ATX zieht zur Eröffnung an -- DAX startet höher -- Asiatische Börsen ohne gemeinsame Richtung

Am heimischen Aktienmarkt fällt der Start in den Donnerstagshandel positiv aus. Der DAX legt zur Eröffnung ebenfalls zu. An den asiatischen Märkten sind am Donnerstag gemischte Vorzeichen zu sehen. An der Wall Street dominierten am Mittwoch die Bullen.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt ist mit Gewinnen in den Donnerstagshandel gestartet.

Der ATX zeigt sich kurz nach Börsenstart um 0,97 Prozent stärker bei 2.237,62 Punkten.

Für den Donnerstagshandel seien die Vorlagen gut, so ein Händler mit Blick auf die anhaltende Rekordjagd in den USA oder die Stärke von Nikkei und Kospi in Asien. Zudem kommt der Euro noch etwas zurück auf 1,1810 Dollar, das sollte vor allem den exportorientierten europäischen Aktien Auftrieb geben. Am Nachmittag werden die Erstanträge auf US-Arbeitslosenunterstützung veröffentlicht, bevor am Freitag der grosse August-Arbeitsmarktbericht die Karten neu mischen könnte.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag zum Handelsstart den Sprung über das bisherige Hoch in der Corona-Zeit geschafft.

Der DAX zieht zur Eröffnung um 0,84 Prozent auf 13.354,72 Punkte an. Damit übertrifft er sein bisheriges Corona-Hoch aus dem Juli, das bei 13.313 Zählern lag.

Anders als noch in der Vorwoche kommt vom Devisenmarkt kein Störfeuer mehr: Der kurzzeitige Euro-Anstieg am Dienstag bis knapp über die Marke von 1,20 US-Dollar ist vorerst abgewehrt, zuletzt gewann die US-Währung wieder an Stärke. Allgemein gilt ein starker Euro als kontraproduktiv für die europäische Exportwirtschaft. Neue Impulse dürften von überarbeiteten Einkaufsmanager-Indizes für den Dienstleistungsbereich ausgehen sowie von den VDMA-Auftagszahlen.

WALL STREET

Anleger an den US-Börsen griffen am Mittwoch zu.

Der Dow Jones legte zum Handelsstart 0,38 Prozent auf 28.736,79 Zähler zu und verblieb auch anschließend in der Gewinnzone. Er beendete den Handelstag letztlich 1,58 Prozent höher bei 29.099,05 Stellen. Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete mit einem Plus von 0,9 Prozent bei 12.047,26 Einheiten, fiel anschließend jedoch leicht ins Minus. Letztlich ging es jedoch erneut 0,98 Prozent auf 12.056,44 Einheiten aufwärts. Bei 12.074,06 Indexpunkten markierte er ein neues Rekordhoch.

Der vorbörslich veröffentlichte ADP-Arbeitsmarktbericht zur Beschäftigungsentwicklung in der US-Privatwirtschaft blieb zwar weit hinter den Erwartungen zurück, dennoch blieben Anleger dem Optimismus der letzten Wochen treu. Angetrieben wurde die Rally dabei insbesondere die den ungebrochen starken Lauf von Technologiewerten. Dabei waren es insbesondere einige Tech-Aktien, die die Rally am Laufen halten. Dies berge jedoch auch Risiken: "Dabei entsteht ein Rudelverhalten: Wenige Aktien werden von vielen Investoren gekauft, womit auch das Risiko von Überbewertungen und spekulativen Übertreibungen steigt", warnte Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets gegenüber der dpa.

ASIEN

Auch am Donnerstag finden die wichtigsten Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.

In Tokio steigt der japanische Leitindex Nikkei gegen 8:00 Uhr unserer Zeit um 0,88 Prozent auf 23.451 Punkte. Fallende Yen-Kurse demonstrieren eine gestiegene Risikofreude, die auf den japanischen Aktienmarkt überspringt.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite zur gleichen Zeit schwächer. Er gibt um 0,5 Prozent auf 3.388 Stellen nach. Auch in Hongkong sind beim Hang Seng Minuszeichen zu sehen. Der Index notiert bei 24.971 Indexpunkten 0,59 Prozent tiefer.

Wie schon an den Vortagen zeigt sich die Börsenwelt in Asien zweigeteilt: Ein Teil schließt sich der Rally der Wall Street mit immer neuen Rekorden an, andere klinken sich aus und geben stattdessen ab. Dort, wo es hoch geht, setzen Anleger auf weitere Unterstützungsmaßnahmen der US-Regierung für die heimische Wirtschaft. Nach diversen US-Notenbankern hat nun auch Finanzminister Steven Mnuchin darauf drängt, mehr Geld zur Bewältigung der Coronavirus-Krise zu bewilligen.

Zudem setzt man in den USA auf die Verfügbarkeit eines Impfstoffes gegen Covid-19 bereits zum 1. November. Diese Aussicht lässt die Risikoneigung in Asien steigen - erkennbar am Devisenmarkt, wo die meisten regionalen Währungen zum US-Dollar zulegen. "Die schnelle Entwicklung und Verteilung eines Impfstoffes verbessern die ökonomischen Aussichten der USA, aber auch global. Und sie drücken den Dollar", sagen die CBA-Analysten.

Allerdings zeichnet sich ein neuer Handelsstreit ab. Nach den USA geht nun auch Indien gegen China vor und verhängt Sanktionen. So wurden diverse chinesische Apps vom indischen Markt verbannt - auch solche des Schwergewichts Tencent. Händler sehen die neuen Spannungen zwischen Indien und China sehr kritisch und befürchten eine Ausweitung des Konflikts. Die Administration von US-Präsident Donald Trump plant daneben ebenfalls neue Beschränkungen für chinesische Diplomaten in den USA. Daher verwundert es kaum, dass sich gerade die chinesischen Börsen im Vergleich zu den übrigen Handelsplätzen der Region auffallend schwach präsentieren, auch wenn sich die Abgaben selbst in Grenzen halten.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX