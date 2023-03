Asiens Börsen überwiegend mit Gewinnen

An den größten Börsen in Asien präsentieren sich die Anleger zu Wochenbeginn überwiegend gut gelaunt.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt präsentierte sich mit Gewinnen.

Der ATX blieb nach einem positiven Start in der Gewinnzone und schloss am Abend 0,43 Prozent höher bei 3.539,75 Punkten.

Im Fokus des Anlegerinteresses standen weiterhin die Inflationsentwicklung und die daraus resultierenden geldpolitischen Konsequenzen. Am Vormittag wurde bekannt, dass sich der hohe Preisauftrieb auf Unternehmensebene in der Eurozone zu Jahresbeginn deutlich abgeschwächt hat. Im Jänner stiegen die Erzeugerpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 15,0 Prozent, im Vormonat waren die Preise, die Hersteller für ihre Waren erhalten, noch um 24,5 Prozent gestiegen. Zudem hat sich die Unternehmensstimmung im Euroraum im Februar weiter aufgehellt und den besten Wert seit acht Monaten erreicht.

Daneben standen vor dem Wochenende auch Stimmen von EZB-Ratsmitgliedern im Fokus. Der slowenische Notenbankchef Bostjan Vasle sagte am Freitag, er rechne damit, dass nach einer Zinserhöhung Mitte des Monats noch nicht Schluss sei. Sein estnischer Kollege Madis Müller äußerte sich ähnlich. EZB-Vizepräsident Luis de Guindos betonte unterdessen, der künftige Zinspfad werde von der Datenlage abhängen.

Analyst Salah-Eddine Bouhimi vom Handelshaus IG lenkte die Aufmerksamkeit außerdem auf die Renditen von US-Staatsanleihen, die weiter im Steigen begriffen sind. "Und dies mögen die Aktienanleger bekanntlich nicht. Die gesamte Renditekurve der US-Staatsanleihen - von einem Monat bis 30-jährigen Staatsanleihen liegen alle nun bereits über 4 Prozent. Zuletzt hatten wir diese Ausgangslage im Oktober 2007. Anleger sollten die Renditeentwicklungen an den Anleihemärkten mit Argusaugen beobachten", meinte der Marktexperte.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich im Freitagshandel mit kräftigen Gewinnen.

Der DAX baute seinen anfänglichen Gewinn aus und beendete den Handel schlussendlich 1,64 Prozent stärker bei 15.578,39 Punkten.

Die wieder erwachte Konjunkturzuversicht der Anleger hat den deutschen Aktienmarkt zum Wochenschluss angetrieben. "Der DAX hat wieder einmal die Kurve bekommen", schrieb Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Der Experte sprach von einem wichtigen Vertrauensbeweis in die momentane Stärke des Marktes. Der Aufwärtstrend sei intakt. Die zentrale Unterstützung bei 15.240 Punkten halte und damit stimme das Bild aus charttechnischer Sicht.

Positive Impulse für den deutschen Aktienmarkt kamen aus Übersee. So hatten die asiatischen Börsen Kursgewinne verzeichnet. Die Marktstrategen der Deutschen Bank führten die gute Stimmung dort auf den Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor Chinas zurück. Der Index sei im Februar besser als erwartet ausgefallen. Diese Nachricht färbte positiv auf die europäischen Aktienmärkte ab. Hinzu kamen außerordentlich positiv aufgenommene Nachrichten vom DAX-Wert Volkswagen, welche den Aktienkurs des Autobauers auf Höhenflug schickten und sich somit auch auf den gesamt-deutschen Markt niederschlugen.

Erfreuliche Nachrichten waren auch aus den USA gekommen. Laut dem Präsidenten der Federal Reserve Bank of Atlanta, Raphael Bostic, könnte die US-Notenbank in der Lage sein, im Sommer eine Pause bei der Erhöhung der Leitzinsen einzulegen. Die Fed versucht seit Monaten, die hohe Inflation mit Zinserhöhungen in den Griff zu bekommen. Bostic habe mit seinen Aussagen für Entspannung gesorgt, schrieben die Autoren des Börsenbriefes "Bernecker-Daily". Das habe zumindest für die Gegenbewegung der Kurse gereicht.

WALL STREET

An der Wall Street griffen die Anleger am Freitag zu.

Der Dow Jones konnte seinen frühen Gewinn im weiteren Handelsverlauf noch vergrößern und und 1,17 Prozent höher bei 33'390,35 Zählern ins Wochenende gehen. Noch deutlicher stieg der technologielastige NASDAQ Composite. Auch er legte nach einem freundlichen Start weiter zu und schloss letztlich 1,97 Prozent stärker bei 11'689,01 Punkten.

Daneben standen auch die jüngsten Aussagen von Fed-Mitgliedern und die US-Konjunkturdaten im Blickpunkt. So hat sich die von ISM ermittelte Aktivität im Dienstleistungssektor im Februar abgeschwächt, allerdings nicht so deutlich wie erwartet. Zudem liegt der Index weiterhin klar über der Expansionsschwelle von 50, was auf eine robuste Konjunktur hindeutet. In dieses Bild passt auch die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche. Sie hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im Februar lebhafter als im Vormonat gezeigt.

"Wir versuchen, aus jeder Datenveröffentlichung ein Signal zu ziehen, ob dies bedeutet, dass wir uns dem Höhepunkt der Inflation und der Zinssätze nähern", sagte Sebastian Mackay, ein Multi-Asset-Fondsmanager bei Invesco.

Unterschiedlich sind derzeit auch die Aussagen von den Mitgliedern der US-Notenbank. So hatte am Donnerstag Atlanta-Fed-Präsident Raphael Bostic angedeutet, dass er eine Zinspause im Sommer befürworte. Dagegen sagte Fed-Gouverneur Christopher Waller, er würde die Zinsen noch über das bislang projektierte Ziel hinaus erhöhen, und zwar so lange, bis der Stellenaufbau auf dem US-Arbeitsmarkt in dem Maße zurückgehe, wie im vergangenen Jahr beobachtet, und auch die Verbraucherpreisinflation merklich nachlasse.

ASIEN

Die Börsen in Asien zeigen sich am Montag überwiegend mit positiver Tendenz.

In Tokio gewinnt der japanische Leitindex Nikkei 1,15 Prozent bei 28.249,07 Indexpunkten.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite mittlerweile 0,19 Prozent auf 3.321,93 Punkte nach unten. In Hongkong hingegen sind die Anleger in Kauflaune und schieben den Hang Seng um 0,26 Prozent auf 20.642,27 Punkte an.

Wie bereits an der Wall Street am Freitag sprechen Marktteilnehmer von etwas abebbenden Sorgen vor weiter steigenden Zinsen angesichts positiver Signale aus der Wirtschaft, dass die bislang erfolgten Zinserhöhungen einigermaßen gut weggesteckt wurden.

In Tokio geht es für den Nikkei-Index im Sog der sehr festen US-Vorgaben sogar deutlich nach oben. Dass der Yen im Vergleich zum Freitag deutlich aufgewertet hat, bremst nicht.

Positiver Impuls vom Nationalen Volkskongress bleibt aus. An den chinesischen Börsen fallen die Bewegungen geringer aus, Schanghai und Hongkong tendieren behauptet. Händlern zufolge ist das auf dem am Sonntag begonnenen Nationalen Volkskongress ausgegeben Wachstumsziel für die Wirtschaft des Landes von rund 5 Prozent eher vorsichtig bis konservativ ausgefallen. Laut den Ökonomen von Macquarie, die weiter mit einem 5,5-prozentigen Wachstum rechnen, ist die Wahrscheinlichkeit für ein großes Stimulierungsprogramm damit gering, wenn man sehe, wie stark sich die Wirtschaft nach der Wiederöffnung bereits erholt habe.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX