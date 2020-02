Tesla-Aktie mit Kursfeuerwerk: Investmenthaus mit Mega-Bullenszenario

Die Tesla -Aktie steigt am Montag im NASDAQ-Handel zeitweise um über 11 Prozent auf 735,18 Dollar.

Die Investmentfirma ARK hat MarketWatch zufolge am vergangenen Samstag bis 2024 für die Tesla-Aktie einen Wert von 7.000 Dollar in Aussicht gestellt - und das im Basisfall. In einem Bullen-Szenario geht ARK von einem Kursziel von 1.500 Dollar bis zu 15.000 Dollar aus. Zuvor hatte das Investmentvehikel mit 700 Dollar bis 4.000 Dollar in den nächsten fünf Jahren gerechnet. Dabei berücksichtigte ARK insbesondere Bruttomarge, Kapitaleffizienz und das autonome Fahren.

Argus Research hat daneben sein Kursziel von 556 Dollar auf 808 Dollar erhöht.

Redaktion finazen.at