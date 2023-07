US-Nationalfeiertag "Independence Day": ATX und DAX stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich am Dienstag zurückhaltend. Die asiatischen Börsen schlagen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt präsentiert sich am Dienstag stabil.

Nach einem freundlichen Start pendelt der ATX anschließend nur um die Nulllinie.

Auch an anderen Börsen in Europa gab es nur wenig Bewegung. Der US-Feiertag "Independence Day" dürfte sich auch an Europas Aktienmärkten in geringerer Aktivität niederschlagen. Zudem werden am Dienstag auch keine wichtigen Konjunkturdaten erwartet.

Kursbewegende Unternehmensnachrichten lagen in Wien ebenfalls nicht vor.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt halten sich die Anleger am Dienstag zurück.

So startete der DAX quasi unverändert (-0,01 Prozent) bei 16.082,93 Zählern und tritt auch im weiteren Handelsverlauf nur auf der Stelle.

Börsianer rechnen an diesem zweiten Handelstag der Woche mit einem eher gemäßigten Handelsgeschehen, da wichtige Impulse aus Übersee fehlen: In den USA bleiben die Börsen wegen des als nationalen Feiertag begangenen Unabhängigkeitstags geschlossen. Auch stehen kaum Konjunkturdaten auf dem Plan, die die Kurse in die ein oder andere Richtung beeinflussen könnten.

Am Vortag hatte der DAX zum Start in die zweite Jahreshälfte an Tempo eingebüßt und leicht nachgegeben, nachdem er sich davor wieder in Richtung seines Rekordhochs von Mitte Juni bei 16.427 Punkten aufgemacht hatte. Derweil hatte die Wall Street den Wochenauftakt in einer verkürzten Sitzung kaum verändert beendet. Auch in Asien zeichnete sich zuletzt kein klarer Trend ab.

Derweil bleibt das Thema Zinsen bei den Börsianern fest im Blick. In Australien hielt die Notenbank ihren Leitzins wenig überraschend stabil, hielt sich aber die Möglichkeit für weitere Anhebungen offen. Für die USA deutet die schwache Preiskomponente der bereits am Vortag veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes aus dem verarbeitenden Gewerbe laut CMC-Börsenanalyst Michael auf einen nachlassenden Inflationsdruck, "was die Hoffnung nährt, dass eine Zinserhöhung der Fed im Juli die letzte vor einer längeren Pause sein könnte".

WALL STREET

Die US-Börsen schlossen am verkürzten Handelstag zum Wochenstart mit leichten Aufschlägen.

Der Dow Jones Index schloss mit einem leichten Plus von 0,03 Prozent bei 34.418,47 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite verabschiedete sich mit einem Plus von 0,21 Prozent bei 13.816,77 Zählern in die Feiertagspause.

Am Montag endete der Handel schon um 19.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit, und am Dienstag bleiben wegen des Nationalfeiertags "Independence Day" die Pforten an der Wall Street geschlossen. Dank der Begeisterung für künstliche Intelligenz (KI) sei eine Handvoll Technologieunternehmen zu Geldmagneten geworden, kommentierte Marktbeobachterin Susannah Streeter vom Vermögensverwalter Hargreaves Landsdown die historisch starke erste Jahreshälfte an der NASDAQ. Dies habe alle Bedenken hinsichtlich der Folgen hoher Zinsen und der Turbulenzen im Bankensektor zerstreut. Doch nun dürften die Anleger an der Technologiebörse erst einmal eine Atempause einlegen. Das zweite Halbjahr sollte von anhaltenden Spekulationen darüber geprägt werden, wie hoch die Zinsen noch stiegen und wie lange sie auf diesem Niveau blieben.

ASIEN

Die Börsen in Fernost finden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.

In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei mit einem Verlust von 0,98 Prozent bei 33.422,52 Zählern.

In China geht es hingegen aufwärts: Auf dem chinesischen Festland konnte der Shanghai Composite bis Handelsende um minimale 0,04 Prozent auf 3.245,35 Einheiten zulegen. In Hongkong steigt der Hang Seng aktuell (09:47 Uhr) um 0,55 Prozent auf 19.412,18 Indexpunkte.

An den Börsen in Ostasien kommt es am Dienstag vielerorts zu kleineren Gewinnmitnahmen, für die Beobachter wieder aufkeimende Konjunktursorgen verantwortlich machen. Der am Vortag nach Börsenschluss in Asien veröffentlichte ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in den USA hatte sich unerwartet im Juni nochmals verschlechtert.

Gegen die regionale Tendenz halten sich die chinesischen Börsen leicht im Plus. Hier stützt die Hoffnung auf weitere Stimuli der chinesischen Notenbank, nachdem am Montag der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in China im Juni einen Rückgang aufgewiesen hatte. Im Fokus stehen der Handelsstreit mit den USA und am Montag von Peking verhängte Exportbeschränkungen für bestimmte Mineralien, die in der Chipherstellung Verwendung finden.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX