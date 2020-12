ATX legt zu -- DAX etwas leichter -- Asiens Börsen schließen ohne gemeinsame Richtung

Am heimischen Markt geht es am Freitag aufwärts. Der deutsche Leitindex bewegt sich knapp im Minus. An den Märkten in Fernost wurden vor dem Wochenende unterschiedliche Vorzeichen beobachtet.

AUSTRIA

Der heimische Leitindex notiert am Freitag über seinem Vortagesschluss.

Der ATX wies bereits kurz nach Börsenstart ein kleines Plus von 0,11 Prozent bei 2.617,77 Stellen aus und baut seine Gewinne im weiteren Verlauf aus.

Vor allem ein starker Kursanstieg bei den Aktien der OMV zogen den ATX nach oben. Das Ölkartell OPEC und seine zehn Kooperationspartner (OPEC+) drehen die Produktion zwar wieder etwas weiter auf, halten aber generell vorerst an Förderbeschränkungen fest, wurde am Vorabend bekannt.

Andritz hat derweil eine Übernahme angekündigt: Der Anlagenbauer übernimmt - vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats - die französischen Firmen Laroche und Miltec, sprich die LM Industries, sämtliche Laroche-Gesellschaften und deren weltweites Geschäft.

Mayr-Melnhof Karton (MMK) wird in den kommenden beiden Jahren 100 Mio. Euro in die Erneuerung des Standorts Frohnleiten investieren, gab das Unternehmen heute bekannt.

Die Vorgaben aus den USA und Asien fielen gemischt aus, allerdings hatte ein Medienbericht am Vorabend die Stimmung an den US-Börsen zum Handelsende hin belastet.

Das "Wall Street Journal" berichtete, dass Pfizer wegen Problemen bei der Lieferkette die Auslieferungsziele für seinen Coronavirus-Impfstoff vor einigen Wochen gekappt hat. Nun werde mit der Hälfte der ursprünglichen Menge gerechnet. Hintergrund sei eine unzureichende Qualität der Ausgangsstoffe. Die Modifikationen an den Produktionsverfahren seien inzwischen abgeschlossen, die Impfdosen könnten schnell hergestellt werden, hieß es dazu von Pfizer.

Laut den Experten der Helaba gibt es Gründe zu der Annahme, dass das Potenzial der Aktien auf der Oberseite zunächst ausgereizt ist. "Die Euphorie im Zusammenhang mit den Corona-Impfstoffen ist zumindest kurzfristig verflogen. Neue positive Impulse fehlten zudem. Auf der anderen Seite nehmen die Risiken zu, dass der neuerlich ausgeweitete Lockdown als Bremsfaktor wirkt. Das tatsächliche Ausmaß wird sich aber erst zeitverzögert darstellen. Unsicherheiten bestehen auch mit Blick auf den Brexit, wo es, wie zu hören ist, noch substantielle Dinge zu klären gilt. Auch die Stärke des Euros lastete auf dem Sentiment, zumindest bei den Exportwerten", schreibt die Helaba.

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Freitag etwas leichter.

Der deutsche Leitindex DAX ging 0,17 Prozent schwächer bei 13.230,61 Punkten in den Freitagshandel und bewegt sich auch anschließend in etwa auf diesem Niveau.

Die Woche war erneut ein Ringkampf um die runde Marke von 13.300 Punkten mit bis dato leichten Verlusten. Der DAX und die im Index hoch gewichteten deutschen Exporteure leiden unter dem starken Euro, der am Donnerstagnachmittag einen weiteren Höchststand zum US-Dollar seit dem Frühjahr 2018 erreichte. Aktuell kann er die Gewinne größtenteils halten.

Das alte Thema Brexit rückt wieder in den Fokus: "Die Brexit-Gespräche stecken noch immer fest", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Die Zeit dränge: Ein Vertrag müsste noch vor dem Jahresende ratifiziert werden, denn dann endet die Übergangsphase nach dem britischen EU-Austritt von Ende Januar. Auf ein Scheitern der Verhandlungen seien die Börsen nicht vorbereitet, warnte der Experte.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich am Donnerstag mit positiver Tendenz.

So zeigte sich der Dow Jones im Handelsverlauf im Plus, gab einen Teil seiner Gewinne im späten Handel aber ab. Am Ende schloss das Börsenbarometer mit einem Plus von 0,29 Prozent bei 29.970,50 Punkten. Auch die US-Techwerte schlossen unter ihrer Tageshöchstständen. Der NASDAQ Composite ging mit einem Plus von 0,23 Prozent bei 12.377,18 Zählern in den Feierabend.

Nach einem lahmen Vortag wagten sich die Anleger am Donnerstag wieder etwas mutiger auf das Parkett. Gespannt warten sie darauf, wann in den USA und Europa die Impfungen gegen das Coronavirus beginnen. Laut Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda ist eine Jahresendrally noch nicht vom Tisch, zumal auch einige Zulassungsentscheidungen noch ausstünden.

Als wichtig erachtet Erlam auch, dass man sich in Washington noch dieses Jahr auf ein neues Konjunkturpaket einigt, auch wenn dieses wohl kleiner ausfallen dürfte als von den Demokraten gewünscht. Die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten erhöhten am Donnerstag allerdings nicht gerade den Druck, die Erstanträge gingen überraschend deutlich zurück.

ASIEN

In Asien notierten die wichtigsten Indizes am Freitag uneinheitlich.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss 0,22 Prozent leichter bei 26.751,24 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verbuchte der Shanghai Composite derweil ein Plus von 0,07 Prozent auf 3.444,58 Einheiten. In Hongkong gewann der Hang Seng daneben 0,40 Prozent auf 26.835,92 Zähler hinzu.

Etwas auf die Stimmung drückte die Nachricht, dass von dem mit viel Hoffnung erwarteten Corona-Impfstoff von Pfizer und BioNTech im laufenden Jahr wohl nur halb so viele Dosen ausgeliefert werden können wie geplant. Grund sind vor allem Probleme beim Aufbau der Lieferkette. Geplant waren ursprünglich 100 Millionen Dosen. Im kommenden Jahr rechnet Pfizer aber weiter mit der zugesagten Menge von über einer Milliarde Dosen. Schon an der Wall Street hatte die Nachricht im späten Handel dafür gesorgt, dass die Kurse deutlich zurückkamen.

