Rosenbauer-Aktie: Rosenbauer wieder in den schwarzen Zahlen

Der Gewinn lag bei plus 1,2 Mio. Euro, nach einem Minus von 22,3 Mio. Euro im Jahr davor, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Auch das operative Ergebnis (EBIT) drehte mit 37,5 Mio. Euro wieder ins Plus, nach einem Verlust von 10,6 Mio. Euro im Jahr 2022. "Der operative Turnaround ist durch die Maßnahmen zur Effizienzsteigerung gelungen", schreibt das Unternehmen.

Das Bruttoergebnis sei deutlich stärker ausgefallen, während die Kosten für Forschung und Entwicklung, Vertrieb und Verwaltung niedriger waren, so Rosenbauer. Davon profitierte auch die EBIT-Marge, die sich von minus 1,1 Prozent auf 3,5 Prozent verbesserte.

Dank höherer Verkaufspreise bei den ausgelieferten Fahrzeugen und Zuwächsen bei Ausrüstung, Komponenten und Service konnte auch der Umsatz um 9,5 Prozent auf 1,06 Mrd. Euro gesteigert werden. Für das laufende Jahr rechnet der Konzern unter der Annahme einer fortschreitenden Stabilisierung der Lieferketten mit einem Umsatz von rund 1,2 Mrd. Euro und einer EBIT-Marge von rund 5 Prozent.

