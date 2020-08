Asiens Börsen in Grün

Die Märkte in Fernost notieren am Dienstag im Plus. An der Wall Street griffen sie Anleger zu. Der heimische Markt wies am Montag positive Vorzeichen aus, genauso wie der deutsche Leitindex.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag stärker.

Der ATX zeigte sich bereits in der Früh freundlich und konnte sich im Tagesverlauf klar auf grünem Terrain festsetzen. Bis zum Handelsende gewann er 1,49 Prozent auf 2.155,10 Punkte.

Nach der jüngsten Abwärtsbewegung am heimischen Aktienmarkt setzte der ATX nun zur Erholung an. Der Leitindex hatte zuvor acht Handelstage in Folge Kursverluste verzeichnet.

Die am Vormittag veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes für die Industrie in der Eurozone sowie einigen Mitgliedsstaaten im Juli fielen durchwegs besser aus als erwartet und lieferten somit etwas Unterstützung für den Handel.

Erst für den morgigen Dienstag sind die nächsten Unternehmensergebnisse angekündigt. AT&S wird seine Zahlen für das erste Quartal seines Geschäftsjahres 2020/21 vorlegen. Am Mittwoch folgen dann Lenzing und die voestalpine mit Zwischenergebnissen.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt ging es zum Wochenstart ebenfalls aufwärts.

Der DAX eröffnete die Sitzung am Montag mit einem Zuwachs weitete seine Gewinne anschließend aus, bis er 2,71 Prozent stärker bei 12.646,98 Stellen aus dem Handel ging.

Als erste Stütze für den DAX galt, dass Chinas Industrie nach der Corona-Krise auf Erholungskurs bleibt. Laut einer Erhebung des Wirtschaftsmagazins "Caixin" hellte sich die Stimmung in der dortigen Industrie im Juli weiter auf. Später kamen auch positive Signale aus der Eurozone hinzu, wo Einkaufsmanagerindizes aus Frankreich und Italien die Prognosen übertrafen. All dies wurde mit Erleichterung aufgenommen, nachdem zuletzt die Furcht vor einer neuen Corona-Welle die Stimmung wieder getrübt hatte.

"Schnäppchenjäger dürften nun ihre Chancen wittern", sagte Marktbeobachter Timo Emden von Emden Research. Etwa 1.000 Punkte hatte der DAX zuletzt wieder eingebüßt, nachdem er Mitte Juli bei knapp 13.314 Punkten noch auf dem Wege dazu war, auch die letzten Verluste aus dem Corona-Crash wieder auszugleichen - aller Sorgen um den weiter grassierenden Virus zum Trotz.

WALL STREET

An den US-Börsen griffen Anleger nach dem Wochenende zu.

Der Dow Jones verblieb nach einem freundlichen Start der Gewinnzone und beendete den Tag 0,89 Prozent stärker bei 26.664,40 Punkten. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite hielt sich den ganzen Tag in grünem Terrain und konnte zwischenzeitlich gar ein neues Rekordhoch erklimmen. Letztlich schloss er mit einem Zuschlag von 1,47 Prozent bei 10.902,80 Zählern.

Heimische Konjunkturdaten waren überraschend gut ausgefallen und sorgen für Kauflaune. Zudem wurde in den USA am Montag die niedrigste Zahl an Corona-Neuinfektionen seit einer Woche vermeldet. Die Verlängerung der Coronahilfen in den USA ist zwar noch immer nicht unter Dach und Fach. Allerdings gibt es hier Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen Demokraten und Republikanern. Daher hoffen Anleger auf eine zügige Verabschiedung der Maßnahmen.

Neben der innenpolitischen Kontroverse um das Coronahilfspaket schwelen im Hintergrund die geopolitischen Spannungen zwischen China und den USA, die erneut Fahrt aufnehmen. US-Präsident Donald Trump will nach Angaben seines Außenministers Mike Pompeo innerhalb weniger Tage gegen die beliebte Videoplattform Tiktok und andere zu chinesischen Firmen gehörende Apps vorgehen.

ASIEN

Asiens Börsen präsentieren sich am Dienstag in Grün.

In Tokio verbucht der Nikkei gegen 07:00 MESZ einen Zuwachs von 1,62 Prozent auf 22.555,80 Punkte.

In China notiert der Shanghai Composite derweil mit marginalen plus 0,09 Prozent bei 3.371,00 Indexpunkten. In Hongkong gewinnt der Hang Seng 0,83 Prozent auf 24.659,93 Einheiten.

Von ihrer freundlichen Seite zeigen sich die Börsen in Asien am Dienstag. Getrieben werden die Kurse vom Optimismus an der Wall Street, wo heimische Konjunkturdaten die Kauflust angefacht hatten. Der vom ISM ermittelte Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in den USA stieg deutlich stärker in den expansiven Bereich als erwartet.

Am japanischen Markt wird der Nikkei von Meldungen gestützt, denen zufolge sich die Zahl der Corona-Neuinfektionen verlangsamt. Daneben richtet sich der Blick auf die Berichtssaison.

Der Markt in Schanghai bleibt hinter der Region zurück, zwischenzeitlich wurden sogar Verluste verzeichnet. Hier geht der Blick bang in die USA, weil sich der auf vielen Feldern ausgetragene Streit nicht beilegen lässt.

In Hongkong spielt dieser Konflikt prinzipiell ebenfalls eine Rolle, wird aber am Dienstag zunächst in den Hintergrund gedrängt. Auch der lokale Anstieg an COVID-19-Infektionen kann die Kaufbereitschaft kaum bremsen. Ermutigt von den Vorgaben der Wall Street gehen die Anleger vor allen in Technologie- und Pharma-Werte.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX