Wall Street starten fester -- ATX rutscht ins Minus -- DAX kaum bewegt -- Asiens Börsen letztlich schwächer

Die US-Börsen zeigen sich zu Beginn des Dienstagshandels freundlich. Der heimische Aktienmarkt gibt am Dienstag etwas nach. Der deutsche Leitindex zeigt sich kaum bewegt. Die Märkte in Fernost verbuchten am Dienstag Abschläge.

AUSTRIA

Die Wiener Börse präsentiert sich am Dienstag mit Aufschlägen.

Der ATX notierte bereits kurz nach Handelsstart in der Gewinnzone im weiteren Handel musste der Leitindex die Gewinne wieder abgeben und rutschte ins Minus.

Am Markt sei allerdings erhöhte Vorsicht angesagt, hieß es am Markt. Dafür verantwortlich sei die Verbreitung der neuen Delta-Variante des Coronavirus, die nun auch zu Lockdown-Maßnahmen in China geführt hätten. Zudem seien die jüngsten Einkaufsmanagerindizes aus den USA und China unter den Erwartungen ausgefallen.

"Der datenseitige Fokus richtet sich heute in die USA, wenngleich der Auftragseingang der Industrie nach den bereits veröffentlichten Durable Goods Orders keine großen Spuren an den Finanzmärkten hinterlassen dürfte", schrieben die Experten der Helaba in ihrem Tageskommentar. Spannend werde es erst am Mittwoch wieder mit den Einkaufsmanagerindizes des Dienstleistungssektors.

Seitens der Berichtssaison öffnete der Leiterplattenhersteller AT&S seine Bücher. Er hat im ersten Geschäftsquartal 2021/22 (per Ende Juni) mehr Umsatz erzielt und das operative EBITDA gesteigert.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigt sich am Dienstag unentschlossen.

Der DAX eröffnete die Sitzung 0,20 Prozent tiefer bei 15.537,69 Punkten und pendelt im weiteren Verlauf in einer engen Range um die Nulllinie.

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt bleiben auch am Dienstag erst einmal vorsichtig. Am Vortag war ein zunächst schwungvoller Wochenauftakt versiegt, bei gut 15.700 Punkten und damit rund 100 Punkte unter dem Rekordhoch war Schluss gewesen für DAX.

Laut den Experten der Commerzbank ist derzeit unter den Anlegern wieder erhöhte Vorsicht angesagt. Sie führen dies auf die Verbreitung der Delta-Variante des Coronavirus zurück, die nun in einigen Städten Chinas wieder für Lockdown-Maßnahmen sorge. Dass die Pandemie der globalen Wirtschaft wieder Gegenwind gibt, hätten die jüngsten Einkaufsmanagerindizes aus den USA und China gezeigt, die am Vortag unter den Erwartungen ausgefallen waren.

WALL STREET

Die US-Börsen werden am Dienstag freundlich erwartet.

Der Dow Jones eröffnet 0,07 Prozent fester bei 34.864,10 Punkten. Der NASDAQ Composite kann zum Start derweil Gewinne von 0,22 Prozent auf 14.713,99 ​Zähler ausweisen.

Die bisher überwiegend sehr gut verlaufene Bilanzsaison stimme Anleger optimistisch, dass die Kurse weiter steigen könnten, sagen Marktteilnehmer. Sie verweisen auch auf die noch immer lockere Geldpolitik der wichtigen Zentralbanken und Konjunkturdaten, die von einem fortgesetzten Wachstum zeugten. Allerdings gibt es auch skeptische Stimmen, die auf die Delta-Variante des Coronavirus verweisen, die auch in den USA auf dem Vormarsch ist und zu neuen Restriktionen führt. In verschiedenen Regionen der USA wurde die Maskenpflicht wieder eingeführt.

Doch insgesamt überwiegt eine optimistische Haltung - nicht zuletzt wegen der außergewöhnlich positiv verlaufenden Berichtsperiode der Unternehmen. "Es ist eine ziemlich starke Gewinnsaison, und das rechtfertigt unsere mittelfristig positive Einschätzung zu Aktien. In der Regel übertreffen die Gewinne immer die durchschnittlichen Analystenschätzungen, aber das zweite Quartal in Folge liegen die Gewinnausweise über den höchsten Schätzungen, was ziemlich beispiellos ist", fängt Fondsverwalter Justin Onuekwusi von Legal & General Investment Management die Stimmung ein.

ASIEN

Die Börsen in Fernost gaben am Dienstag nach.

In Tokio gab der japanische Leitindex Nikkei am Dienstag letztlich um 0,50 Prozent auf 27.641,83 Punkte nach.

Auf dem chinesischen Festland zeigte sich der Shanghai Composite ebenfalls schwächer: Er verlor 0,47 Prozent auf 27.641,83 Zähler. Die Börse in Hongkong zeigte sich mit negativer Tendenz: Dort notierte der Hang Seng zum Handelsende um 0,16 Prozent tiefer bei 26.194,82 Indexeinheiten.

An den Börsen in Asien dominierten am Dienstag Konjunktursorgen. Hatten zu Wochenbeginn noch optimistische Erwartungen an das US-Infrastrukturpaket und die bislang gut verlaufene Bilanzsaison die Kurse nach oben getrieben, so gewannen nun Befürchtungen die Oberhand, dass die wieder steigenden Corona-Infektionszahlen die Erholung der Wirtschaft ausbremsen könnten. Zudem herrschte Verunsicherung darüber, ob China den jüngsten regulatorischen Eingriffen gegen die Technologie- und Bildungsbranche weitere Maßnahmen gegen andere Branchen folgen lassen könnte.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX