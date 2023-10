ATX fester -- DAX steigt -- Asiens Börsen im Plus

Am heimischen Aktienmarkt zeigen sich am Donnerstag Pluszeichen, während sich am deutschen Aktienmarkt die positive Tendenz durchsetzt. Die asiatischen Indizes präsentieren sich am Donnerstag im Plus.

AUSTRIA

Am Donnerstag präsentiert sich die Wiener Börse erholt.

Der ATX zeigt sich im frühen Handel 0,18 Prozent höher bei 3.086,11 Einheiten und bewegt sich auch im Anschluss auf grünem Terrain.

Zuvor hatte der ATX drei Verlusttage in Folge absolviert. Auch die europäischen Leitbörsen werden zu Handelsbeginn etwas höher gesehen.

Marktbeobachter verwiesen auf positive Vorgaben von der Wall Street, welche die Aktienkurse in Europa unterstützen könnten. Nach Einschätzung der Helaba-Analysten sollten die jüngsten Renditeanstiege die Aktien aber in Schach halten. Die hohen Renditeniveaus haben nicht nur Einfluss auf Bewertungsmaßstäbe, sondern locken auch Investoren in die vermeintlich sicheren Anlagehäfen der Staatsanleihen, hieß es weiter von den Experten.

Am heimischen Aktienmarkt lagen Nachrichten Verbund vor. Eine Preisänderungsklausel, über die der Verbund im Mai 2022 eine Preiserhöhung vollzogen hat, ist unzulässig. Diese Entscheidung des Handelsgerichts Wien hat nun das Wiener Oberlandesgericht (OLG) bestätigt. Zudem meldete sich die Erste Group zum Verbund und stufte die Aktie von "Accumulate" auf "Hold" ab.

Weiters hat die Europäische Zentralbank den von der BAWAG geplanten Aktienrückkauf um 175 Mio. Euro genehmigt. Das Programm soll am 9. Oktober 2023 starten und bis 31. Dezember über die Bühne gehen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt setzt am Donnerstag zu einer Stabilisierung an.

Der DAX ging mit 0,09 Prozent minimal höher bei 15.113,94 Punkten in den Handel und steigt nach einem kurzen Ausflug unter die Nulllinie deutlicher auf grünes Terrain.

Die Erholung an den europäischen Aktienmärkten dürfte sich am Donnerstag erst einmal ausdehnen. Positiv bewertet wird, dass sich die asiatischen Börsen der Erholung der europäischen und der US-Märkte anschließen. Trotzdem bleiben Händler skeptisch: "Getrieben wird die Erholung vor allem von Shortdeckungen", meint ein Marktteilnehmer. Längerfristig orientierte Käufen seien noch Mangelware, auch wegen des Umfelds mit der politischen Unsicherheit in den USA. Mit dem parlamentarischen Stillstand in Washington dürften sich die Indizes kaum nachhaltig nach oben absetzen. Die Shortdeckungen bei den Aktien wiederum würden vom starken Rücksetzer bei den Ölpreisen am Vortag ausgelöst. Das drückte auch auf die Renditen der Langläufer. Am Ölmarkten ziehen die Notierungen am Morgen allerdings schon wieder leicht an. Im Blick stehen am Nachmittag die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA, am Freitag folgt dann der Arbeitsmarktbericht für September.

WALL STREET

An der Wall Street war am Mittwoch ein freundlicher Handel zu beobachten.

Der Dow Jones Index schloss 0,38 Prozent höher bei 33.128,23 Punkten. Der NASDAQ Composite ging unterdessen 1,35 Prozent höher bei 13.236,01 Zählern aus dem Handel.

Unerwartet schwache Arbeitsmarktdaten haben am Mittwoch die Katerstimmung an den US-Börsen zumindest im stark kreditabhängigen Technologiesektor etwas vertrieben und die Zinsangst leicht gedämpft. Weitere US-Wirtschaftsdaten fielen besser als erwartet aus. Zudem entspannte sich die Lage bei den Anleihenrenditen etwas.

Laut dem ADP-Bericht wurden in der Privatwirtschaft in den USA im September merklich weniger Stellen geschaffen als erwartet. "Das ist ein dickes Ausrufezeichen", schrieb Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Sollte sich der Arbeitsmarkt in den USA tatsächlich deutlich abkühlen, wäre eine weitere Zinserhöhung wohl für die Fed kein Thema mehr." Für die Börsen werde jetzt entscheidend, ob der offizielle Arbeitsmarktbericht am Freitag diese Tendenz bestätige, so Altmann.

Für etwas Unsicherheit sorgt die Revolte im US-Repräsentantenhaus, denn die von einer kleinen Gruppe radikaler Republikaner angezettelte Abwahl des Sprechers Kevin McCarthy beunruhigt auch die Börsianer. Die Wahl eines Nachfolgers wird nicht vor dem nächsten Mittwoch erwartet, womit alle gesetzgeberische Arbeit vorerst auf Eis liegt. "Damit gibt es erneut ein Risiko für einen 'Shutdown' der Regierung", mahnte ein Händler.

ASIEN

In Tokio legte der Nikkei 225 zu Handelsschluss 1,80 Prozent auf 31.075,36 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland ruht der Handel feiertagsbedingt weiterhin. Der Shanghai Composite verharrte daher weiter auf seinem Schlussstand von Donnerstag bei 3.110,48 Zählern (+0,1 Prozent). In Hongkong sind am Donnerstag die Käufer in der Überzahl. Der Hang Seng steigt derweil um 0,16 Prozent auf 17.223,59 Punkte (09.35 Uhr MESZ).

Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte sind am Donnerstag den Vorgaben der Wall Street gefolgt und haben zugelegt. Bis auf die japanische Börse blieben die Zuwächse aber überschaubar. Das lag auch an den US-Futures, die nicht an die Stärke des Vortages anknüpften.

Die Märkte reagierten mit den Gewinnen auf günstige Signale aus den USA. Die LBBW verwies auf ADP-Daten aus dem Privatsektor in den Vereinigten Staaten. Mit dem geringen Stellenplus zeigten sich dort erste Bremsspuren. Es bleibe nun der US-Arbeitsmarktbericht an diesem Freitag abzuwarten. Sollte dieser die Entwicklung bestätigen, könnten die Zinssorgen sinken. Auch die jüngste Korrektur des Ölpreises half den Börsen.

