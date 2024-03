"Super Tuesday" in den USA: ATX und DAX mit Abgaben -- Märkte in Fernost letztlich uneinig

AUSTRIA

Anleger an der Wiener Börse bleiben am Dienstag zunächst in Deckung.

Der ATX gab kurz nach Handelseröffnung 0,34 Prozent ab auf 3.360,37 Zähler und verliert anschließend weiter.

Die Wiener Börse ist am Dienstag mit Abgaben in den Handel gestartet. Zuletzt hätten Marktteilnehmer laut Helaba wieder verstärkt auf Zinssenkungen gesetzt. Die Wahrscheinlichkeit einer geldpolitischen Lockerung der Federal Reserve im Juni wird wieder bei über 80 Prozent gesehen. Ausschlaggebend sei der unerwartet schwache ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes gewesen. Vor diesem Hintergrund richte sich die Aufmerksamkeit auf den ISM-Index des Servicesektors, der am heutigen Nachmittag veröffentlicht wird.

"Mit Argus-Augen dürfte auch der Subindex zur Beschäftigung betrachtet werden." Dieser war im Dezember auf 43,8 abgesackt, konnte sich im Jänner aber wieder auf 50,5 Punkte erholen, so die Helaba-Analysten weiter.

Auch China stand im Fokus: So soll die chinesische Wirtschaft nach dem Willen der Regierung heuer um "rund fünf Prozent" wachsen. Dieses Wachstumsziel ging aus dem Rechenschaftsbericht von Ministerpräsident Li Qiang hervor, der am Dienstag zum Auftakt der diesjährigen Tagung des chinesischen Volkskongresses in Peking veröffentlicht wurde.

Der politische Fokus richtet sich am heutigen Handelstag aber auch zunehmend auf die Vorwahlen in den USA. Am sogenannten "Super Tuesday" wird in 15 US-Bundesstaaten über den republikanischen Präsidentschaftskandidaten abgestimmt. Gegenüber stehen sich bei den Republikanern Donald Trump und Nikki Haley.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex tendiert am Dienstag tiefer.

Der DAX verlor zum Auftakt 0,19 Prozent auf 17.682,78 Punkte. Auch weiterhin hält er sich auf rotem Terrain.

Nach dem Rekordlauf des DAX in der vergangenen Woche werden die Anleger zunehmend vorsichtiger. Von deutlicheren Gewinnmitnahmen dürfte aber auch an diesem Dienstag erst einmal nichts zu spüren sein. Eher halten sich die Marktteilnehmer zurück, nachdem auch die US-Börsen tags zuvor nach einem zuletzt starken Lauf schwächelten und auch Asiens Börsen aktuell überwiegend nachgeben.

Am Freitag noch hatte der DAX mit einer neuen Bestmarke von etwas über 17.800 Punkten sein bisheriges Jahresplus auf gut sechs Prozent ausgedehnt. Auch wenn der deutsche Leitindex aktuell laut den Helaba-Analysten nach der Rekordserie der letzten Woche konsolidiert, bleibe "das übergeordnete Bild konstruktiv", schrieben sie. Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners spricht von einer schwindenden Kaufbereitschaft, aber ohne, dass es Gewinnmitnahmen "im größeren Stil" oder verstärkte Absicherungsaktivitäten gebe. Im Fokus sieht er bereits den Sitzungstermin der Europäischen Zentralbank am Donnerstag. Enttäuscht könnten Anleger auch vom chinesischen Wachstumsziel von 5 Prozent für dieses Jahr sein, das damit lediglich im Bereich des Vorjahres liege.

In den USA steht an diesem Handelstag außerdem noch "Super Tuesday" im US-Präsidentschaftswahlkampf an, also parteiinterne Vorwahlen in mehr als einem Dutzend Bundesstaaten, was für eine abwartende Haltung an den Börsen führen könnte.

WALL STREET

Der Dow Jones Index verabschiedete sich 0,25 Prozent tiefer bei 38.990,69 Zählern. Der NASDAQ Composite verlor daneben 0,41 Prozent auf 16.207,51 Punkte.

An der Wall Street war nach der jüngsten Rekordjagd zu Wochenbeginn eine Verschnaufpause auszumachen. Angeführt von den Technologiewerten, hatten am Freitag NASDAQ-Composite, NASDAQ 100 und S&P 500 neue Rekordhochs markiert. Dazu kommen nach den zuletzt mehrheitlich schwachen US-Daten anhaltende Zinssenkungshoffnungen. Einen weiteren wichtigen Impuls dürfte hier der am Freitag anstehende Arbeitsmarktbericht für Februar liefern. Konjunkturdaten standen zu Wochenbeginn nicht auf der Agenda.

ASIEN

An den Börsen in Fernost war am Dienstag keine einheitliche Stimmung auszumachen.

In Tokio notierte der Nikkei 225 zum Schluss marginale 0,03 Prozent tiefer bei 40.097,63 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland legte der Shanghai Composite letztlich um 0,28 Prozent zu auf 3.047,79 Einheiten, während der Hang Seng in Hongkong um 2,61 Prozent einbrach auf 16.162,64 Stellen. Nach der KI-induzierten Rally sei es hier vereinzelt zu Gewinnmitnahmen gekommen, hieß es.

Die asiatischen Börsen haben am Dienstag grossteils im Zeichen der neuen Wachstumsziele der chinesischen Regierung gestanden. Auf dem Nationalen Volkskongress wurde beschlossen, für das laufende Jahr ein BIP-Wachstum von 5 Prozent anzustreben. Nach Einschätzung von Natixis-Stratege Gary Ng entspricht die Ankündigung zwar den Erwartungen, biete aber "keinen Überraschungsspielraum für die Märkte". Und die Marktexperten von ING bemängelten, dass es weiter keine Klarheit gebe, wie es für den angeschlagenen chinesischen Immobiliensektor weitergehen solle. Seit der Pleite von Evergrande ist der Immobiliensektor zu einem der grössten Belastungsfaktoren für die dortige Wirtschaft geworden.

Für Enttäuschung sorgte auch, dass keine weiteren Stimuli für die Wirtschaft auf den Weg gebracht wurden, auf die der Markt schon lange wartet. Zugleich halten Ökonomen das Erreichen des ausgegebenen Wachstumsziels aber nur mit unterstützenden Massnahmen Pekings für machbar.

Keine Unterstützung lieferte zudem der von Caixin ermittelte Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor. Mit 52,5 Punkten lag er im Februar knapp unter dem Januar-Wert von 52,7 und auch unter der Markterwartung von 52,9.

