Nach Aussagen von Fed-Mitglied Kashkari: ATX und DAX in Rot -- Asiens Märkte uneinig - Shanghai-Handel ruht

Sowohl der heimische als auch der deutsche Markt verzeichnen Abgaben am letzten Handelstag der Woche. An den asiatischen Aktienmärkten ist am Freitag im Verlauf keine einheitliche Tendenz auszumachen, in Shanghai findet kein Handel statt.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Handel am Freitag schwach.

Der ATX büßte kurz nach der Eröffnung 0,52 Prozent ein auf 3.553,50 Zähler. Auch im weiteren Verlauf bleibt er in der Verlustzone.

Aussagen von Fed-Banker Neel Kashkari versetzen den Märkten einen Dämpfer. "Wenn sich die Inflation weiterhin seitwärts bewegt, dann würde ich infrage stellen, ob wir diese Zinssenkungen überhaupt vornehmen müssen", sagte Kashkari in einem Interview mit dem Finanzportal Pensions & Investments. "Die Wirtschaft hat im Moment viel Schwung." Die Finanzmärkte spekulierten zuletzt auf eine erste Senkung im Juni.

Die am Nachmittag anstehenden US-Konjunkturdaten werden angesichts dieser Aussagen besondere Beachtung finden, nämlich der US-Arbeitsmarktbericht für März. "Zwar ist die Arbeitsmarktentwicklung ein tendenziell nachlaufender Indikator, dennoch spielt die Entwicklung bei der geldpolitischen Entscheidung eine wichtige Rolle", schreiben die Experten der Helaba.

In Wien geht indessen die Berichtssaison weiter: Rosenbauer hat im abgelaufenen Jahr wieder Gewinne geschrieben.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex fährt im Freitagsgeschäft Verluste ein.

Der DAX verlor zum Auftakt zwar nur marginale 0,007 Prozent auf 18.401,83 Punkte, fällt anschließend aber weiter ins Minus zurück.

Der deutsche Leitindex ist am Freitag unter Druck geraten. Die 21-Tage-Linie, die den kurzfristigen Trend signalisiert, bildet derzeit noch einen Widerstand. Sie verläuft aktuell bei rund 18.100 Punkten.

Aussagen des Präsidenten der regionalen US-Notenbank Minneapolis hatten am Vorabend an der Wall Street Sorgen über ein Ausbleiben von Zinssenkungen in diesem Jahr ausgelöst. Das derzeit nicht stimmberechtigte Fed-Mitglied Neel Kashkari hatte gesagt, dass es 2024 womöglich keinen Zinsschritt geben könnte, falls die Inflation hoch und das Wachstum robust bleibe. Dies hatte am Donnerstag zu deutlichen Verlusten an der Wall Street geführt. Der Arbeitsmarktbericht aus den USA am Nachmittag dürfte vor diesem Hintergrund noch genauer unter die Lupe genommen werden.

Dass ein Fed-Banker die Bedeutung der Inflationsbekämpfung betont, überrascht zwar nur bedingt. Allerdings rechnet die Mehrheit der Marktteilnehmer immer noch mit einer ersten Leitzinssenkung im Sommer. Umso mehr werden sich die Blicke nun wohl auf die Arbeitsmarktdaten der US-Regierung für den März richten. Anleger erhoffen sich Rückschlüsse auf den Zeitpunkt einer ersten Leitzinssenkung in den USA. So kann ein starker Arbeitsmarkt die Inflation antreiben.

"Am Markt wird seit drei Monaten inzwischen über die Diskrepanz zwischen den Zinssenkungserwartungen und der wirtschaftlichen Realität diskutiert", hatte Stephen Innes, Managing Partner bei SPI Asset Management, tags zuvor erklärt. Sollte der Arbeitsmarktbericht daher die Erwartungen übertreffen und weiterhin sehr robust sein, "könnte dies für Aktien zur Stunde der Wahrheit werden", befürchtet er. Dies gelte vor allem, wenn die Arbeitsmarktdaten mit starken durchschnittlichen Stundenlöhnen einhergingen.

Insgesamt bewegt sich das deutsche Börsenbarometer weiterhin auf hohem Niveau. Sein jüngstes Rekordhoch erreichte der DAX am Dienstag nach dem langen Osterwochenende bei 18.567 Zählern. Im bisher noch jungen Jahr 2024 steht aktuell ein Plus von knapp 9 Prozent auf dem Kurszettel. Seit dem Tief vom Oktober, auf das eine Trendwende am Markt gefolgt war, summieren sich die Gewinne sogar auf etwas unter 25 Prozent. Eine Korrektur, also ein auch deutlicherer Rückschlag im Aufwärtstrend, wäre nach Ansicht von Börsenexperten daher sogar "gesund".

WALL STREET

An der Wall Street wurden am Donnerstag Verluste verzeichnet.

Nach einer starken Eröffnung sackte der Dow Jones Index im späten Handel ab und verlor schlussendlich 1,35 Prozent auf 38.597,30 Punkte. Auch der NASDAQ Composite konnte sich nicht in der Gewinnzone halten, der Techwerteindex ging mit einem Abschlag von 1,40 Prozent bei 16.049,08 Punkten aus dem Handel.

Dass die US-Börsen im späten Verlauf eine kalte Dusche verpasst bekamen, lag an Aussagen eines Mitglieds der US-Notenbank. Der regionale Notenbankpräsident von Minneapolis, Neel Kashkari, hält es für möglich, dass es 2024 zu keinen Leitzinssenkungen in den USA kommen wird.

Am Vortag hatte US-Notenbankpräsident Jerome Powell erklärt, er rechne immer noch mit einer Zinssenkung in diesem Jahr - allerdings nicht in nächster Zeit. Damit dürfte der Juni, der vom Markt derzeit als Zeitpunkt für eine erste Zinssenkung avisiert wird, noch etwas unwahrscheinlicher werden. Zumal die jüngsten Daten auf einen weiterhin robusten US-Arbeitsmarkt hindeuten.

Vor diesem Hintergrund rückt der Arbeitsmarktbericht für März in den Fokus, der am Freitag veröffentlicht wird. Hier wird mit 200'000 neuen Stellen ausserhalb der Landwirtschaft gerechnet - nach einem Zuwachs um 275'000 Stellen im Februar. Eine erste Indikation lieferte der am Vortag veröffentlichte ADP-Arbeitsmarktbericht für den privaten Sektor, der deutlicher über der Erwartung ausgefallen war. Dagegen ist die vorbörslich vermeldete Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung etwas stärker als erwartet gestiegen.

ASIEN

Am Freitag fahren die asiatischen Indizes Verluste ein, in Shanghai findet indes kein Handel statt.

In Tokio fiel der japanische Leitindex Nikkei 225 schlussendlich um 1,96 Prozent zurück auf 38.992,08 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland büsste der Shanghai Composite am Mittwoch um 0,18 Prozent auf 3.069,30 Zähler ein. Hier wurde am heutigen Freitag weiterhin nicht gehandelt. In Hongkong legt der Hang Seng nach der Feiertagspause am Vortag derweil leicht um 0,02 Prozent zu auf 16.728,07 Einheiten, nachdem es zuvor noch bergab gegangen war.

Negative Vorgaben der Wall Street ziehen am Freitag die Börsen in Asien überwiegend nach unten. Auch die später am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten lassen die asiatischen Anleger vorsichtig agieren. Überdurchschnittlich stark gibt der Nikkei in Tokio nach. Marktteilnehmer sprechen von Gewinnmitnahmen, nachdem der Index im März Rekordstände erreicht hat. Belastet wird der Index auch von der Erholung des Yen zum Dollar, die vor allem für Aktien exportabhängiger Unternehmen negativ ist.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX