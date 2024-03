ATX und DAX vor festerem Wochenstart -- Börsen in Fernost uneins - Nikkei erklimmt neuen Höchststand

Der heimische Markt dürfte mit kleinem Plus in den Handel starten, während auch der deutsche Leitindex fester erwartet wird. Zum Start in die neue Woche tendieren die asiatischen Indizes in unterschiedliche Richtungen.

AUSTRIA

Die Wiener Börse wird am Montag etwas höher erwartet.

Der ATX tendiert im vorbörslichen Geschäft leicht fester.

Bestmarken an den US-Börsen am Freitagabend sorgen hierzulande für Rückenwind. Positiv aufgenommene Wirtschaftsnachrichten, die Aussicht auf gute Geschäfte mit der Künstlichen Intelligenz und die Perspektive geldpolitischer Lockerungen hatten die Rekordjagd an den US-Börsen zum Wochenschluss erneut befeuert. Sowohl die wichtigsten Technologieindizes als auch der marktbreite S&P-500 hatten am Freitag Bestmarken erreicht.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex dürfte den Tag moderat im Plus beginnen.

Der DAX präsentiert sich vorbörslich mit kleinen Zuwächsen.

Der deutsche Leitindex dürfte damit knapp unter dem jüngsten Rekordhoch in die neue Handelswoche gehen. Neue Höchststände an den US-Börsen am Freitagabend dürften auch in Deutschland für Rückenwind sorgen. Allerdings wird der DAX diese am Montagmorgen wohl zumindest zunächst nicht in ebenfalls weitere Rekorde umsetzen können. Das Rekordhoch vom Freitag lag bei rund 17.816 Zähler.

WALL STREET

Am Freitag wagten sich die Anleger an den US-Börsen aus der Deckung.

Der Dow Jones Index bewegte sich zum Handelsstart nur wenig, konnte anschliessend aber etwas zulegen und schloss letztlich mit einem kleinen Plus von 0,23 Prozent bei 39.087,38 Punkten. Der NASDAQ Composite eröffnete etwas fester und kletterte dann kräftig weiter, zeitweise sogar auf ein neues Rekordhoch. Er verabschiedete sich 1,14 Prozent stärker bei 16.274,94 Zählern ins Wochenende.

Angeführt von den Technologiewerten hat die Wall Street am Freitag mit Aufschlägen den Handel beendet. Wie schon am Vortag war der Chip-Sektor der Tagesgewinner im S&P-500. Dies sorgte auch für neue Rekordhochs beim NASDAQ-Composite und NASDAQ-100. Dazu kamen anhaltende Hoffnungen auf Zinssenkungen der US-Notenbank. Denn die zum Wochenausklang veröffentlichten US-Daten fielen mehrheitlich unter den Erwartungen aus und deuten auf eine Abschwächung der Wirtschaft in den USA hin. Dies erhöhe wiederum die Chancen auf Zinssenkungen durch die US-Notenbank, hieß es.

Zudem war der PCE-Deflator der persönlichen Ausgaben am Vortag exakt wie erwartet ausgefallen, brachte also kein Störfeuer für die mehrheitliche Annahme des Marktes, dass im Juni in den USA die erste Zinssenkung anstehen dürfte. "Die Daten waren eine Erleichterung für diejenigen, die auf das Schlimmste vorbereitet waren", sagte Analystin Ipek Ozkardeskaya von Swissquote.

Die US-Daten des Tages sind mehrheitlich schwächer als erwartet ausgefallen. So fiel der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im Februar deutlicher in den Schrumpfung anzeigenden Bereich, während Ökonomen mit einem leichten Anstieg gerechnet hatten. Der Index der Verbraucherstimmung Uni Michigan gab in der zweiten Lesung ebenfalls nach, während hier mit einer Bestätigung des Wertes gerechnet worden war. Und auch die Bauausgaben im Januar gingen im Vergleich zum Vormonat zurück, während Analysten eine leichte Zunahme prognostiziert hatten. Dagegen hat sich die Aktivität in der US-Industrie laut einer Umfrage von S&P Global im Februar in zweiter Lesung deutlicher als erwartet verstärkt.

ASIEN

Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Montag uneinheitlich.

In Tokio zieht der Nikkei 225 leicht um 0,23 Prozent auf 40.003,08 Punkte an. Mit dem Übersteigen der 40'000er Marke erklimmt er im Verlauf einen neuen Rekordstand.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite mittlerweile 0,34 Prozent auf 3.037,40 Einheiten, während der Hang Seng 0,40 Prozent abgibt auf 16.522,73 Stellen.

An den asiatischen Börsen setzt sich am Montag im späten Geschäft einen Tag vor Beginn des mit Spannung erwarteten Nationalen Volkskongress in China kein klarer Trend durch. Gemein haben die verschiedenen Handelsplätze nur die eher geringen Ausschläge. In Tokio springt der Nikkei-225 allerdings erstmals über die Marke von 40.000 Punkten - getrieben von der Rally bei Technologiewerten. Die hatten bereits die Wall Street am Freitag beflügelt.

Das beherrschende Thema ist aber der Nationale Volkskongress in China ab Dienstag. Zwar hatten sich die chinesischen Aktien in jüngster Zeit von ihren Fünfjahrestiefs im Februar mit der Hoffnung auf Konjunkturstimuli erholt, doch lief diese Bewegung aus - je näher die Großveranstaltung in China kam. Händler beschreiben die Lage als ein Hoffen und Bangen, denn eine Sicherheit, dass der Nationale Volkskongress der lahmenden China-Konjunktur auf die Sprünge helfe, gebe es nicht. Die Zweifel wurden jüngst durch positive Wirtschaftsdaten eher noch verstärkt. "Die Versammlung wird ganz genau beobachtet, um die Bereitschaft der chinesischen Regierung auszuloten, die Wirtschaft zu unterstützen", heißt es bei CBA Global Economics & Markets Research.

