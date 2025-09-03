Aluminiumpreis

2 615,63
USD
0,00
0,40 %
<
Geändert am: 03.09.2025 09:18:39

ATX und DAX starten Stabilisierungsversuch -- Asiens Märkte verlustreich

Der heimische Markt beginnt den Handel zur Wochenmitte fester, während sich der deutsche Leitindex ebenfalls freundlich präsentiert. Derweil büßen die Indizes in Fernost am Mittwoch ein.

AUSTRIA

Die Wiener Börse stabilisiert sich zur Wochenmitte wieder.

Der ATX tendierte kurz nach dem Handelsauftakt 0,56 Prozent höher auf 4.618,20 Punkten und verweilt auch anschließend auf grünem Terrain.

Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwoch den Handel befestigt aufgenommen. Auch das europäische Börsenumfeld zeigt sich zur Wochenmitte nach den deutlichen Vortagesabschlägen mit Kurszuwächsen. Unterstützung kommt von der Wall Street, die sich nach zunächst deutlicheren Verlusten am Vorabend zwar im Minus, aber am Tageshoch aus dem Handel verabschiedet hatte.

Auf Unternehmensseite liegen am heimischen Aktienmarkt noch wenig Neuigkeiten vor. Ins Blickfeld rückte aber eine neue Zusammensetzung des heimischen Leitindex. Der ATX verliert die Aktien von Telekom Austria und Mayr-Melnhof Karton. Neu dazu kommen die Papiere von STRABAG und die PORR. Das beschloss das ATX-Komitee Dienstagabend bei einer entsprechenden halbjährlichen Überprüfungssitzung. Die Änderungen werden per 22. September wirksam.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex wagt am Mittwoch nach seinem Vortagskursrutsch einen Stabilisierungsversuch.

Der DAX verbuchte zum Start einen Gewinn von 0,51 Prozent auf 23.606,69 Punkte. Auch im weiteren Verlauf zeigt er sich wieder etwas stärker.

Unterstützung kommt von der Wall Street, die sich nach zunächst deutlicheren Verlusten zwar im Minus, aber am Tageshoch aus dem Handel verabschiedet hatte. Am Dienstag war der europäische Handel dem Ruf des Septembers gerecht geworden, ein schwieriger Börsenmonat zu sein. Ein Potpourri aus Risiken, die von Donald Trumps Wirtschaftspolitik, dem anhaltenden Ukraine-Krieg bis hin zu geldpolitischer Unsicherheit und der politischen Lage in Frankreich reichen, vertreibt den Anlegern derzeit die gute Stimmung, nachdem diese Risiken zuvor weitgehend ausgeblendet wurden. Der DAX fiel unter seine 100-Tage-Linie, blieb aber über seinem Zwischentief von Anfang August. Laut Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners werden steigende Anleiherenditen mittlerweile am Aktienmarkt kritischer wahrgenommen. "Die große Frage lautet jetzt, wo die nächste Kaufschwelle der Anlegerinnen und Anleger liegt", schrieb der Experte am Morgen. Zuvor habe diese bei der psychologisch wichtigen Marke von 24.000 Punkten gelegen, auf die Anleger nun wieder von unten schauen müssen.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich nach dem langen Wochenende sichtlich schwächer.

Der Dow Jones verlor bereits zum Handelsstart und bewegte sich anschließend weiter auf rotem Terrain. Letztenldich schloss er den Tag 0,55 Prozent leichter bei 45.295,69 Einheiten ab.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite notierte zur Eröffnung mit Verlusten und hielt sich im weiteren Verlauf weiter klar in der Verlustzone. Hier waren zum Handelsschluss Verlsute in Höhe von 0,82 Prozent bei 21.279,63 Zählern zu sehen.

Am Dienstag gerieten die US-Börsen stark unter Druck: Steigende Kapitalmarktzinsen und Verluste bei Technologiewerten belasteten die großen Indizes. Am Montag war wegen eines Feiertags kein Handel gewesen.

Hintergrund sind wachsende Sorgen über die steigende Staatsverschuldung der USA. Viele Investoren trennten sich von Staatsanleihen, wodurch deren Renditen nach oben schnellten. Die Verzinsung 30-jähriger Papiere kletterte mit fast fünf Prozent auf den höchsten Stand seit Juli. Besonders die hoch bewertete Tech-Branche geriet dadurch unter Druck, da steigende Zinsen die Rechtfertigung solcher Bewertungen erschweren.

ASIEN

An den asiatischen Börsen geht es am Mittwoch auf breiter Front abwärts.

In Tokio fiel der japanische Leitindex Nikkei 225 bis zum Schluss um 0,88 Prozent zurück auf 41.938,89 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite derweil 1,16 Prozent auf 3.813,56 Zähler.

Unterdessen gibt der Hang Seng in Hongkong um 0,71 Prozent nach auf 25.315,87 Indexpunkte.

Geprägt wird der Handel von einer defensiven Grundstimmung, auch wegen der leichteren Vorlagen der US-Börsen. Während allgemein der globale Anstieg der Zinsen und die Unsicherheiten und negativen Folgen rund um die US-Zölle die Stimmung belasten, kommen in Tokio politische Turbulenzen als Bremser dazu. Dort sind hochrangige Politiker zurückgetreten. Dass jüngst ein Berufungsgericht gegen Trumps Zölle entschieden hatte, könne die diversen abgeschlossenen bilateralen Handelsabkommen erschweren, heisst es.

In Tokio sorgt der weiter nachgebende Yen dabei vor allem bei Aktien exportstarker Unternehmen für etwas Unterstützung. In Shanghai und in Hongkong hilft auch nicht, dass ein Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor im August im Vergleich zum Juli gestiegen ist und auf Expansion hindeutet. Im Handel ist von Gewinnmitnahmen die Rede, nachdem es im August an den chinesischen Börsen sehr gut gelaufen sei.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

Bildquelle: wienerborse.at, Ionana Davies / Shutterstock.com, Bule Sky Studio / Shutterstock.com
ATX und DAX starten Stabilisierungsversuch -- Asiens Märkte verlustreich
Der heimische Markt beginnt den Handel zur Wochenmitte fester, während sich der deutsche Leitindex ebenfalls freundlich präsentiert. Derweil büßen die Indizes in Fernost am Mittwoch ein.
