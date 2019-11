Startgewinne am deutschen Aktienmarkt erwartet -- Asiens Börsen legen zu

Mit einem Sprung über die 13.000-Punkte-Marke rechnen Experte beim DAX. Dank guter US-Vorgaben geht es an den Börsen in Fernost nach oben.

AUSTRIA

Die Wiener Börse tendierte am Freitag in markant höhere Kursregionen.

Der Leitindex ATX beendete mit 3.164,64 Punkten den Handel um 0,8 Prozent höher als am Vortag.

Die Wiener Börse verzeichnete am Freitag zwar ein Plus, allerdings aufgrund des Feiertags bei unterdurchschnittlichem Volumen. Bereits das vierte Mal wurde in Wien in diesem Jahr an einem Feiertag regulär gehandelt.

Die In der Früh stützten besser als erwartet ausgefallene Stimmungsdaten aus der chinesischen Industrie. Am Nachmittag sorgte eine feste Eröffnung an der Wall Street für zusätzlichen Schwung. Dort hatte vor allem der offizielle Arbeitsmarktbericht für Oktober für gute Stimmung gesorgt.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt werden grüne Vorzeichen erwartet.

Der DAXdürfte am Montag erstmals seit Juni 2018 wieder über die psychologisch wichtige Marke von 13 000 Punkten steigen. Am Freitag hatte sich der Leitindex mit 12.961,05 Zählern um 0,73 Prozent höher ins Wochenende verabschiedet. Der TecDAX legte um 1,19 Prozent auf 2.829,87 Zähler zu. Das zentrale Thema ist zum Wochenstart die Aussicht auf ein Teilabkommen im Handelsstreit zwischen den USA und China, das nach Angaben beider Seiten kurz vor einem Abschluss steht. Zudem bezeichnete US-Handelsminister Wilbur Ross Strafzölle auf Autoimporte aus Europa und Asien als vermeidbar. Laut Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners ist ein Deal im US-chinesischen Handelsstreit, der zumindest neue Zölle verhindere, jedoch längst eingepreist. WALL STREET

Die Wall Street tendierte am Freitag in deutlich höhere Regionen.

Der Dow Jones befand sich auf Rekordkurs und verteuerte sich bis Börsenschluss um 1,11 Prozent auf 27.347,36 Punkte. Der NASDAQ Composite legte um 1,13 Prozent auf 8.386,40 Zähler zu.

Ein aus Börsianersicht nahezu ideal ausgefallener US-Arbeitsmarktbericht für Oktober hat am Freitag an den US-Aktienmärkten für eine freundliche Tendenz gesorgt. Der erwartete Stellenzuwachs wurde deutlich übertroffen, was auf eine robuste US-Konjunktur hindeutet, zugleich stiegen die Stundenlöhne aber nicht so stark wie gedacht, was wiederum für weiter niedrige Zinsen spricht. Niedrigzinsfantasie schürte außerdem der kurz nach Handelsbeginn gemeldete ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende US-Gewerbe. Das wichtige Konjunkturbarometer stieg zwar gegenüber September, aber längst nicht so stark wie prognostiziert. Zudem blieb er im Schrumpfung signalisierenden Bereich. Andererseits stieg der von Markit ermittelte Index zwar weniger stark als gedacht, liegt aber weiter im Wachstum anzeigenden Bereich.

ASIEN

Asiens Börsen legen zum Start der neuen Handelswoche mehrheitlich zu.

In Japan verbuchte der Nikkei am Freitag einen Abschlag von 0,33 Prozent und schloss bei 22.850,77 Punkten. Am Montag wird in Japan feiertagsbedingt nicht gehandelt.

Gewinne werden unterdessen vom chinesischen Festland gemeldet. Dort kann der Shanghai Composite zum Wochenstart zulegen. Auch der Hang Seng in Hongkong zeigt sich am Montag mit grünen Vorzeichen.

Nach oben gezogen werden die Börsen von Hoffnungen auf einen baldigen Abschluss eines Teilabkommens im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Hinzu kommen gute Vorgaben von der Wall Street, wo die Börsen am Freitag nach starken Arbeitsmarktdaten neue Rekordstände erklommen hatten.

Im US-chinesischen China Handelskonflikt deutet sich der Abschluss eines Teilabkommens für November an. US-Handelsminister Wilbur Ross sagte in einem Bloomberg-Interview, dass "wir gute Fortschritte machen" und dass es "keine natürlichen Gründe" gäbe, warum ein "Phase-Eins"-Abkommen nicht in diesem Monat erzielt werden könnte. Zudem kündigte der Minister an, dass "sehr bald" Lizenzen für US-Unternehmen ausgegeben werden sollen, um Geschäfte mit dem chinesischen Technologiekonzern Huawei machen zu können. Die US-Regierung hatte Huawei im Mai aus Sorge um die nationale Sicherheit auf eine schwarze Liste gesetzt.

Unterdessen haben die südostasiatischen Länder vereinbart mit China zusammenzuarbeiten, um die Stabilität in der Region zu gewährleisten. Zudem soll im kommenden Jahr ein Freihandelsabkommen von 16 Ländern unterzeichnet werden. Die Verhandlungen über eine Umfassende Regionale Wirtschaftspartnerschaft (RCEP) seien weitestgehend abgeschlossen, die noch offenen Punkte sollten bis Februar geklärt sein, heißt es in einem Erklärungsentwurf des Gipfeltreffens der Südostasiatischen Staatengemeinschaft (Asean) vom Sonntag in Bangkok.

