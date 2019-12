ATX etwas erholt -- DAX wieder über 13.000er Marke -- Börsen in Fernost verlieren überwiegend

Sowohl der heimische Aktienmarkt als auch der DAX setzen zu einem Erholungsversuch an. Am Dienstag geben die asiatischen Indizes mehrheitlich ab.

AUSTRIA

An der Wiener Börse kommt es am Dienstag zu einem leichten Erholungsversuch.

Der Leitindex ATX präsentiert sich zur Eröffnung mit positiver Tendenz.

Der Schock über die Unberechenbarkeit von US-Präsident Trump angesichts des erneuten Einsatzes von Strafzöllen als Handelswaffe dürfte nach dem scharfen Rücksetzer am Montag in Europa nun etwas differenzierter bewertet werden. Aktuell fallen die Kurse bei den Anleihen weiter und der Dollar erholt sich zum Yen wieder etwas. Beide Bewegungen werden normalerweise als Zeichen einer wieder zunehmenden Risikoneigung gesehen. Mehr Sorgen als die Stahlzölle gegen Brasilien und Argentinien machen angedrohte US-Strafzölle auf Importe von bis zu 2,4 Milliarden Dollar aus Frankreich. Der Datenkalender ist derweil weitgehend leer. Geblickt wird vor allem auf die EU-Erzeugerpreise im Oktober und den US-Kfz-Absatz im November.

DEUTSCHLAND

Nach dem Kursrutsch zu Wochenbeginn klettert der DAX zum Start in den Dienstag wieder über die 13.000 Punkte-Marke.

Der DAX eröffnet mit einem Zuwachs von 0,58 Prozent auf 13.039,61 Einheiten.

Am Vortag waren die Märkte eingebrochen, nachdem US-Präsident Donald Trump getwittert hatte, Zölle auf Stahl und Aluminium aus Argentinien und Brasilien zu reaktivieren. Der DAX war erstmals seit Anfang November wieder unter die Marke von 13'000 Punkten gerutscht.

Die Ankündigungen Trumps hätten die Märkte unvorbereitet getroffen, sagte Analyst Michael Hewson von CMC Markets UK. Die Furcht geht um, Trump könne auch auf europäische Waren die Zölle weiter anheben. Die französische Digitalsteuer bezeichnete die US-Regierung als "diskriminierend" und setzte daher ein Verfahren zur Einführung neuer Strafzölle in Gang. Donald Trump arbeite weiter an seinem Image als Mann der Zölle und bleibe unberechenbar, erklärte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

WALL STREET

Die US-Anleger waren am Montag in Verkaufslaune.

Der Dow Jones sackte um 0,94 Prozent auf 27.786,44 Indexpunkte ab. Der Techwerteindex NASDAQ Composite verlor daneben ebenfalls deutlich und schloss 1,12 Prozent schwächer bei 8.567,99 Zählern.

Wieder einmal bremste ein Tweet von US-Präsident Donald Trump die Stimmung, die zuvor an den Weltbörsen getragen war von aktuellen Konjunkturdaten aus China. Trump machte der Freude jedoch einen Strich durch die Rechnung. Wie er auf dem Nachrichtendienst Twitter schrieb, werden die USA wegen der Abwertung der jeweiligen Landeswährungen "unverzüglich" wieder Zölle auf Stahl und Aluminium aus Argentinien und Brasilien verhängen. Trotz aller Hoffnung, die Anleger zuletzt in ein erstes Teilabkommen im Handelsstreit mit China legten, erinnerte sie dies nun wieder an die harte Haltung des US-Präsidenten.

Enttäuschende Nachrichten kamen zudem von Konjunkturseite: Schwache Stimmungsdaten aus der US-Industrie trübten die Stimmung. In den Vereinigten Staaten war der ISM-Indikator, der als gute Richtschnur für das gesamtwirtschaftliche Wachstum gilt, wieder in Richtung seines im Spätsommer erreichten zehnjährigen Tiefstands gesackt.

ASIEN

Neue Handelsspannungen belasten die Märkte in Asien.

Der Nikkei in Japan büßte 0,64 Prozent ein auf 23.379,81 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland legte der Shanghai Composite letztendlich um 0,31 Prozent auf 2.884,70 Punkte zu, während der Hang Seng in Hongkong derzeit (gegen 09.00 Uhr MEZ) 0,23 Prozent im Minus steht bei 26.384,33 Einheiten.

Die Aktienmärkte in Asien verzeichnen am Dienstag im späten Handel Verluste, nachdem die US-Regierung unter Donald Trump inmitten des Handelsstreit mit China Strafzölle gegen Brasilien und Argentinien angekündigt hat. Trump wirft den beiden Ländern vor, ihre Währungen "massiv" abgewertet zu haben. Getrübt wird die Stimmung auch davon, dass der US-Handelsbeauftragte Frankreich wegen seiner Digitalsteuer für Internetkonzerne mit Strafzöllen von bis zu 100 Prozent auf Importe im Wert von 2,4 Milliarden Dollar angedroht hat.

Die US-Regierung setze weiter die US-Wirtschaftsmacht als Druckmittel ein, kommentiert Stephen Innes, Chefstratege für die Märkte in Asien bei Axitrader. Das schüre die Sorge, dass die für den 15. Dezember geplante Einführung weiterer Zölle auf chinesische Produkte nicht mehr abgewendet werden könne.

Die Aktienmärkte in den USA warn am Montag so stark wie seit acht Wochen nicht mehr gefallen. Neben der neuen Front im Handelskonflikt sorgten überraschend schwache Konjunkturdaten aus den USA für Abgaben.

Die Verhandlungen zur Beendigung des Handelsstreits mit China könnten im Dezember nach dem Konflikt um die Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong durch die US-Regierung schwieriger werden. Peking hatte am Montag Sanktionen gegen die USA verhängt und Kriegsschiffen der USA untersagt, in Hongkong Zwischenstation zu machen und plant zudem, mehrere amerikanische prodemokratische Gruppen zu sanktionieren.

"Vielleicht wird der Markt jetzt die Champagnerflaschen, deren Korken er seit Monaten in der Erwartung knallen lässt, dass alles in Ordnung ist, erst einmal zulassen", so die Rabobank in einer Studie.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa