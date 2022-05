Steigende Rezessionsangst: ATX und DAX schwächer erwartet - Asiatische Börsen überwiegend schwächer

Der heimische Aktienmarkt wird vorbörslich niedriger taxiert. Auch der DAX dürfte etwas schwächer in den Freitagshandel gehen. Auf dem chinesischen Festland und in Hongkong geht es deutlich bergab, der japanische Nikkei steigt nach einer längeren Feiertagspause aber an.

AUSTRIA

Die Wiener Börse wird vorbörslich tiefer gehandelt.

Der ATX hatte gestern große Verluste hinnehmen müssen. Vorbörslich wird der Index heute nochmals tiefer taxiert.

Die österreichischen Standardwerte folgen damit der negativen Tendenz der US-Börsen, die gestern massive Verluste hinnehmen mussten. Die Gewinne vom Mittwoch, die durch den zunächst als erleichternd bewerteten Fed-Zinsentscheid verursacht worden waren, sind somit bereits wieder verpufft.

Hierzulange haben Aussagen von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) einen weiteren kursbelastenden Einfluss. Die Bundesregierung denke darüber nach, wie Gewinne von Firmen mit Staatsbeteiligung, die überproportional von der Krise profitieren, gesetzlich abgeschöpft werden können. Als Beispiel nannte Nehammer in einem Interview mit der "Tiroler Tageszeitung" hohe Gewinne bei der Stromproduktion aus Wasserkraft, wo nun die hohen Gaspreise der Maßstab für den Strompreis sind.

DEUTSCHLAND

In Deutschland werden die Märkte etwas niedriger erwartet.

Der DAX wird vor Handelseröffnung etwas tiefer gehandelt. Die 14.000 Punkte-Marke ist gestern abermals unterschritten worden.

Die Stagnation am deutschen Aktienmarkt dürfte sich auch am letzten Handelstag der Wochen fortsetzen. Nachdem der Rückenwind der US-Notenbank Fed am Vortag schnell verpufft war, sind vor dem Wochenende etwas schwächere Kurse zu erwarten. Die Aussicht auf kräftig steigende Zinsen bei gleichzeitig ungewissen konjunkturellen Aussichten hat die Börsen unverändert im Griff. Zudem dürften die Anleger vor dem Arbeitsmarktbericht aus den USA am frühen Nachmittag in den Wartemodus gehen. In der ersten Maiwoche zeichnet sich für den Index ein Minus von knapp zwei Prozent ab. Das Börsenbarometer pendelte in den vergangenen zwei Wochen unter teils starken Schwankungen um die runde Marke von 14.000 Punkten.

WALL STREET

Nach der Erholungsrally im Anschluss an die Fortsetzung der US-Zinswende ging es an den US-Börsen am Donnerstag tief ins Minus.

Der Dow Jones schloss 3,11 Prozent tiefer bei 33.001,33 Punkten. Für den NASDAQ Composite ging es 4,99 Prozent auf 12.317,69 Zähler abwärts.

Die US-Notenbank hat die Zinsen am Mittwochabend wie erwartet um 50 Basispunkte erhöht. Für Erleichterung hatte aber vor allem die Aussage von US-Notenbankpräsident Jerome Powell gesorgt, die Fed erwäge aktuell keine Anhebung der Leitzinsen um 75 Basispunkte, wie vom Markt mehrheitlich für die kommende Sitzung erwartet. Ein solcher Schritt hatte Sorgen ausgelöst, dass die Fed die Zinssätze zu weit und zu schnell erhöhen und die Wirtschaft schliesslich in eine Rezession stürzen könnte.

Doch die Zuversicht schien schon wieder etwas zu schwinden. Selbst wenn eine solch deutliche Zinserhöhung in den kommenden Monaten vom Tisch ist, steht immer noch die aggressivste Straffung der US-Geldpolitik seit dem Jahr 2000 bevor, heisst es. Viele Investoren fragten sich, wie hoch die Fed die Zinsen in den nächsten zwei Jahren anheben könnte und wie sich dies dann auf die Wirtschaft und die Unternehmensgewinne auswirken werde.

Die Fokussierung der Fed auf die Inflationsbekämpfung birgt nach Ansicht der Ratingagentur Fitch grosse Risiken für die konjunkturellen Aussichten der USA. Die Fed "versucht, die Zinsen bis Ende des Jahres wieder in den neutralen Bereich zu bringen", so Chefvolkswirt Brian Coulton. "Angesichts des anhaltenden Inflationsdrucks wächst das Risiko, dass die Straffung der Geldpolitik zu einer deutlichen Wachstumsverlangsamung oder sogar zu einer Rezession im Jahr 2023 führt", warnt Coulton.

Die US-Konjunkturdaten haben enttäuscht. So sind die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe stärker als erwartet gestiegen und die Produktivität ex Agrar ging im ersten Quartal deutlicher zurück als prognostiziert.

ASIEN

Die Börsen in Asien finden am Freitag keine gemeinsame Richtung.

In Japan ist die Börse nach drei Feiertagen heute wieder geöffnet. Der Nikkei zeigt sich nach der Feiertagspause heute freundlich, er steigt zeitweise um 0,54 Prozent auf 26.964,56 Zähler (Stand: 8:10 Uhr MEZ).

Auf dem chinesischen Festland geht es hingegen bergab. Der Shanghai Composite verliert am Freitag zwischenzeitlich 1,81 Prozent auf 3.012,30 Punkte. Auch in Hongkong müssen heftige Verluste hingenommen werden. Der Hang Seng büßt stellenweise 3,71 Prozent auf 20.022,35 Einheiten ein.

Die Aktienmärkte in Asien zeigen sich zum Ende der Handelswoche uneinheitlich. Während die meisten Handelsplätze deutliche Verluste verzeichnen, notiert die Börse in Tokio im Plus. Die Börsen folgen damit überwiegend der Wall Street, wo Konjunktursorgen für massive Verluste gesorgt und sämtliche Gewinne vom Mittwoch wieder mehr als wettgemacht hatten. Zugleich zogen auch die Marktzinsen wieder kräftig an.

Angesichts des volatilen Umfelds und der anhaltenden Unsicherheiten dürften die Anleger bemüht sein, Risiken vor dem bevorstehenden Wochenende zu minimieren, heißt es. In Tokio zeigt sich der Nikkei-Index nach anfänglichen Abschlägen gegen den Trend 0,8 Prozent fester. Marktteilnehmer verweisen darauf, dass wegen einer dreitägigen feiertagsbedingten Handelspause, die kräftigen gegenläufigen Kursausschläge an der Wall Street, an den japanischen Anleger vorbeigezogen waren, ohne dass diese reagieren konnten. Stützend wirke auch der zum US-Dollar etwas schwächere Yen, wovon japanische Exportwerte profitieren.

