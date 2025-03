ATX und DAX eröffnen freundlich -- Asiatische Indizes in Grün

Der heimische und deutsche Aktienmarkt notieren am Donnerstag im Plus. Am Donnerstag geht es an den wichtigsten Märkten in Asien bergauf.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt startet freundlich in den Handel.

Kurz nach Handelsbeginn zeigt sich der ATX 0,91 Prozent im Plus bei 4.279,61 Einheiten.

Europas Börsen starten nach der Rally vom Vortag wenig verändert in den Handel am Donnerstag. Positive Signale kommen aus Washington. US-Präsident Trump hat den drei US-Autoherstellern Ford, General Motors und Stellantis eine einmonatige Ausnahme von den Zöllen gewährt, die er auf Importe aus Mexiko und Kanada verhängt hat. Und laut US-Handelsminister Lutnick wird Washington die Zölle zwar nicht abschaffen, sie aber zu einem gewissen Grad modifizieren. Ob dadurch ein umfassender Handelskrieg abgewendet werden kann, bleibt abzuwarten. Im Handel geht man jedenfalls von einer weiter sehr hohen Volatilität aus. Topthema bleibt der Renditeanstieg an den Anleihemärkten, ausgelöst durch das geplante 500-Milliarden-Euro-Schuldenpaket in Deutschland. Bundesanleihen rentieren am Morgen mit 2,78 Prozent nur knapp unter den jüngsten Hochs, auf das sie von zuvor noch rund 2,50 Prozent nach oben geschossen waren. Das ist der höchste Stand seit Oktober 2023. Die Entwicklung an den Anleihemärkten dürfte auch für die EZB ein Thema sein, denn Ökonomen halten zukünftig strukturell höhere Marktzinsen für möglich.

DEUTSCHLAND

Nach dem Kurssprung am Vortag legt der deutsche Leitindex am Donnerstag weiter zu.

Der DAX eröffnet 0,71 Prozent höher bei 23.245,34 Punkten.

Nach den Kursausschlägen der vergangenen drei Tage beruhigt sich die Lage etwas. Am Vorabend hatte die Hoffnung auf eine moderatere Gangart im US-Zollstreit mit Mexiko und Kanada auch die US-Börsen auf Erholungskurs geschickt. Abseits von Donald Trumps Zollpolitik, den Kriegen und dem historischen Finanzpaket in Deutschland mit zusätzlichen Schulden rückt mit dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) auch wieder die Geldpolitik in den Fokus.

WALL STREET

Die Kurse an der Wall Street erholten sich am Mittwoch.

Der Dow Jones ging mit einem Plus von 1,14 Prozent auf 43.006,59 Punkte aus dem Handel. Zum Start hatte er noch um die Nulllinie notiert, war dann jedoch im Handelsverlauf klar in die Gewinnzone gestiegen.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite ging um 1,46 Prozent stärker bei 18.552,73 Zählern aus der Sitzung. Er hatte bereits leicht höher eröffnet, war im Verlauf dann jedoch zeitweise auch ins Minus gefallen, bevor er sich endgültig für den Weg nach oben entschieden hatte.

Die Aussicht auf eine moderatere Gangart im Zollstreit mit Mexiko und Kanada hat am Mittwoch die Gemüter an der Wall Street abgekühlt. US-Handelsminister Howard Lutnick avisierte eine schnelle Einigung im Zollstreit mit seinen Nachbarländern und wichtigen Handelspartnern Mexiko und Kanada. Man werde sich wahrscheinlich "in der Mitte" treffen und das Ergebnis wohl schon am Mittwoch bekanntgeben, sagte der Minister. Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Importe aus beiden Ländern waren erst jüngst in Kraft getreten. Händler wägten auch Signale der Trump-Administration ab, die einen einmonatigen Aufschub der neu eingeführten Zölle für Autohersteller gegenüber Kanada und Mexiko gewährte.

ASIEN

An den Börsen in Asien steigen die Kurse am Donnerstag deutlich.

In Japan legte der Nikkei 225 bis schliesslich um 0,77 Prozent auf 37.704,93 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland notierte der Shanghai Composite zum Handelsende 1,17 Prozent fester bei 3.381,10 Zählern.

Kräftiger steigt der Hang Seng in Hongkong: Er gewinnt 3,13 Prozent auf 24.331,75 Einheiten.

Eine global erkennbare Reduzierung der Risikoscheu treibt Aktien an und lässt Rentennotierungen sinken - die Renditen steigen damit. Auch die Lage beim als vermeintlich sicher geltenden Yen beruhigt sich wieder nach dem jüngsten Höhenflug. Die Hoffnung auf das Verhindern eines weitreichenden Handelskrieges lässt Anleger wieder mutiger agieren. US-Präsident Trump hat den drei US-Autoherstellern Ford, GM und Stellantis eine einmonatige Ausnahme von den Zöllen gewährt. Trump zeigte sich zudem offen, über weitere Ausnahmen zu verhandeln.

Titel aus den Bereichen Schwerindustrie- und Automobilbau führen die Gewinner an. In China erklimmt der HSI die höchsten Stände seit mehreren Jahren. Gefragt sind besonders Technologietitel. Die Stimmung wird auch durch den tagenden Nationalen Volkskongress und dem bereits am Vortag ausgerufenen Wachstumsziel von 5 Prozent hoch gehalten. Die Märkte werden durch die Zusagen der Regierung gestützt, Binnenkonsum, Innovation und Technologie zu fördern.

