Angst vor neuem Handelskrieg: ATX und DAX mit kräftigen Verlusten -- Hang Seng bricht ein - Shanghai und Tokio geschlossen

Am heimischen Markt und in Deutschland geht es zum Wochenstart klar nach unten. Zahlreiche Börsen in Asien waren am Montag wegen eines Feiertages weiterhin geschlossen. Gehandelt wurde in Hongkong, dort ging es kräftig abwärts. An der Wall Street waren die Vorzeichen am Freitag rot.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt zeigt sich zum Start in die neue Handelswoche sehr schwach.

Der ATX rutschte tiefer in die Verlustzone, nachdem er bereits in den ersten Handelsminuten 2,44 Prozent auf 2.172,78 Punkte eingebüßt hatte. Am Mittag notiert er knapp drei Prozent schwächer.

Die Wiener Börse hat sich zu Mittag bei moderatem Volumen weiterhin mit deutlichen Kursverlusten präsentiert. In einem sehr schwachen europäischen Umfeld startete auch der heimische ATX mit klaren Kurseinbußen in den Mai. Marktbeobachter verwiesen zur Begründung auf die negativen Übersee-Vorgaben sowie die wieder wachsenden Sorgen um eine Eskalation im Handelskonflikt zwischen China und den USA. Zudem trüben die weiterhin nicht abschätzbaren wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise die Stimmung an den Finanzmärkten.

Auch aktuelle Konjunkturdaten fanden Beachtung: Die Corona-Krise hat die Stimmung in den Industrieunternehmen im Euroraum auf eine beispiellose Talfahrt geschickt. Wie das Marktforschungsinstitut IHS Markit mitteilte, fiel der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex für die Industrie im April auf ein Rekordtief. Die Investment-Beratungsfirma Sentix meldete allerdings einen leichten Anstieg ihres Konjunkturbarometers für Mai auf minus 41,8 Zähler von minus 42,9 Punkten im April.

DEUTSCHLAND

Für den deutschen Aktienmarkt verläuft der Wochenauftakt bislang tiefrot.

Der DAX ging mit einem kräftigen Minus von 2,93 Prozent auf 10.543,36 Punkte in den Handel und bleibt weiterhin sehr schwach.

Am deutschen Aktienmarkt hat sich die Stimmung der Anleger weiter kräftig eingetrübt. Zur Sorge über die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise gesellte sich die Furcht vor einem Wiederaufflammen der Handelskonflikte zwischen den USA und China. Hinzu kamen erschreckende Stimmungsdaten aus der Industrie in der Eurozone und zahlreiche schwache Quartalsberichte und Unternehmensausblicke.

Es sei wohl eine Fehleinschätzung gewesen, dass angesichts der Virus-Krise der Handelskonflikt nur noch ein "Relikt aus alten Zeiten" sei, kommentierte Marktanalyst Milan Cutkovic von AxiTrader. "Dass nun beide Themen in Kombination die Aktienkurse nach unten befördern können, ist eine neue Erfahrung, die die Anleger mit dem Start in den neuen Börsenmonat machen müssen." Laut Cutkovic brauchen Anleger daher "in den kommenden Wochen starke Nerven".

Die Stimmung zwischen China und den USA wurde von erneuten Vorwürfen des US-Präsidenten Donald Trump am Freitag belastet. Er hatte behauptet, Hinweise zu haben, dass die Corona-Pandemie ihren Ursprung in einem chinesischen Forschungslabor genommen haben dürfte. Zudem berichtete die australische Zeitung "Saturday Telegraph" über ein Dossier der "Five Eyes" genannten Geheimdienst-Allianz der USA, Großbritanniens, Australiens, Kanadas und Neuseelands. Es dokumentiere die Vertuschung chinesischer Behörden und weise auf riskante Forschungsarbeiten in einem Labor in Wuhan hin, wo das neuartige Coronavirus im Dezember erstmals aufgetaucht war. China wies die Anschuldigungen zurück und spricht von einem "Ablenkungsmanöver" der USA von der "eigenen Unfähigkeit" im Kampf gegen die Pandemie.

Zu dieser neuen Eskalation zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften gesellte sich im Handelsverlauf die extrem negative Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone. Wie das Marktforschungsinstitut IHS Markit mitteilte, fiel der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex im April auf ein Rekordtief.

WALL STREET

Die Wall Street hat zum Start in den Mai ihre Talfahrt vom Vortag beschleunigt fortgesetzt.

Der Dow Jones eröffnete den Tag bereits tiefer und baute im weiteren Verlauf die Verluste deutlich aus. Schlussendlich ging er 2,53 Prozent schwächer bei 23'728,63 Einheiten ins Wochenende. Daneben verlor der Techwerteindex NASDAQ Composite 3,2 Prozent auf 8'604,95 Punkte.

Die Quartalszahlen einiger Schwergewichte wie Amazon, Chevron und ExxonMobildrückten die Stimmung der Börsianer. Zudem befürchteten Marktteilnehmer ein Wiederaufflammen der Spannungen zwischen den USA und China wegen des Coronavirus.

ASIEN

In Asien waren zahlreiche Börsen auch zum Start in die neue Woche feiertagsbedingt noch geschlossen.

In Japan wurde am Montag nicht gehandelt. Der Nikkei stand somit weiterhin bei seinem Schluss von Freitag. Vor dem Wochenende hatte er 2,84 Prozent auf 19.619,35 Zähler verloren.

Auf dem chinesischen Festland wurde zum Wochenstart ebenfalls aufgrund fortgesetzter Feiertagsaktivitäten nicht gehandelt. Der Shanghai Composite verharrte weiterhin bei 2.860,08 Indexpunkten. In Hongkong waren die Börsen hingegen geöffnet. Der Hang Seng verlor am Montag bis Handelsschluss satte 4,18 Prozent auf 23.613,80 Indexpunkte.

In vielen asiatischen Ländern wurde auch zum Wochenstart noch der Tag der Arbeit gefeiert. Die Börse in Hongkong folgte derweil den schwachen US-Vorgaben. Vor allem die verschärfte Rhetorik zwischen den USA und China belastete die Stimmung und drückte auf die Hoffnung, dass es zu einer raschen konjunkturellen Erholung kommen könnte. So hatte US-Präsident Donald Trump China im Streit um den Ursprung der Coronavirus-Pandemie mit der Verhängung neuer Strafzölle gedroht. Ihm lägen Informationen vor, dass das Virus aus einem Labor in der chinesischen Stadt Wuhan stammen könne, hatte Trump gesagt. Chinesische Staatsmedien wiesen die Vorwürfe der US-Regierung als "grundlose Beschuldigungen" zurück. Es sei eine Strategie, von der eigenen "Unfähigkeit" im Kampf gegen die Pandemie abzulenken. Damit verstärkten sich Sorgen um einen erneuten Handelskonflikt zwischen den beiden Volkswirtschaften. Der vorangegangene Handelsstreit konnte nur nach langwierigen Verhandlungen zumindest teilweise gelöst werden.

Auch die weiteren negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie belasteten die Stimmung. Die jüngsten Exportdaten aus Singapur zeigten einen Rückgang, wie er zuletzt in der Finanzkrise 2009 verzeichnet worden war. Auch die am Donnerstag zur Veröffentlichung anstehenden Export-/Importdaten aus China für April dürften deutliche Rückgänge aufweisen. Laut einer Prognose des US-Fernsehsenders CBS dürfte der Einbruch bei 10 bzw. 5 Prozent liegen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa - AFX