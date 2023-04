Nikkei 225 sinkt - China-Börsen im Feiertag

An dem japanischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch abwärts.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt zeigte sich am Dienstagshandel deutlich schwächer.

Der ATX startete wenig verändert in den Handel, zeigte sich dann im weiteren Verlauf zunächst unentschlossen, bevor sich die Bären durchsetzten, so dass der Leitindex letztlich mit einem kräftigen Verlust von 1,12 Prozent bei 3.199,13 Zählern schloss.

Viele Marktteilnehmer nutzten die Zeit rund um Ostern für Urlaub, so dass erst ab Mitte April wieder mit einer Belebung des Geschäfts gerechnet wird. Umsätze am Markt seien derzeit zumeist auf Portfolioanpassungen zurückzuführen.

Konjunkturseitig konnten Erzeugerpreise aus der Eurozone keine starken Impulse liefern. Sie stiegen etwas langsamer und signalisierten damit weniger Inflationsdruck.

Im Blickfeld standen überdies weiterhin die steigenden Rohölnotierungen. Am Vortag hatte die von der OPEC angekündigte Produktionskürzung die Preise bereits steigen lassen und Aktien aus der Erdölbranche beflügelt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wies am Dienstag grüne Vorzeichen aus.

Der DAX konnte sich nach einem freundlichen Start in der Gewinnzone halten und ging schlussendlich 0,14 Prozent höher bei 15.603,47 Punkten in den Feierabend.

Der deutsche Leitindex ist am Dienstag auf den höchsten Stand im laufenden Jahr 2023 gestiegen. Mit in der Spitze 15.736 Punkten erholte er sich zugleich von seinem schwächeren Wochenstart.

Die überraschende Drosselung der Produktion durch die Öl-Allianz OPEC+ vom Wochenende hatte der DAX am Montag mit einem nur kleinen Minus recht gut weggesteckt. Die kleine Delle nach dem gestrigen Ölpreisanstieg scheine schon wieder vergessen, schrieb Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets mit Blick auf das Jahreshoch. "Andererseits halten sich viele mit Neuengagements zurück, auch weil zum Wochenschluss die US-Arbeitsmarktdaten für den Monat März im Kalender stehen."

WALL STREET

Die Wall Street gab am Dienstag ab.

So hatte der Dow Jones quasi unverändert eröffnet und fiel anschließend in die Verlustzone. Letztlich schloss er 0,59 Prozent tiefer bei 33.402,38 Zählern. Auch der technologielastige NASDAQ Composite ist nach einem positiven Start ins Minus gedreht und beendete den Handel 0,52 Prozent schwächer bei 12.126,33 Punkten.

Wirtschaftsdaten aus den USA wurden dafür verantwortlich gemacht, dass die Konjunktursorgen am Dienstag die Oberhand gewannen. Die Auftragseingänge der US-Industrie waren im Februar stärker gesunken als erwartet. Außerdem ist die Zahl der offenen Stellen in den USA im Februar erstmals seit Mai 2021 unter zehn Millionen gefallen, wie aus einem Bericht des Arbeitsministeriums hervorgeht. An der Börse wurde dies als Signal gewertet, dass die Nachfrage nach Arbeitskräften nachlässt.

ASIEN

An der Börse in Japan geht es am Mittwoch bergab. Die chinesischen Handelsplätze sind derweil geschlossen.

Der japanische Leitindex Nikkei gibt aktuell 1,65 Prozent auf 27.821,06 Zähler ab. (Stand: 7,07 MEZ)

Der Handel in China ruht derweil feiertagsbedingt: Der Shanghai Composite zeigte sich am Dienstag zum Handelsschluss um 0,49 Prozent stärker bei 3.312,56 Zählern. In Hongkong stand der Hang Seng derweil unter Druck und notierte zum Handelsschluss 0,66 Prozent tiefer bei 20.274,59 Stellen.

Während die chinesischen Börsen inklusive jener in Hongkong wegen eines Feiertages geschlossen sind, können sich die übrigen Handelsplätze für keine klare Richtung entscheiden. Die Nachrichtenlage spricht eher gegen den Kauf von Aktien. Zum einen befeuern aktuelle Wirtschaftsdaten die Konjunktursorgen in den USA. Gleichzeitig erhöhen Notenbanken im Kampf gegen die Inflation weiter die Zinsen. Steigende Zinsen und maue Wirtschaftsdaten passten eigentlich nicht zusammen, heißt es. Belastet wird der japanische Aktienmarkt vom festen Yen, der nach den schwachen US-Daten des Vortages zum US-Dollar deutlich anzog.

