Asiens Börsen weiter im Aufwind

Die asiatischen Märkte notieren am Dienstag im Plus.

AUSTRIA

Am Wiener Aktienmarkt ging es am Montag leicht nach oben.

Der ATX gewann im frühen Verlauf, im Verlauf legte das Börsenbarometer weiter zu. Letztendlich gingen die Gewinne aber wieder zurück: Am Abend stand noch ein Plus von 0,08 Prozent auf 3.140,67 Punkte an der Kurstafel.

"Nach dem Ende des Schuldenstreits kehrten die Anleger zur Normalität zurück", fasste der IG-Marktexperte Christian Henke die derzeitige Lage an den Börsen zusammen. Die Zinspolitik rücke wieder in den Mittelpunkt des Interesses und die Aussicht auf eine Zinspause lasse die Herzen der Marktteilnehmer höher schlagen.

Mit Blick auf heute veröffentlichte Konjunkturdaten hat sich die Wirtschaftsstimmung im Euroraum im Juni zum zweiten Mal in Folge verschlechtert. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator sank um 3,9 Punkte auf minus 17,0 Zähler, wie Sentix mitteilte. Analysten hatten im Schnitt eine etwas moderatere Eintrübung auf minus 15,1 Punkte erwartet.

DEUTSCHLAND

Deutsche Anleger zeigten sich zum Wochenstart unentschlossen.

Der DAX war mit einem kleinen Plus in den Handel eingestiegen, im Verlauf waren zunächst weiter grüne Vorzeichen zu sehen. Am Nachmittag gab das Börsenbarometer jedoch ab und beendete die Sitzung letztendlich 0,54 Prozent tiefer bei 15.963,89 Punkten.

Nachdem der DAX in der Vorwoche mit 15.629 Punkten zwischenzeitlich auf das tiefste Niveau seit April abgesackt war, gelang ihm zum Wochenschluss der klare Sprung über die viel beachtete Marke von 16.000 Punkten. In den Fokus rückten nun wieder die kleine Kurslücke unterhalb von 16.143 Punkten und das Rekordhoch bei 16.331 Punkten. Die Marktstrategen von JPMorgan hoben allerdings den Zeigefinger. Die einhellige Meinung, dass das Schlimmste vorüber ist, dürfte sich als falsch erweisen, schrieben die Experten um Mislav Matejka in einem aktuellen Kommentar. Die Folgen strafferer Geldpolitik hätten sich in der Vergangenheit immer mit gewissem Zeitversatz gezeigt. Auch die staatlichen Konjunkturimpulse in China, auf die am Freitag spekuliert würde, dürften nicht bedeutungsvoll werden.

WALL STREET

US-Anleger zeigten sich zum Wochenstart wenig optimistisch.

Der Dow Jones Index verlor 0,59 Prozent auf 33.562,60 Indexpunkte. Der technologielastige NASDAQ Composite verlor zum Start 0,02 Prozent auf 13.238,48 Zähler. Anschliessend legte er längere Zeit zu, rutschte spät aber auf rotes Terrain ab und schloss mit einem Abschlag von 0,09 Prozent bei 13'229,43 Zählern.

Hauptthema blieb die Geldpolitik der US-Notenbank, insbesondere die Zinsentscheidung im Juni. Die Erwartung verfestigte sich weiter, dass die Federal Reserve die Zinssätze in diesem Monat nicht erhöhen wird. Dies wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 78 Prozent eingepreist. Einen positiven Akzent setzten derweil chinesische Daten, denn der Caixin-Index aus dem Service-Bereich zeigte eine gesunde Erholung.

An den vergangenen Handelstagen hatten die Indizes zugelegt, nachdem die Sorge wegen eines US-Zahlungsausfalls verschwunden ist. Auch der starke Arbeitsmarkt vom Freitag mit 339'000 neuen Stellen stützte die Aktien, zumal sich die Arbeitslosenquote erhöht und das Lohnwachstum abgekühlt hat, was es der Fed ermöglichen könnte, ihren Zinserhöhungszyklus im Juni zu unterbrechen.

Stephen Innes, geschäftsführender Partner bei SPI Asset Management, sagt: "Die Märkte scheinen bereit zu sein, die Aufwärtsdynamik der vergangenen Woche fortzusetzen." Die starke Risikobereitschaft in der Hoffnung auf eine weiche Landung in den USA setze sich ebenso fort wie die "zinsbullische" Stimmung mit Blick auf die Juni-Sitzung.

ASIEN

An den asiatischen Börsen ist am Dienstag ein freundlicher Handel zu beobachten.

Der japanische Leitindex Nikkei notiert zeitweise mit einem Plus von 0,73 Prozent bei 32.453,72 Punkten.

Wenig Bewegung zeigt sich auf dem chinesischen Festland: Dort geht es für den Shanghai Composite zwischenzeitlich um 0,05 Prozent auf 3.233,98 Indexpunkte nach oben. Der Hang Seng gewinnt daneben stellenweise 0,51 Prozent auf 19.206,63 Zähler.

Die asiatischen Anleger zeigen sich weiterhin in Kauflaune, auch am Dienstag überwiegen die grünen Vorzeichen in Fernost. An der Wall Street hatte es nach dem starken Abschluss der Vorwoche am Montag Gewinnmitnahmen gegeben. Allgemein besserte sich die Börsenstimmung in den vergangenen Handelstagen erheblich auf, wovon besonders die japanischen Aktien profiteren: Der Leitindex Nikkei 225 eilt derzeit von Rekordhoch zu Rekordhoch.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX