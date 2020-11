ATX und DAX legen zu -- Chinas Börsen im Plus

Der heimische Markt weist am Dienstag grüne Vorzeichen aus. Der deutsche Leitindex präsentiert sich ebenfalls im Plus. Die Aktienmärkte auf dem chinesischen Festland zeigen sich am Dienstag stärker.

AUSTRIA

Der Wiener Handel gestaltet sich am Dienstag positiv.

Der Leitindex ATX legt kurz nach Handelsbeginn 0,75 Prozent auf 2.099,48 Punkte zu.

Das alles überlagernde Thema sind die heute stattfindenden US-Präsidentschaftswahlen. Die Anleger scheinen von einem klaren Wahlergebnis auszugehen. Dabei ist aus Marktsicht eher zweitrangig, ob US-Präsident Donald Trump oder sein Herausforderer Joe Biden die Wahl gewinnt. Wichtig ist, dass das Ergebnis eindeutig ausfällt und von beiden Kandidaten auch akzeptiert wird.

Darüber hinaus überschattet der am Montag verübte Terrorangriff in Wien das Handelsgeschehen. Bei der Terrorattacke in Wien sind nach Angaben der österreichischen Polizei am Montagabend mindestens drei Passanten getötet worden. Es handele sich um zwei Männer und eine Frau. Dazu komme der von der Polizei erschossene Täter, sagte Wiens Polizeipräsident Gerhard Pürstl am Dienstagmorgen. Die Polizei sprach außerdem von mindestens 15 zum Teil schwer verletzten Menschen, darunter auch ein Polizist. Ob ein oder mehrere Attentäter beteiligt waren, ist aus Sicht der Behörden noch unklar. Sie gehen von einem islamistischen Motiv aus.

DEUTSCHLAND

Anleger in Deutschland greifen am Dienstag zu.

Der DAX startete 0,6 Prozent im Plus bei 11.858,81 Punkten in die Sitzung.

Am Tag der Präsidentschaftswahl in den USA setzt sich die Erholung am deutschen Aktienmarkt wie schon zu Wochenbeginn fort. Am Montag war der deutsche Leitindex um zwei Prozent gestiegen. Ein Börsianer führt diese Kursgewinne in erster Linie auf das Eindecken von jüngsten Leerverkäufen zurück: "Da haben Anleger wegen der Pandemie und der US-Wahl auf fallende Kurse gewettet". Der DAX war in der Vorwoche um fast neun Prozent eingebrochen. Nun deckten diese kurzfristig agierenden Fonds ihre Short-Positionen ein, was den Markt nach oben treibe. Fundamental entscheidend sei nun jedoch der Wahlausgang. Daher würden "die Karten komplett neu gemischt".

WALL STREET

An der Wall Street zeigten sich die Börsen zum Wochenstart freundlich.

Der Dow Jones eröffnete mit einem Gewinn von 0,72 Prozent bei 26.691,28 Punkten. Im Handelsverlauf hielt sich das Börsenbarometer im Plus und schloss 1,60 Prozent fester bei 26.924,46 Punkten. Auch der technologielastige NASDAQ Composite konnte nach einem Ausflug in die Verlustzone auf grünem Terrain schließen und verabschiedete sich 0,42 Prozent fester bei 10.957,61 Zählern aus dem Handel.

Das Aufwärtspotenzial dürfte vor dem Ergebnis der US-Wahl in dieser Woche begrenzt sein, denn es gibt eine Reihe von Unsicherheitsfaktoren. Lediglich ein eindeutiges Wahlergebnis dürfte für Erleichterung sorgen - sofern US-Präsident Donald Trump dieses auch anerkennt. Bei einem knappen Wahlausgang drohten dagegen Tage der Ungewissheit, so ein Teilnehmer.

In einem Worst-Case-Szenario könnte der S&P 500 um 30 Prozent einbrechen, heißt es von Chris Tinker, Mitgründer von Libra Investment Services. Ein klarer Sieg von einem der beiden Kandidaten könnte dagegen für ein Plus von 20 bis 50 Prozent sorgen, ergänzt Tinker. US-Präsident Trump hat am Wochenende vor Unruhen im Land nach der Präsidentschaftswahl gewarnt. Falls nicht schnell ein klarer Wahlsieger feststehe, könnte "Chaos in unserem Land" ausbrechen, sagte er.

Daneben bleibt die weiter steigende Zahl der Corona-Neuinfektionen das bestimmende Thema. In den USA waren diese in den vergangenen Tagen auf neue Rekordwerte geklettert. Zudem verhängen immer mehr Länder, vor allem in Europa, erneute Lockdowns, was sich negativ auf die konjunkturelle Erholung auswirken dürfte.

ASIEN

Die chinesischen Börsen erhalten am Dienstag Aufwind.

Der Handel in Japan ruht am Dienstag aufgrund des Tages der Kultur. Am Montag hatte der japanische Leitindex Nikkei kräftig zugelegt und notierte zum Handelsschluss 1,39 Prozent im Plus bei 23.295,48 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite derweil aktuell (7.09 Uhr MEZ) um 1,05 Prozent auf 3.259,14 Zähler hoch. In Hongkong verbucht der Hang Seng daneben ein Plus von 2,08 Prozent auf 24.969,44 Indexeinheiten.

Unmittelbar vor den US-Präsidentschaftswahlen zeigt sich eine klare Mehrheit der Börsen in Asien am Dienstag mit Aufschlägen. An den chinesischen Börsen geht es nach oben. Wegen der zweiten Coronavirus-Welle in Europa und den USA flößen Gelder derzeit verstärkt nach China, heißt es. Denn dort sei es gemäß offiziellen Verlautbarungen an der Coronafront relativ ruhig. Allerdings sprechen Händler auch von nachlassenden Umsätzen - vor allem in Hongkong. Dies könne man durchaus als ein Zeichen der Vorsicht vor den US-Wahlen interpretieren.

Darüber hinaus richten sich die Blicke gen USA. Der demokratische Herausforderer Joe Biden von US-Präsient Donald Trump besitzt letzten Erhebungen zufolge noch immer einen komfortablen Vorsprung - auch in wichtigen "Swing-States", die Trump für einen Wahlsieg gewinnen müsste. Börsianer stellen sich somit auf einen Wechsel im Weißen Haus ein.

