich auch anschließend leicht in der Verlustzone.

Neue Rekorde an der Wall Street haben den DAX am Mittwoch zunächst kalt gelassen. Nach dem guten Start in den letzten Börsenmonat des Jahres am Vortag gaben die Kurse leicht nach. Börsianer verweisen zur Begründung auf den immer weiter steigenden Euro.

Nach dem mit plus 15 Prozent sehr starken November war der DAX tags zuvor auch freundlich in den Dezember gestartet. Erst ein Anstieg über das Zwischenhoch von Anfang September bei 13.460 Punkten dürfte unterdessen die Tür in Richtung des Rekordhochs vom Februar bei knapp 13.800 Punkten öffnen.

Die größte Bremse für den DAX im Vergleich zur voraus eilenden Wall Street sieht der Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners im Euro. "Der starke Euro und der gleichzeitig schwache Dollar helfen den Gewinnen der US-Unternehmen und schaden Firmen aus der Eurozone . Der starke Euro macht Exporte aus der Eurozone in den USA teurer und damit weniger attraktiv." Gerade für die im DAX stark vertretenen Exporteure sei das ein großes Problem. Der Euro ist im Vergleich zum Dollar aktuell so stark wie seit Frühjahr 2018 nicht mehr.

WALL STREET

An der Wall Street dominierten am Dienstag die Bullen.

Der Dow Jones kletterte um 0,62 Prozent auf 29.823,52 Punkte. Auch der NASDAQ Composite legte zu und schloss mit einem Plus von 1,28 Prozent bei 12.355,11 Zählern. Bei 12.405,79 Einheiten stellte er gar ein neues Rekordhoch auf.

Konjunkturhoffnung und weitere positive Impfstoffnachrichten haben den Dow Jones Industrial am Dienstag wieder zeitweise über die 30'000 Punkte geführt, am Ende schloss aber aber unterhalb des psychologisch wichtigen Zählerstandes.

Positiv an den Weltbörsen wirkten am Dienstag Stimmungsdaten aus der chinesischen Industrie, die im November eine kräftige Erholung signalisierten. Zusätzlicher Schub kam von dem US-Pendant ISM, das der US-Industrie laut Helaba-Volkswirt Patrick Boldt trotz eines Rückgangs weiter eine freundliche Perspektive gab. Darüber hinaus stützten erneut gute Nachrichten von den Impfstoffentwicklern international die Kurse - mit weiteren Zulassungsanträgen sowohl in der EU als auch der USA.

So beantragten die Mainzer Firma BioNTech und der US-Pharmariese Pfizer bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (Ema) die Zulassung ihres Corona-Impfstoffs in der EU. Zuvor hatte bereits der Hersteller Moderna bei der Ema einen entsprechenden Antrag für seinen Impfstoff gestellt.

ASIEN

Die asiatischen Indizes konnten sich am Mittwoch nicht für eine Richtung entscheiden. Mehrheitlich ging es jedoch leicht abwärts.

Einzig in Japan konnte der Nikkei letztlich minimale 0,05 Prozent auf 26.800,98 Punkte zulegen.

Auf dem chinesischen Festland verbuchte der Shanghai Composite derweil ein Minus von 0,07 Prozent auf 3.449,38 Einheiten. In Hongkong gab der Hang Seng daneben 0,13 Prozent auf 26.532,58 Zähler ab.

Die asiatischen Aktienmärkte haben am Mittwoch bei positivem Grundton die jüngsten Gewinne verdaut. Stimmungsmäßig kam Rückenwind von positiven US-Vorgaben. Dort hatte die Hoffnung auf eine baldige Zulassung eines Corona-Impfstoffs für Risikobereitschaft der Anleger gesorgt. Der S&P-500-Index und der technologielastige NASDAQ-Composite schlossen auf Rekordniveaus.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX