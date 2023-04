Asiens Börsen im Minus

An den Märkten in Fernost geht es abwärts.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt musste zur Wochenmitte Abgaben hinnehmen.

Der ATX verlor bereits kurz nach Handelsstart etwas an Wert. Im weiteren Handelsverlauf vergrößerten sich die Abgaben. Letztlich ging der ATX 0,92 Prozent tiefer bei 3.169,72 Einheiten in den Feierabend.

Die Bankenkrise habe sich beruhigt und die Inflation lasse auf hohem Niveau etwas nach, schrieb der Chefvolkswirt der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), Moritz Kraemer. "An den Märkten wächst die Zuversicht, obgleich die Leitzinsen noch etwas steigen werden. Diese Kombination spricht für Volatilität".

Allerdings nährten schwache US-Konjunkturdaten erneut Rezessionssorgen, weshalb sich die Anleger auf beiden Seiten des Atlantiks zurückhielten. Mit großer Spannung blicken Marktteilnehmer bereits auf den US-Arbeitsmarktbericht, der am Karfreitag veröffentlicht werden wird. Heimische Börsianer können auf diesen aufgrund des Börsenfeiertages erst am Dienstag kommender Woche reagieren, was ein weiterer Grund für die aktuelle Zurückhaltung sein dürfte.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte von seiner negativen Seite.

Der DAX stieg anfänglich etwas an, fiel dann aber rasch auf rotes Terrain zurück. Immerhin konnte der deutsche Leitindex letztlich die psychologisch wichtige Marke von 15.500 Punkten halten: Der DAX schloss bei 15.520,17 Punkten (minus 0,53 Prozent).

Der DAX trat auf hohem Niveau auf der Stelle. Tags zuvor hatte er mit 15.736 Punkten zwischenzeitlich den höchsten Stand seit Januar 2022 erreicht. Durchstarten konnte er nach 13 Prozent Plus im laufenden Jahr allerdings nicht, sondern gab den Großteil der Tagesgewinne wieder ab. Mit der schwächeren Wall Street war es am Nachmittag zu Gewinnmitnahmen gekommen. Auch am Mittwoch sei die Risikofreude der Anleger wieder etwas abgekühlt, hieß es von Marktteilnehmern. Angesichts schwächerer Signale vom US-Arbeitsmarkt sowie auch von der US-Konjunkturfront habe die Kauffreude zumindest vorübergehend abgenommen. Insgesamt verlief der Handel am Mittwoch angesichts der bevorstehenden Oster-Feiertage aber in ruhigen Bahnen, auch unternehmensseitig blieb es vergleichsweise ruhig.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung kaum verändert und bewegte sich auch anschließend in einer engen Range um die Nulllinie. Letztendlich gewann er 0,24 Prozent auf 33.482,72 Punkte. Für den technologielastigen NASDAQ Composite ging es zum Start bereits abwärts. Im Verlauf weitete er seine Verluste aus und beendete die Sitzung 1,07 Prozent schwächer bei 11.996,86 Zählern.

Schwache Daten des privaten Jobdienstleisters ADP und die Stimmung im Dienstleistungssektor trugen zu den Konjunktursorgen bei, die nach gutem Lauf neuerdings die Aktienkurse in Schach halten. Auch Zinserhöhungen blieben unter Anlegern in der Debatte.

Der ISM-Index für den Dienstleistungssektor sackte überraschend deutlich ab, lag aber immer noch deutlich der 50-Punkte-Marke, die auf Expansion hindeutet. Außerdem waren die Daten des Jobdienstleisters ADP kein guter Vorbote für den an diesem Freitag anstehenden Arbeitsmarktbericht der US-Regierung, der von der Notenbank Fed genau analysiert wird. Dabei gilt die Annahme: Je stärker der Arbeitsmarkt, desto grösser ist der lohngetriebene Inflationsdruck und der Spielraum für weitere Zinserhöhungen.

ASIEN

Asiens Börsen notieren bei negativen Vorzeichen.

Der japanische Leitindex Nikkei sinkt 1,30 Prozent auf 27.453,01 Zähler.

Der Shanghai Composite zeigt sich um 0,04 Prozent schwächer bei 3.311,08 Punkten. In Hongkong notiert der Hang Seng 0,05 Prozent tiefer bei 20.264,62 Stellen. (07:10 MEZ)

Abermals schwache Konjunkturdaten aus den USA heizen die Rezessionsdiskussion am Donnerstag an den asiatischen Börsen an und belasten die Kurse. Selbst positive Daten aus China ändern an den Rezessionssorgen wenig, denn auch die chinesischen Aktienmärkte schaffen den Sprung ins Plus nicht. Gleichwohl stützt der Umstand, dass sich bei chinesischen Dienstleistern die Geschäftsaktivität im März verbessert hat. Der von Caixin und S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor kletterte deutlicher in den Expansionsbereich und erreichte den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren. Doch nach dem Feiertag zur Wochenmitte preisen die Börsen in China die regionalen Vortagesverluste mit ein.

Angesichts der Rezessionsängste drehen die Notenbanken nicht mehr so aggressiv an der Zinsschraube, womit sie den Konjunkturpessimisten aber in die Karten spielen. Nachdem die Leitzinsen am Vortag in Neuseeland unerwartet kräftig angehoben worden sind, überrascht die indische Notenbank am Donnerstag mit einer Bestätigung des Leitzinses. Erwartet wurde eigentlich ein Zinsschritt um 25 Basispunkte.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX