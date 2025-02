Nach Zollschock durch Trump: ATX etwas tiefer erwartet --DAX steigt vorbörslich leicht -- Erholung in Asien

Der heimische Markt dürfte den Dienstagshandel schwächer beginnen. Der deutsche Leitindex dürfte sich leicht erholen. An den Märkten in Asien geht es am Dienstag kräftig aufwärts.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt dürfte tiefer starten.

Der ATX gibt vorbörslich ab.

Die Aktienmärkte werden zum Start in den Handel leichter erwartet. Zwar hat US-Präsident Trump die angedrohten zusätzlichen Zölle auf Importe aus Mexiko und Kanada zunächst ausgesetzt, aber mit China scheint keine schnelle Lösung in Sicht - hier scheint ein Handelskrieg auszubrechen. China wird als Antwort Zölle auf einige aus den USA eingeführte Produkte erheben. Die geforderte Risikoprämie unter Investoren für Risikovermögenswerte wie Aktien dürfte angesichts der US-Handelspolitik die kommenden Tage eingepreist werden, die Volatilität zunächst hoch bleiben. Gewinner sind unter anderem Anleihen, aber auch der Dollar reagiert mit Stärke - der Euro fällt. Es ist davon auszugehen, dass US-Präsident Trump auch Europa im Visier hat.

Der deutsche Aktienmarkt wird mit leichten Gewinnen erwartet.

Der DAX steigt vorbörslich leicht.

Die anhaltenden Sorgen über US-Importzölle stehen einer DAX-Erholung am Dienstag zunächst im Wege. Doch immerhin zeichnet sich nach dem Kursrutsch zu Wochenbeginn eine Stabilisierung ab. Dennoch bleibe die Verunsicherung hoch, kommentierte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Denn im Moment ist nicht klar, wie es beim Thema Zölle weitergeht. Ob diese in 30 Tagen tatsächlich in Kraft treten oder ob Donald Trump bis dahin weitere Zugeständnisse der beiden Nachbarstaaten erreichen möchte, bleibt offen." In der EU sei es ebenfalls "für jedes Aufatmen zu früh", denn "auch hier bleiben US-Zölle jederzeit möglich", so Altmann weiter.

WALL STREET

Die US-Börsen verbuchten zum Wochenstart Verluste.

Der Dow Jones konnte seine zwischenzeitlich deutlicheren Verluste im späteren Verlauf reduzieren und ging mit einem leichten Abschlag von 0,28 Prozent bei 44.421,91 Punkten aus dem Handel.

Der NASDAQ Composite gab unterdessen deutlicher nach und verlor 1,20 Prozent auf 19.391,96 Zähler.

Die erratischen Entscheidungen in der US-Zollpolitik unter dem neuen Präsidenten Donald Trump haben es Anlegern am US-Aktienmarkt am Montag erneut schwer gemacht. Zum Handelsstart sackten die wichtigsten Indizes deutlich ab, nachdem Trump am Wochenende die Einführung hoher Zölle auf Einfuhren in die USA aus Mexiko, Kanada und China genehmigt hatte. Am Nachmittag gab Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum nach einem Telefonat mit Trump bekannt, dass die Zölle für mexikanische Produkte um einen Monat verschoben werden. Daraufhin verringerten die Indizes einen Grossteil ihrer Auftaktverluste wieder.

Dass die Nervosität und Sorgen der Anleger zunehmen, zeigte zugleich ein Blick auf den VIX-Index , das sogenannte Angstbarometer. Es misst die kurzfristig erwarteten Schwankungen im marktbreiten S&P und erreichte an diesem Montag den höchsten Stand seit der Vorweihnachtszeit. Damals hatte die US-Notenbank Fed den Erwartungen an künftige Zinssenkungen einen deutlichen Dämpfer versetzt.

Die kurz nach dem Handelsstart veröffentlichten Daten zur Stimmung in der US-Industrie sowie zu Investitionen im Bausektor fanden vor diesem Hintergrund wenig Beachtung. Beide Wirtschaftsindikatoren waren besser als erwartet ausgefallen. Vor allem das US-Industriebarometer stach positiv heraus, denn der ISM-Index und auch der Beschäftigungsindex kehrten im Januar in die Wachstumszone zurück. "Die Fed wird sich wohl in ihrer abwartenden Haltung bestätigt sehen, zumal mit dem Beginn der Handelskonflikte ein hohes Mass an Verunsicherung besteht", kommentierte Analyst Ralf Umlauf von der Helaba.

ASIEN

Die Börsen in Japan und Hongkong geht es am Dienstag kräftig aufwärts.

In Tokio steigt der Nikkei 225 zeitweise 0,83 Prozent auf 38.839,12 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland pausiert der Handel weiterhin wegen der Neujahrsfeierlichkeiten. Zuletzt hatte der Shanghai Composite am Montag, dem 27. Januar, um 0,06 Prozent auf 3.250,60 Zähler verloren.

In Hongkong notiert der Hang Seng derweil 1,79 Prozent im Plus bei 20.580,13 Zählern.

Nach den deutlichen Abgaben zu Wochenbeginn zeigen sich die Aktienmärkte in Asien am Dienstag mit einer Erholungsbewegung. Die Börsen kommen von höheren Aufschlägen jedoch wieder zurück, nachdem China die Einführung von Zöllen auf einige US-Produkte angekündigt hat. Am Montag hatte die Zollpolitik des US-Präsidenten Donald Trump für teils kräftige Kursverluste gesorgt. Dieser hatte Zölle auf Importe aus Kanada, Mexiko und China verhängt und damit bei den Anlegern Ängste vor einem Handelskrieg geschürt.

Während ein zusätzlicher Zoll auf Waren aus China am Dienstag in Kraft treten soll, hat Trump die Zölle auf Importe aus Mexiko und Kanada nach Gesprächen zunächst wieder für 30 Tage ausgesetzt. Am Markt wertet man dies als Bereitschaft für Verhandlungen, was die Sorgen der Anleger zunächst etwas mildert. Die Frage, wie Trump nun auf die angekündigten Zölle Chinas reagieren wird, lässt die Verunsicherung an den Märkten jedoch wieder steigen.

