Bleipreis

1 957,60
USD
-0,40
0,60 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Geändert am: 04.09.2025 08:15:09

ATX und DAX etwas fester erwartet -- China-Börsen sacken ab - Nikkei weit im Plus

Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex werden am Donnerstag etwas stärker erwartet. Die Märkte in Asien finden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.

AUSTRIA

Die Wiener Börse dürfte sich am Donnerstag etwas stärker zeigen.

Der ATX wird leicht im Plus erwartet.

Mit einer wenig veränderten Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten rechnen Marktteilnehmer am Donnerstag. Weder von den uneinheitlichen Vorlagen der asiatischen Börsen noch vom wenig veränderten Dollar oder den gut behaupteten Anleihen kommen am Morgen nennenswerte Impulse. An der Wall Street war das erhoffte Buy-the-Dips-Verhalten am Mittwoch lediglich bei wenigen ausgewählten Werten zu sehen, gestützt wurden S&P-500 sowie die NASDAQ-Indizes hauptsächlich von starken Aufschlägen bei Alphabet (Google). Ein Marktteilnehmer spricht von trügerischer Ruhe: "Trotz der kleinen Gegenbewegung bei den Langläufern ist in der Haushaltskrise Frankreichs keine Entspannung in Sicht", sagt er. Darüber hinaus sei die Pipeline mit Neuemissionen von Staats- und Unternehmensanleihen voll, was eher Tests der Aufnahmebereitschaft nahe lege als eine Rückkehr zum Status quo ante. Impulse könnten am Nachmittag vom ADP-Bericht zum US-Arbeitsmarkt ausgehen, aber auch von den wöchentlichen Arbeitsmarktzahlen. Daneben werden der Einkaufsmanagerindex und der ISM-Index für das nicht verarbeitende Gewerbe veröffentlicht.

DEUTSCHLAND

Der DAX wird mit leichten Gewinnen erwartet.

Der DAX steigt vorbörslich moderat.

Der DAX dürfte am Donnerstag mit einem leicht positiven Handelsstart kaum Fortschritte auf dem Weg zurück zu den 24.000 Punkten machen. Nach der Stabilisierung am Vortag warten Anleger weiter auf die monatlichen US-Arbeitsmarktdaten am Freitag. Die Vorgaben sind durchwachsen, denn in den USA waren am Vorabend nur Technologiewerte wieder angesprungen.

WALL STREET

Die US-Börsen notierten am Mittwoch mit uneinheitlicher Tendenz.

Der Dow Jones stieg anfänglich minimal höher in den Tag ein, fiel anschließend jedoch ins Minus und ging 0,06 Prozent tiefer bei 45.270,89 Punkten aus dem Handel.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite startete klar stärker in den Handel und verblieb auch weiterhin im Plus, wo er sich 1,02 Prozent höher bei 21.497,73 Zählern aus der Sitzung verabschiedete.

Angetrieben von Kursgewinnen bei den Tech-Giganten Alphabet und Apple erholte sich die US-Technologiebörse NASDAQ am Mittwoch. Allzu große Euphorie wurde jedoch durch anhaltend hohe Anleiherenditen gebremst. Im Zuge der weltweiten Verluste bei langfristigen Anleihen liegt die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen mittlerweile nur noch knapp unter der viel beachteten 5-Prozent-Marke. Diese als vergleichsweise sichere Anlagen geltenden festverzinslichen Wertpapiere geraten unter Druck - ausgelöst durch anhaltende Unsicherheit über die Inflation sowie die fiskalpolitische Disziplin der größten Volkswirtschaft der Welt. Die daraus resultierenden steigenden Renditen machen riskantere Anlageklassen wie Aktien tendenziell weniger attraktiv.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken

ASIEN

An den asiatischen Börsen geht es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.

In Tokio steigt der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise 1,5 Prozent auf 42.570,09 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite derweil 1,97 Prozent auf 3.738,32 Zähler.

Unterdessen gibt der Hang Seng in Hongkong um 1,2 Prozent nach auf 25.037,73 Indexpunkte.

Mit uneinheitlichen Vorzeichen zeigen sich die Börsen in Asien am Donnerstag. Die guten US-Vorgaben gehen eher unter. Sie gingen hauptsächlich auf Kursgewinne im Technologiesektor und einen Kursprung bei Alphabet zurück, heisst es. Tendenziell äußern sich Strategen optimistisch zu den Börsen in Asien. So hätten die jüngsten Einkaufsmanagerindizes eine starke Resilienz gegenüber den Trump-Zöllen gezeigt, befindet HSBC. Die Auswirkungen zeigten sich vor allem in den Auftragseingängen beim Export von Nationen wie Japan, Korea oder Taiwan. Innerhalb von Süd-Ost-Asien seien sie jedoch ziemlich stark.

In Shanghai und in Hongkong geht es kräftig. Für Verunsicherung sorgt laut Marktbeobachtern, wie es mit den Trump-Zöllen weitergeht. Im Handel ist daneben weiter von vorsichtige Stimmung zu hören angesichts des überhitzten Aktienmarktes des Landes nach den starken Kursgewinnen zuletzt. China könnte Maßnahmen zur Abkühlung der Rally und des spekulativen Handels in Erwägung ziehen, warnen Analysten. Wie Bloomberg mit Bezug auf Kreise berichtet, sollen Maßnahmen zur Abkühlung getroffen werden.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: wienerborse.at, Ionana Davies / Shutterstock.com, Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
04.09.25 1-800-FLOWERS.COM Inc. / Quartalszahlen
04.09.25 2G Energy AG / Quartalszahlen
04.09.25 3B Films Limited Registered Shs 144A Reg S / Quartalszahlen
04.09.25 ADF Group Inc Subord.Voting / Quartalszahlen
04.09.25 Agilysys Inc. / Hauptversammlung
04.09.25 Alfa Financial Software Holdings PLC Registered Shs / Quartalszahlen
04.09.25 Alok Industries Ltd Registered Shs / Hauptversammlung
04.09.25 American Outdoor Brands Inc Registered Shs When Issued / Quartalszahlen

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
04.09.25 Leistungsbilanz
04.09.25 Gross Domestic Product Growth (QoQ)
04.09.25 Gross Domestic Product Growth (YoY)
04.09.25 Investitionen in ausländische Anleihen
04.09.25 Foreign Investment in Japan Stocks
04.09.25 Exports (MoM)
04.09.25 Trade Balance (MoM)
04.09.25 Imports (MoM)
04.09.25 Consumer Price Index (YoY)
04.09.25 Core Consumer Price Index (YoY)
04.09.25 Unemployment Rate s.a (MoM)
04.09.25 Leistungsbilanz (Quartal)
04.09.25 Leistungsbilanz
04.09.25 Verbraucherpreisindex (Jahr)
04.09.25 Verbraucherpreisindex (Monat)
04.09.25 Einzelhandelsumsatz (im Jahresvergleich)
04.09.25 BNM Zinsentscheidung
04.09.25 S&P Global Bau-EMI
04.09.25 Auktion 5-jähriger Staatsanleihen
04.09.25 Auktion 10-jähriger Obligaciones
04.09.25 Auktion 3-jähriger Staatsanleihen
04.09.25 Arbeitslosenquote (Quartal)
04.09.25 Einzelhandelsumsätze (Jahr)
04.09.25 Retail Sales (MoM)
04.09.25 EZB-Mitglied Cipollone spricht
04.09.25 Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
04.09.25 Bruttoinlandsprodukt (Jahr)
04.09.25 Challenger-Stellenabbau
04.09.25 ADP Beschäftigungsänderung
04.09.25 Importe
04.09.25 Arbeitsproduktivität außerhalb der Landwirtschaft
04.09.25 Handelsbilanz
04.09.25 Exporte
04.09.25 Lohnstückkosten
04.09.25 Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe
04.09.25 Erstanträge Arbeitslosenunterstützung
04.09.25 Durchschnittliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (4-Wochen-Durchschnitt)
04.09.25 Warenhandelsbilanz
04.09.25 International Merchandise Trade
04.09.25 Zentralbankreserven USD
04.09.25 S&P Global EMI Dienstleistungen
04.09.25 S&P Global EMI Gesamtindex
04.09.25 ISM Beschäftigungsindex für das nichtproduzierende Gewerbe
04.09.25 ISM Services Prices Paid
04.09.25 ISM Index der Auftragseingänge im nichtverarbeitenden Gewerbe
04.09.25 ISM Einkaufsmanagerindex (EMI) Dienstleistungen
04.09.25 EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes
04.09.25 Auktion 4-wöchiger Treasury Bills
04.09.25 Maulidur Rasul
04.09.25 EIA Rohöl Lagerbestand
04.09.25 FOMC Mitglied John C. Williams spricht
04.09.25 Maulidur Rasul
04.09.25 Handelsbilanz

Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 2 618,38 2,75 0,11
Baumwolle 0,65 0,00 0,14
Bleipreis 1 957,60 11,75 0,60
Dieselpreis Benzin 1,58 0,01 0,32
EEX Strompreis Phelix DE 91,95 0,85 0,93
Eisenerzpreis 104,81 -0,59 -0,56
Erdgaspreis - Natural Gas 3,09 0,02 0,52
Ethanolpreis 2,16 0,00 0,05
Goldpreis 3 532,00 -27,44 -0,77
Haferpreis 3,06 0,00 -0,08
Heizölpreis 61,82 -0,53 -0,85
Holzpreis 525,00 -3,00 -0,57
Kaffeepreis 3,89 0,03 0,83
Kakaopreis 5 269,00 -4,00 -0,08
Kohlepreis 96,30 -0,35 -0,36
Kupferpreis 9 872,85 99,50 1,02
Lebendrindpreis 2,38 -0,01 -0,55
Mageres Schwein Preis 0,94 -0,02 -1,75
Maispreis 3,97 -0,02 -0,44
Mastrindpreis 3,62 -0,02 -0,52
Milchpreis 17,24 -0,01 -0,06
Naphthapreis (European) 565,07 -7,68 -1,34
Nickelpreis 15 104,00 5,00 0,03
Orangensaftpreis 2,58 0,17 7,14
Palladiumpreis 1 142,00 -9,50 -0,83
Palmölpreis 4 362,00 -23,00 -0,52
Platinpreis 1 411,00 -14,00 -0,98
Rapspreis 464,25 -4,25 -0,91
Reispreis 11,77 -0,12 -1,01
Silberpreis 40,81 -0,40 -0,97
Sojabohnenmehlpreis 276,20 0,60 0,22
Sojabohnenpreis 10,16 -0,08 -0,78
Sojabohnenölpreis 0,51 -0,01 -1,42
Super Benzin 1,65 0,00 0,18
Uranpreis 70,05 -0,65 -0,93
Weizenpreis 182,50 0,00 0,00
Zinkpreis 2 887,85 14,50 0,50
Zinnpreis 34 949,00 -125,00 -0,36
Zuckerpreis 0,16 0,00 -0,56
Ölpreis (Brent) 67,11 -0,28 -0,42
Ölpreis (WTI) 63,47 -0,30 -0,47

Indizes in diesem Artikel

DAX 23 594,80 0,46%
Dow Jones 45 271,23 -0,05%
NASDAQ Comp. 21 497,73 1,02%
S&P 500 6 448,26 0,51%
NIKKEI 225 42 584,16 1,54%
Hang Seng 25 343,43 -0,60%
ATX 4 596,57 0,09%
Shanghai Composite 3 813,56 -1,16%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:20 Auf diese Aktien setzte Bill Ackman im zweiten Quartal
03.09.25 Stanley Druckenmiller: Ein Blick in das Depot des Starinvestors im Q2 2025
02.09.25 Fisher Asset Management Q2 2025: Die wichtigsten Aktien im Depot
01.09.25 Deutsche Bank setzt auf Tech - Diese Aktien dominierten im 2. Quartal 2025
01.09.25 August 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX etwas fester erwartet -- China-Börsen sacken ab - Nikkei weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex werden am Donnerstag etwas stärker erwartet. Die Märkte in Asien finden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen