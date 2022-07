Fehlende Impulse von der Wall Street: ATX vorbörslich gefragt -- DAX dürfte erneuten Erholungsversuch starten -- Anleger in Asien unentschlossen

Am deutschen Aktienmarkt ist mit einem festeren Start zu rechnen. Die größten Börsen in Asien finden am Dienstag keine einheitliche Richtung.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im vorbörslichen Handel höher.

Der ATX hatte bereits am Vortag +0,19 Prozent auf 2.868,84 Einheiten zugelegt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex wird am Dienstag voraussichtlich einen erneuten Erholungsversuch starten.

Der DAX hatte zum Wochenauftakt 0,31 Prozent bei 12.773,38 Zählern im Minus geschlossen.

Tendenziell positive Impulse kommen aus Asien und von den US-Indikationen, die nach dem verlängerten Wochenende auf einen soliden Start in New York hindeuten. Nach dem Fall um 2000 Punkte im Juni scheint es so, als ob sich der DAX beim jüngsten Tief von gut 12'600 Punkten vorerst stabilisieren kann. Die offenen Fragen rund um die künftige Energieversorgung und die ungelösten Inflations-Probleme bleiben aber trotz eines weiteren Erholungsversuchs unverändert. "Wir bleiben im Modus 'Sell the Rally' statt 'Buy the Dip' und konzentrieren uns weiterhin auf aktive Absicherungsstrategien", hieß es in einer Strategie-Studie des Analysten Jonathan Stubbs von der Berenberg Bank. Nach seiner Ansicht preisen die Aktienmärkte bislang nur eine konjunkturelle Abkühlung, aber noch keine Rezession ein. Letztere sei nun aber das Basisszenario der Berenberg-Ökonomen für 2023.

WALL STREET

Am Montag blieben die US-Börsen aufgrund des Nationalfeiertags geschlossen, am Freitag wagten sich die US-Anleger doch noch vorsichtig aus der Deckung.

Der Dow Jones legte am Freitag bis zum Handelsschluss um 1,05 Prozent auf 31.097,26 Punkte zu. Eröffnet hatte er noch 0,12 Prozent tiefer bei 30.737,77 Punkten, im zweiten Anlauf gelang ihm dann im späten Handel jedoch ein nachhaltiger Anstieg in die Gewinnzone. Der technologielastige NASDAQ Composite ging mit einem Plus von 0,9 Prozent bei 11.127,85 Zählern ins Wochenende. Auch er konnte im Handelsverlauf seinen anfänglichen Verlust von 0,20 Prozent auf 11.006,83 Zähler wett machen und Gewinne einfahren.

Nach den Vortagesverlusten und dem düstersten Aktienhalbjahr seit 1970 haben Anleger an der Wall Street am Freitag wieder etwas Mut gefasst. Vor dem verlängerten Wochenende - am Montag findet wegen des Unabhängigkeitstags kein Handel statt - interpretierten Anleger eher mäßige Daten positiv für den Aktienmarkt. Denn diese könnten die US-Notenbank im Kampf gegen die viel zu hohe Inflation von einer allzu forschen Gangart bei der geldpolitischen Straffung abbringen, so die gängige Spekulation im Handel.

"Wenn das Inflationsfieber ein wenig nachlässt, verschaffte dies der Fed mehr Spielraum. Das könnte ausreichen, um die Wirtschaft zu beruhigen, ohne große Kollateralschäden zu verursachen", fasste Ökonom Jurrien Timmer von Fidelity Investments die Hoffnungen der Börsianer zusammen.

Doch wollten Händler nicht von einer Trendwende sprechen. Denn die hohe Inflation und das Bemühungen der Zentralbanken dieser entgegenzuwirken schürten unverändert Ängste vor einer Verlangsamung des Wachstums bis hin zu Rezessionssorgen. "Wir können sehen, dass die Weichen für eine Rezession gestellt werden", mahnte Chefstrategin Seema Shah von Principal Global Investors. Sie rechnete mit einer Rezession zu Beginn des nächsten Jahres.

Aktuelle Daten zeigten zwar noch keine Anzeichen einer Rezession, aber gleichwohl eine Verlangsamung des Wachstums. Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut ISM im Juni abgeschwächt. Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes sank auf ein Zweijahrestief und verfehlte zudem die Erwartungen - blieb aber im Wachstum anzeigenden Bereich. Auch der von S&P Global für Juni erhobene Einkaufsmanagerindex sank in zweiter Veröffentlichung, blieb aber ebenfalls auf Wachstumskurs und übertraf sogar die Erwartungen leicht. Die Baudaten zeigten sich indes schwach.

"Insgesamt stützt der ISM-Index zwar die Befürchtungen, dass die aggressive Straffung der Fed zu einer drastischen Verlangsamung der Wirtschaft führen wird, doch deuten die Details auch darauf hin, dass diese Verlangsamung zu einem schnelleren Rückgang der Inflation führen könnte, als viele derzeit annehmen", beschwichtigte Volkswirt Andrew Hunter von Capital Economics die Zinssorgen der Anleger etwas.

ASIEN

Die asiatischen Börsen bewegen sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.

In Tokio geht es für den Nikkei nach dem Vortagesplus weiter nach oben, zwischenzeitlich legt das Börsenbarometer 0,66 Prozent auf 26.327,63 Punkte zu.

Leichte Verluste werden unterdessen vom chinesischen Festland gemeldet, wo es für den Shanghai Composite zeitweise 0,19 Prozent auf 3.398,98 Punkte nach unten geht. Der Hang Seng zeigt sich unterdessen mit Gewinne und kann zwischenzeitlich ein Plus von 0,57 Prozent auf 21.955,72 Punkte einfahren.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX