Asiens Börsen mehrheitlich in Grün

An den Märkten in Fernost geht es nach der Feiertagspause überwiegend aufwärts.

AUSTRIA

Der Aktienmarkt in Wien zeigte sich sehr freundlich.

Der ATX konnte seinen anfänglichen Gewinn im weiteren Handelsverlauf noch vergrößern und schloss am Abend 2,31 Prozent stärker bei 3.312,47 Zählern.

Europaweit legten die Aktienkurse merklich zu. Im Verlauf rückten aktuelle US-Arbeitsmarktdaten in den Fokus, lösten aber keine starken Handelsimpulse aus.

"Der Ausverkauf vom Dienstag wird erst einmal zum Einstieg genutzt werden", so ein Händler. Das Umfeld habe sich etwas entspannt: So hat US-Finanzministerin Janet Yellen ihre Aussagen zu notwendigen Zinserhöhungen relativiert. Nachdem diese am späten Dienstagnachmittag an den Aktienmärkten zu einer zweiten Verkaufswelle geführt und auch Gold sowie die Devisenmärkte mit in die Turbulenzen gerissen hatten, sagte sie später, die Inflation sei derzeit kein Problem. Auch die von einigen Marktteilnehmern befürchtete Invasion Taiwans durch China ist bisher ausgeblieben, die Verletzung des Luftraums des Inselstaats durch die chinesische Luftwaffe hatte am Dienstag die erste Abwärtswelle ausgelöst.

Mit Zahlenvorlagen rückten auf Unternehmensebene Lenzing, FACC und Addiko Bank ins Blickfeld der Anleger.

DEUTSCHLAND

Für den deutschen Leitindex ging es am Mittwoch kräftig aufwärts.

Der DAX konnte seine frühen Gewinne ausbauen und schaffte im Tagesverlauf sogar den Sprung über die Marken von 15.000 und 15.100 Punkte. Zum Handelsende stand dann ein kräftiges Plus von 2,12 Prozent bei 15.170,78 Zählern an der Kurstafel.

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben zur Wochenmitte den Kursrutsch vom Vortag zum Einstieg und Ausbau von Aktienpositionen genutzt. "Auf den Ausverkauf folgt die Erholung", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners und sprach von der Rückkehr der ersten Schnäppchenjäger sowie einer "erhöhten Kaufbereitschaft". Eine entscheidende Frage für den DAX sei dabei, ob er die 15.000 Punkte nachhaltig zurückerobern könne. Diese "sind nicht nur eine psychologisch wichtige Marke, sondern auch die untere Begrenzung der Handelsspanne aus dem kompletten April." Im vergangenen Monat war der Leitindex noch bis auf etwas über 15.500 Zähler und damit auf ein Rekordhoch gestiegen.

Marktanalyst Milan Cutkovic von Axi hält einen Test der 14.500 Punkte-Marke in den kommenden Tagen für "durchaus wahrscheinlich" und verwies auf die steigende Nervosität an den Börsen. Inflationsängste, so schrieb er dabei, seien für die Marktteilnehmer in ihren Anlageentscheidungen offensichtlich "sehr präsent".

Am Dienstag waren es erneut hochgekochte Inflationsängste, die den deutschen Aktienmarkt auf Talfahrt geschickt hatten. Als Auslöser galten vor allem Äußerungen der ehemaligen Fed-Präsidentin und aktuellen Finanzministerin der USA, Janet Yellen. Sie hatte in einem Interview gesagt, dass der deutliche Anstieg der US-Staatsausgaben in der Corona-Pandemie auch zu etwas höheren Zinsen führen dürfte, während US-Notenbankpräsident Jerome Powell bislang noch keine klaren Signale für eine restriktivere Geldpolitik gegeben hat. Nach den Reaktionen an den Finanzmärkten infolge von Yellens Äußerungen rückte diese ihre Aussagen dann ein Stück weit zurecht, was für allgemeine Erleichterung sorgte.

WALL STREET

Die Wall Street präsentierte sich zur Wochenmitte uneinheitlich.

Der Dow Jones konnte schlussendlich grünes Terrain verteidgen und ging mit einem Plus von 0,28 Prozent bei 34.230,02 Punkten in den Feierabend. Auch der NASDAQ Composite zeigte sich über weite Strecken des Handelsverlaufes mit Gewinnen, rutschte im späten Handel aber ab und verlor 0,37 Prozent auf 13.582,42 Indexpunkte.

Nach der Verkaufswelle vom Vortag ging es an der Techbörse damit erneut leicht abwärts. Die Tatsache, dass die ehemalige US-Notenbank-Präsidentin und aktuelle Finanzministerin, Janet Yellen, ihre Aussagen über mögliche Zinserhöhungen relativierte, sorgte nicht dauerhaft für Kauflaune. Als Stimmungsdämpfer vor allem für die Standardwerte erwiesen sich am Mittwoch die jüngsten Konjunkturdaten.

So präsentierte sich der US-Arbeitsmarkt etwas schwächer als erwartet, wie Daten des Dienstleisters ADP zwei Tage vor dem offiziellen Jobbericht ausweisen. Dennoch: Immerhin 742.000 Stellen wurden geschaffen, während 800'000 erwartet wurden. Die Zahlen belegen die Stärke der Wirtschaft, aber nicht in einem Ausmass, das Sorge wegen einer geldpolitischen Straffung weckt.

ASIEN

An den Börsen in Asien werden nach der Feiertagspause hauptsächlich Gewinne verzeichnet.

In Tokio legt der japanische Leitindex Nikkei aktuell (7.11 Uhr MEZ) 1,75 Prozent zu auf 29.316,34 Punkte. Für das Plus der japanischen Aktien machen Beobachter nachlassende Zinsängste und überraschend gute Quartalsausweise heimischer Unternehmen verantwortlich.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite hingegen 0,22 Prozent ab auf 3.439,12 Einheiten.

In Hongkong bewegt sich der Hang Seng derzeit 0,17 Prozent stärker bei 28.466,89 Zählern.

Uneinheitlich tendieren die Börsen in Asien am Donnerstag. In den USA hatte der Dow-Jones-Index am Mittwoch im Verlauf zwar ein Rekordhoch erreicht, doch unter diesem Niveau geschlossen. Die NASDAQ verbuchte sogar Verluste, denn das Thema Zinserhöhungen schwelte weiter. Überdies hatten Konjunkturdaten nicht in allen Punkten überzeugt.

