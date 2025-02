ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen fester

Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentieren sich im Donnerstagshandel höher. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag aufwärts.

AUSTRIA

Am Wiener Aktienmärkte sind am Donnerstag Gewinne zu sehen.

Der ATX stieg kurz nach Börsenstart 0,47 Prozent auf 3.808,50 Punkte und hält sich auch weiterhin auf grünem Terrain.

Der Wiener Aktienmarkt setzt seine jüngste Stabilisierung am Donnerstag fort. Zu Wochenbeginn hatten Sorgen über die Zollmaßnahmen der US-Regierung unter Donald Trump den Aktienmärkten einen Dämpfer verpasst. Neue Nachrichten zu diesem Thema blieben zuletzt aber aus. "Handelspolitische und geopolitische Risiken bleiben präsent und so befinden sich die Aktiennotierungen trotz der Stabilisierung in einer eher abwartenden Haltung", kommentierten die Marktbeobachter der Helaba.

Am morgigen Freitag steht zudem die Veröffentlichung des monatlichen Arbeitsmarktberichts der US-Regierung an, der an den Finanzmärkten stark beachtet wird. Eine letzte Indikation hierauf sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe am heutigen Nachmittag. Unternehmensseitig blieb die Nachrichtenlage am heimischen Markt inzwischen ruhig.

Der deutsche Leitindex steigt am Donnerstag.

Der DAX legte zum Börsenstart 0,61 Prozent auf 21.718,10 Punkte zu und gewinnt auch weiterhin hinzu.

Nach dem Schlussspurt am Vortag setzt der DAX am Donnerstag seine Erholung fort. Neue Zoll-Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump blieben vorerst aus. "Trump gönnt uns eine Verschnaufpause", schrieben die Devisen-Experten der Commerzbank. Am Montag hatte der Zoll-Schock den DAX noch stark belastet. In New York war die Stimmung unter den Anlegern unterdessen am Vortag gut.

WALL STREET

An der Wall Street ging es zur Wochenmitte nach oben.

So eröffnete der Dow Jones quasi unverändert und bewegt sich aufwärts. Er verabschiedete sich letztlich 0,71 Prozent stärker bei 44.873,28 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite rettete letztlich ebenso ein kleines Plus, nachdem er zum Start noch verloren hatte. Sein Schlussstand: 19.692,33 Zähler (+0,19 Prozent).

Der Google-Konzern Alphabet hat am Mittwoch die hohen Markterwartungen verfehlt und auf die Stimmung an den US-Börsen gedrückt. Hinzu kamen zahlreiche weitere Bilanzen großer US-Unternehmen, die enttäuschten. Zudem ist angesichts der erratischen Zollpolitik von Präsident Donald Trump die Unsicherheit nach wie vor hoch.

Dass unter den "Glorreichen Sieben" nach Microsoft nun auch Alphabet nicht wie gewünscht lieferte, machte die Vortageserholung wieder weitgehend zunichte. Allerdings ist die Aktie bereits stark gelaufen und hatte am Dienstag ein Rekordhoch erreicht. Gemeint sind mit dem bildhaften Filmvergleich die sieben bedeutsamsten Tech-Konzerne in den USA, die auch weltweit viel beachtet werden und einzelne Indizes stark bewegen können.

Nun wird mit Spannung bereits auf das Zahlenwerk von Amazon gewartet, der Online-Handelsgigant legt am Donnerstag nach Börsenschluss seine Zahlen vor. Zudem steht noch die Bilanz von NVIDIA aus. Die Instagram- und Facebook-Mutter Meta hatte bereits mit Zahlen überzeugt.

ASIEN

An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag aufwärts.

In Tokio konnte der Nikkei 225 0,61 Prozent auf 39.066,53 Punkte zulegen.

Auf dem chinesischen Festland gewann der Shanghai Composite 1,27 Prozent auf 3.270,66 Zählern.

Daneben stieg der Hang Seng in Hongkong um 1,43 Prozent auf 20.891,62 Stellen.

Die Aktienmärkte in Asien zeigten sich am Donnerstag mit Aufschlägen. Die Börsen folgten damit den Vorgaben von der Wall Street, wo sich die Erholung fortsetzte. Die Ängste vor einer Verschärfung des Handelskonflikts zwischen den USA und China haben etwas nachgelassen. Am Markt setzt man auf Verhandlungen. Die von Peking am Dienstag verhängten Zölle auf einige US-Waren in Reaktion auf die von US-Präsident Donald Trumps verhängten zusätzlichen Zölle auf chinesische Importe, werden am Markt als eher maßvoll bewertet.

Etwas Gegenwind kam indessen aus den Reihen der Bank of Japan (BoJ). So hat sich das Board-Mitglied, Naoki Tamura, dafür ausgesprochen, die Zinssätze in der im Oktober 2025 beginnenden Hälfte des Fiskaljahres auf 1 Prozent oder mehr anzuheben. Tamura gilt als Falke. Zuletzt hatte die BoJ den Leitzins von 0,25 Prozent auf 0,5 Prozent angehoben.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX