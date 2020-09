ATX freundlicher -- DAX in Rot -- Asiens Börsen geben kräftig nach

Die heimische Börse verbucht am Freitag leichte Gewinne. Der deutsche Leitindex weist Abschläge aus. An der Wall Street wurden am Donnerstag kräftige Verluste verbucht. Vor dem Wochenende kommt es an den asiatischen Aktienmärkten zu einem kleinen Ausverkauf.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Freitagshandel freundlich.

Der ATX wies kurz nach dem Ertönen der Startglocke Abschläge von 0,07 Prozent auf 2.213,56 Punkte aus, klettert dann aber auf grünes Terrain.

Die Vorgaben sind dunkelrot: Die US-Börsen hatten am Vortag zum Teil massive Kursverluste hinnehmen müssen, in Asien setzte sich der Trend fort.

Meldungsseitig blieb es im Vorfeld der Sitzung noch sehr ruhig, auch von Analystenseite gab es bis dato keine Impulse. Der Datenkalender ist zum Wochenausklang zwar mager befüllt, aber am Nachmittag steht eine wichtige Veröffentlichung an. "Heute ist der datenseitige Fokus wohl ganz auf die USA gerichtet, denn der Arbeitsmarktbericht des Monats August steht zur Veröffentlichung an. Einige Fed-Distrikte hatten im Beige Book bereits signalisiert, dass sich die Erholung der Arbeitsplatzzahlen verlangsamt hat", schreibt die Helaba in ihrem Tagesausblick.

DEUTSCHLAND

Vor dem Wochenende ist der deutsche Aktienmarkt zunächst von Gewinnmitnahmen belastet.

Der DAX ging am Freitag 1,08 Prozent schwächer bei 12.916,12 Punkten in den Handel. anschließend kann er seine Verluste schmälern, über die Nulllinie schafft er es aktuell aber nicht.

Die am Vortag begonnenen Gewinnmitnahmen am deutschen Aktienmarkt im Zuge des Kurssturzes in New York könnten dem DAX in letzter Minute noch die bislang positive Wochenbilanz verderben. Mit Blick auf die am Nachmittag erwarteten US-Arbeitsmarktzahlen bringen die Anleger lieber ihre Gewinne in trockene Tücher. Dies dürfte sich am Freitag mit einem moderat tieferen Handelsstart fortsetzen.

Experten achten nun vor allem auf die US-Beschäftigung in Zeiten der Corona-Pandemie, die Daten stehen am Nachmittag auf dem Programm. Es wird damit gerechnet, dass im August weniger Stellen geschaffen wurden als im Vormonat. Vor zwei Tagen war die vom Arbeitsmarktdienstleister ADP ermittelte Zahl der Beschäftigten im August schon hinter den Erwartungen geblieben. Auftragsdaten aus der deutschen Industrie für Juli fielen noch etwas schwächer aus als befürchtet.

WALL STREET

An der Wall Street dominierten am Donnerstag die Bären.

Der Dow Jones präsentierte sich zum Handelsstart kaum verändert, fiel anschließend aber tief in die Verlustzone zurück. Letztlich stand ein Abschlag von 2,78 Prozent auf 28.292,73 Punkte an der Tafel. Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete bereits mit einem Minus von 1,61 Prozent bei 11.861,90 Stellen. Im weiteren Verlauf fiel er immer weiter zurück und beendete den Handel schließlich mit minus 4,96 Prozent bei 11.458,10 Zählern.

An der technologielastigen NASDAQ-Börse hat am Donnerstag der jüngste Aktien-Boom mit zuletzt immer neuen Rekorden ein jähes Ende gefunden. Für viele Marktteilnehmer kam dies nicht überraschend, waren die Bewertungen der Tech-Stars wie Apple, Amazon und Tesla zuletzt doch extrem gestiegen. Die Rede von einer Blase machte die Runde.

Der Tech-Schwäche konnten sich auch die Standwardwerte nicht entziehen. Laut dem Chartexperten Franz-Georg Wenner von Index Radar erscheint der Dow zwar kurzfristig überhitzt und das weitere mittelfristige Potenzial begrenzt, doch stärkere Kursrücksetzer fürchtet er nicht. Im Gegensatz zu den Tech-Indizes und dem S&P 500 hatte der Dow bislang noch keine neuen Rekorde erreicht.

Die Tech-Überflieger der vergangenen Wochen zollten ihrem Lauf nun mit hohen Verlusten Tribut. Anleger schichteten von den stark gelaufenen Branchen wie Technologie in die bislang in der Corona-Pandemie abgestraften Sektoren um.

ASIEN

Am Freitag weisen die Aktienmärkte in Fernost eine klare Richtung aus: Es geht nach unten.

In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei derzeit (07:50 Uhr MESZ) 1,22 Prozent auf 23.179,70 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite derweil 1,35 Prozent tiefer bei 3.339,15 Punkten. Auch in Hongkong sind beim Hang Seng Minuszeichen zu sehen. Der Index gibt 1,66 Prozent auf 24.592,98 Einheiten nach.

Die besonders schwachen Vorgaben aus den USA drücken auch in Asien auf die Kurse.

