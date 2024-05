US-Zinsentscheid wirkt weiter: Hang Seng mit Gewinnen - Feiertag in Japan und Schanghai

An der Börse in Hongkong geht es zum Wochenschluss aufwärts.. Anleger am heimischen Aktienmarkt wagten sich am Donnerstag aus der Reserve. Der deutsche Leitindex zeigte sich etwas schwächer. Der US-Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag von seiner freundlichen Seite.

AUSTRIA

Am heimischen Aktienmarkt herrschte am Donnerstag Optimismus.

Der ATX legte nach einem relativ stabilen Start kräftig zu und ging letztlich 0,84 Prozent fester bei 3.590,35 Punkten in den Feierabend.

Angesichts positiver Vorgaben von der Wall Street dürfte die heimische Börse mit Aufschlägen in den Handel am Freitag starten. Die US-Börsen hatten nach volatilem Handelsverlauf doch noch positiv auf die jüngsten Aussagen und Zinsperspektiven der US-Notenbank (Fed) reagiert. Obgleich Fed-Chef Powell erklärt hatte, dass es nicht sicher sei, dass es 2024 zu Zinssenkungen kommen werde, setzte sich letztlich eine taubenhafte Interpretation durch. Ansonsten könnte die Berichtssaison weiter bewegen. Laut Warburg haben bislang rund 80 Prozent der Unternehmen im S&P 500 die Erwartungen geschlagen.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt hielten am Donnerstag die Füße still.

Der DAX hatte nahezu unbewegt eröffnet. Auch im Anschluss blieben größere Bewegungen aus, so dass der deutsche Leitindex mit einem kleinen Minus von 0,20 Prozent bei 17.896,50 Punkten aus dem Handel ging.

Der DAX dürfte sich am Freitag zum Ende einer bislang schwachen Woche etwas erholen und sich wieder oberhalb der zuletzt hart umkämpften 50-Tage-Durchschnittslinie platzieren. Etwas Rückenwind geben die Vorgaben aus den Vereinigten Staaten, wo es für die wichtigsten Indizes nach dem europäischen Handelsende nach oben ging.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich am Donnerstag mit Aufschlägen.

Der Dow Jones Index notierte zur Startglocke bereits höher und bewegte sich auch im weiteren Verlauf auf grünem Terrain. Er verabschiedete sich letztlich 0,85 Prozent fester bei 38.226,45 Punkten. Der NASDAQ Composite ging ebenso stärker in den Handelstag und verzeichnete auch weiterhin Gewinne. Sein Schlussstand: 15.840,96 Zähler (+1,51 Prozent).

Gestützt wurde der Markt unter anderem von weiter fallenden Marktzinsen und eher taubenhaften Interpretationen der Fed-Aussagen des Vortages. Denn noch immer beschäftigt die US-Notenbank mit ihren Aussagen zum weiteren geldpolitischen Kurs die Anleger. Nachdem zuletzt die Zinssenkungshoffnungen immer wieder Dämpfer erhalten hatten und im Markt vereinzelt sogar über eine mögliche Zinserhöhung als nächstem Schritt spekuliert wurde, sorgte die Aussage von US-Notenbankchef Jerome Powell mit etwas Verspätung für Auftrieb, dass eine Zinsanhebung unwahrscheinlich sei. Anleger zeigen sich erleichtert, dass die jüngste geldpolitische Sitzung der US-Notenbank ohne einen Wechsel hin zu einer deutlich falkenhafteren Rhetorik verlaufen ist.

Während der Offenmarktausschuss der Fed in seiner Erklärung den "Mangel an weiteren Fortschritten" bei der Inflation in diesem Jahr eingeräumt habe, habe "Powell in seiner Pressekonferenz eine taubenhafte Botschaft vermittelt", urteilten die Analysten von Goldman Sachs. "Wir haben unsere Prognose unverändert gelassen und erwarten weiterhin zwei Zinssenkungen in diesem Jahr im Juli und November", hieß es bei der Großbank weiter. "Dies war (...) eine eher taubenhafte Erklärung. Die Erklärung war nicht so aggressiv, wie Marktteilnehmer erwartet hatten, da es keinen Hinweis auf eine mögliche Zinserhöhung gab, sondern nur die Mutmaßung, dass die Zinsen vielleicht länger hoch bleiben könnten, als ein ungeduldiger Markt es gerne hätte", kommentierte Marktstratege Quincy Krosby von LPL Financial der Einlassungen von Powell.

ASIEN

An der Börse in Hongkong ziehen die Kurse am Freitag an. In Japan und auf dem chinesischen Festland wird aufgrund eines Feiertages nicht gehandelt.

In Tokio verharrt der Leitindex Nikkei 225 auf seinem gestrigen Schlussstand, als er 0,10 Prozent auf 3.236,07 Punkte verloren hatte.

Auf dem chinesischen Festland bleibt der Shanghai Composite weiterhin geschlossen. Gehandelt wurde hier zuletzt am Dienstag, als er um 0,26 Prozent auf 3.104,82 Indexpunkte fiel. In Hongkong ist die Börse hingegen geöffnet. Der Hang Seng steigt gegen 7:40 Uhr unserer Zeit um 1,38 Prozent auf 18.459 Einheiten.

Stützend wirken gute Vorgaben von der Wall Street. Dort hatten die Börsen verspätet mit deutlichen Aufschlägen positiv auf die jüngsten Aussagen und Zinsperspektiven der US-Notenbank vom Mittwoch reagiert. Die Fed habe zwar in ihrer Erklärung den Mangel an weiteren Fortschritten bei der Inflation in diesem Jahr eingeräumt, Notenbankchef Jerome Powell habe in der Pressekonferenz aber eine taubenhafte Botschaft vermittelt, so die Analysten von Goldman Sachs. Stützend wirke auch, dass Fed-Chef Powell die Tür für Zinssenkungen offen hielt, was die Marktstimmung aufhelle, so die Analysten von UOB Global Economics & Markets.

Die Wirtschaft Hongkongs hat indessen zu Beginn des Jahres zwar an Schwung verloren, da die Ausgaben der Konsumenten und des Staates zurückgingen, jedoch wurden die Erwartungen von Ökonomen übertroffen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im ersten Quartal um 2,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Ökonomen hatten ein Wachstum von 1,5 Prozent prognostiziert.

Die Wirtschaft Hongkongs wird in diesem Jahr wahrscheinlich etwas schneller wachsen als bisher erwartet, so die Analysten von Citi. Die besser als erwartet ausgefallenen BIP-Daten für das erste Quartal deuteten darauf hin, dass sich die meisten BIP-Komponenten trotz einer hohen Ausgangsbasis im Jahr 2023 weiter erholten.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX