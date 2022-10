Stimmung hellt sich auf: Asiens Börsen in Grün -- Feiertag in China

In Japan zeigt sich die Börse mit deutlichen Gewinnen, in China wird feiertagsbedingt nicht gehandelt.

AUSTRIA

Am heimischen Aktienmarkt wurden die anfänglichen Verluste am Montag wieder abgebaut.

Der ATX verlor kurz nach Handelsbeginn noch deutlich und gab dann weiter nach. Zwischenzeitlich konnte das heimische Börsenbarometer seine Verluste jedoch vollständig abbauen und Gewinne einfahren. Am Abend stand noch ein Plus von 0,97 Prozent auf 2.718,06 Punkte an der Kurstafel.

Konjunkturseitig hat sich die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone im September zwar weiter verschlechtert, allerdings brachte am Nachmittag eine positive Stimmung an der Wall Street Rückenwind.

Noch in der Früh war bekannt gegeben worden, dass der Eurozonen-Einkaufsmanagerindex der Industrie im September im Monatsvergleich um 1,2 Punkte auf 48,4 Zähler gefallen ist, was für klaren Abwärtsdruck sorgte. Es ist der tiefste Stand seit gut zwei Jahren. Ein vorläufiges Ergebnis wurde leicht nach unten korrigiert.

Zuvor war noch am Sonntag die Stimmung in der japanischen Wirtschaft, die sich im abgelaufenen Quartal verschlechtert hat, in den Mittelpunkt gerückt. Der Gesamtindex für die großen Industrieunternehmen sank im September auf plus acht gegenüber plus neun im Juni und blieb damit hinter der mittleren Marktprognose von plus elf zurück. Es ist die dritte Verschlechterung in Folge in der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt stieg am Tag der deutschen Einheit doch noch ins Plus.

Der DAX verlor zur Eröffnung deutlich, konnte seine Verluste im weiteren Verlauf jedoch eingrenzen und bewegte sich dann höher. Dabei notierte er über der Marke von 12.200 Punkten, nachdem er am Morgen zeitweise noch unter 12.000 Punkte gefallen war. Letztendlich schob er sich zum Handelsschluss um 0,79 Prozent in Plus bei 12.209,48 Punkten.

Nach dem schwachen September setzten einige Anleger nun offenbar auf eine Erholung im Schlussquartal, für gewöhnlich die stärkste Börsenphase des Jahres. Aktuell schauten die Marktteilnehmer zudem "hoffnungsvoll auf die heutigen US-Einkaufsmanagerindizes und sehnen weitere Signale einer robusten US-Konjunkur herbei", schrieb Andreas Lipkow von comdirect. Die am Vormittag veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes in der Eurozone und Großbritannien waren mäßig ausgefallen.

WALL STREET

Am Montag zeigten sich die wichtigsten US-Indizes mit höheren Notierungen.

Der Dow Jones gewann bereits zum Start und stieg im Verlauf weiter. Letztendlich kletterte er um 2,66 Prozent ins Plus bei 29.490,03 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite eröffnete mit einem Gewinn und blieb ebenfalls freundlich. Zum Handelsende ging es noch um 2,27 Prozent aufwärts auf 10.815,43 Zähler.

Nach der Bekanntgabe frischer US-Konjunkturdaten bauten die Leitindizes ihren anfänglichen Vorsprung noch aus. "Der Markt ist überverkauft, und die Stimmung ist extrem negativ, sodass es jederzeit zu einer Erholung kommen kann, sogar zu einer deutlichen, bemerkte Matt Maley, Chefmarktstratege bei Miller Tabak + Co.

ASIEN

In Japan geht es für den Aktienmarkt am Dienstag deutlich nach oben, in China bleiben die Börsen Feiertagsbedingt geschlossen.

Der Nikkei in Japan legt zeitweise um 2,89 Prozent auf 26.973,03 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland wird feiertagsbedingt aufgrund der "Goldenen Woche" bis einschließlich Freitag nicht gehandelt. Der Shanghai Composite verharrte daher auf seinem Schlussstand von Freitag. Da ging es 0,55 Prozent auf 3.024,39 Zähler runter. In Hongkong schloss der Hang Seng am Montag mit einem Verlust von 0,83 Prozent auf 17.079,51 Stellen.

Steil nach oben geht es am Dienstag an den Börsen in Asien im Sog sehr fester US-Vorgaben. Dort hatten deutlich sinkende Marktzinsen bei den Anlegern nach der jüngsten Talfahrt wieder für Kauflaune gesorgt. Hinter den sinkenden Renditen am Anleihemarkt stand wiederum, dass in Großbritannien, Pläne zur Senkung des Höchststeuersatzes wieder zurückgenommen wurden, nachdem diese zuvor an den Finanzmärkten für Turbulenzen und letztlich sogar das Eingreifen der Bank of England gesorgt hatten.

Der guten Stimmung in Tokio hilft, dass die Preise in Japan im September in der Kernrate nicht weiter gestiegen sind, wenngleich das Plus im Jahresvergleich von 2,8 Prozent erneut deutlich über dem Zielwert der japanischen Notenbank lag. Dass Nordkorea neue Raketentests unternommen hat, die über japanischen Meeresluftraum gingen, sorgt nur politischerseits für Aufregung, belastet die Entwicklung an der Börse aber nicht.

An den chinesischen Börsen wird feiertagsbedingt nicht gehandelt, in Hongkong nur am Dienstag, in Schanghai wegen der sogenannten goldenen Woche erst wieder am Montag der nächsten Woche.

