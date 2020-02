ATX schwächer -- DAX übersteigt 13.000-Punkte-Marke -- Asiens Märkte letztlich uneins

Der heimische Markt zeigt sich am Montag in Rot, wogegen der deutsche Leitindex leicht zulegen und die Marke von 13.000 Punkten zurückerobern kann. Die Börsen in Fernost schlugen zum Wochenbeginn unterschiedliche Richtungen ein.

AUSTRIA

Die Wiener Börse gibt am Montag kräftig nach.

Der Leitindex ATX zeigt sich mit deutlich schwächerer Tendenz.

China rechnet damit, dass der Höhepunkt der Virus-Erkrankungen in zehn Tagen überschritten sein könnte. Das deutet laut Marktteilnehmern darauf hin, dass die Angst an den Märkten derzeit überzogen sein dürfte. Allerdings werden nun auch bereits die Schätzungen für das Wachstum im ersten Quartal nach unten genommen. Allein die chinesische Ölnachfrage dürfte aktuell um 20 Prozent unter dem Vorjahresniveau liegen, heißt es am Markt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt kann am Montag leicht zulegen.

Der DAX zieht aktuell leicht an, nachdem er am Morgen 0,39 Prozent stärker bei 13.033,17 Punkten gestartet war.

Der deutsche Aktienmarkt hat sich nach der sehr schwachen Vorwoche am Montag mit einem Erholungsversuch zurückgemeldet. Das Coronavirus beschäftigt die Börsen weiterhin, die Anleger hoffen jedoch, dass die chinesische Regierung die negativen Folgen der Epidemie mit einem Konjunkturprogramm lindern wird.

In China sind inzwischen mehr Menschen am Coronavirus gestorben als an der Sars-Pandemie vor 17 Jahren. Der Höhepunkt der Krise scheint noch nicht erreicht zu sein: Die Infektionen und Todesfälle steigen weiter. An Chinas Festlandsbörsen wurde nach der virusbedingt verlängerten Feiertagspause wieder gehandelt - mit dem erwartet deutlichen Kursrutsch. Die chinesische Notenbank versuchte zu stützen, und griff dem Finanzsystem des Landes mit einer Geldspritze und einer Zinssenkung unter die Arme.

Aus Unternehmenssicht steht die Berichtssaison weiter im Anlegerfokus. Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers startete mit einem Gewinnrückgang ins neue Geschäftsjahr.

WALL STREET

Das Coronavirus hat an der Wall Street am Freitag für einen Ausverkauf gesorgt.

Der Leitindex Dow Jones startete mit etwas höheren Notierungen in den Tag und drehte danach ins Minus, um bei 28.256,03 Punkten um 2,09 Prozent unter seinem Vortagesniveau zu schließen. Der Techwerte-Index NASDAQ Composite verbuchte zur Startglocke noch einen marginalen Aufschlag, verlor danach aber sukzessive an Wert und rutschte zum Handelsschluss um 1,59 Prozent 9.150,94 Zähler ab.

Die Sorgen vor einem Konjunktureinbruch stiegen wieder - und mit ihnen die Risikoaversion. Da die Fallzahlen bei Todesopfern und Infizierten in China mit immer schnellerem Tempo wüchsen, sei gerade vor dem Wochenende Vorsicht geboten, hieß es im Handel. Der Chef der KP in Wuhan räumte Versäumnisse bei der ersten Reaktion auf den Coronavirus-Ausbruch in China ein. Die US-Regierung reagierte mit einer Reisewarnung für China. In den USA war die erste Übertragung des Virus bekannt geworden.

Dank der positiv gestimmten US-Konsumenten zählte der Einzelhandelssektor mit plus 2,2 Prozent zu den ganz wenigen Branchen mit Aufschlägen. Die Berichtssaison ging angesichts der miesen Börsenstimmung etwas unter: Der US-Baumaschinenhersteller Caterpillar übertraf im vierten Quartal die Gewinnerwartungen. Allerdings fiel der Umsatz schwächer als befürchtet aus - auch der Ausblick überzeugte nicht. Die Aktie fiel um 3 Prozent.

ASIEN

Die asiatischen Börsen entwickelten sich am Montag sehr unterschiedlich.

In Tokio schloss der Nikkei mit einem Verlust von 1,01 Prozent bei 22'971,94 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland wurde nach den verlängerten Neujahrsfeierlichkeiten wieder gehandelt. Dabei fiel der Shanghai Composite bis Handelsschluss um 7,72 Prozent auf 2.746,61 Zähler. In Hongkong stieg der Hang Seng hingegen um 0,17 Prozent auf 26.356,98 Einheiten.

Die Finanzmärkte in China waren seit dem 24. Januar wegen der Feierlichkeiten zum chinesischen Mondneujahr geschlossen und konnten daher erst jetzt auf die rasante Ausbreitung des neuartigen Coronavirus reagieren, das kürzlich erstmals in der chinesischen Stadt Wuhan aufgetreten war.

Zusätzlicher Druck kam von schwächeren chinesischen Konjunkturdaten. Die Gewinne der chinesischen Industrie sind im Dezember deutlich gesunken, und der von Caixin und Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor schrumpfte im Januar, verharrte dabei allerdings im expansiven Bereich.

Dass die chinesische Zentralbank am Montag zusätzliche Liquidität in den Markt pumpte, lindere den Verkaufsdruck etwas, hieß es aus dem Handel. Die People's Bank of China hatte diese Maßnahme in der vergangenen Woche angekündigt.

