ATX kaum verändert -- DAX vorbörslich grün -- Uneinheitliche Entwicklung an den asiatischen Börsen

Am heimischen Aktienmarkt zeigt sich der ATX vorbörslich auf Richtungssuche. Mit Kursgewinnen ist zum Handelsstag in Deutschland zu rechnen. In Fernost sind sich die Anleger nicht einig.

AUSTRIA

Der Wiener Handel dürfte aufgrund fehlender Impulse von der Wall Street zunächst kaum verändert starten.

Der ATX hat den Handel am Montag mit einem Plus von 0,43 Prozent bei 3.487,76 Zählern beendet.

Die US-Börsen blieben am Montag feiertagsbedingt geschlossen, so dass von dieser Seite keine Impulse kommen.

DEUTSCHLAND

Für den deutschen Aktienmarkt rechnen Beobachter mit einen etwas festeren Start.

Der DAX war am Montag mit einem kleinen Gewinn von 0,08 Prozent bei 15.661,97 Punkten in den Feierabend gegangen.

Relativ freundlich gestimmt gehen Händler am Dienstag voraussichtlich in den Handelstag. Die US-Börsen werden nach ihrem Feiertag am Vortag mit Kursgewinnen erwartet. Die Befürchtung steigender Zinsen dürfte durch die Zentralbank in Australien wieder gedämpft worden sein. Sie hat sich am Morgen taubenhaft geäußert, lässt die Zinsen unverändert und deutet Zinserhöhungen nicht vor 2024 an. Fest erwartet werden die Aktien des Ölsektors, nachdem die Opec ihr Treffen am Vortag verschoben hat. Im Blick stehen in Europa zahlreiche Konjunkturdaten, allen voran der ZEW-Index für Juli als Vorlauf für den ifo-Indikator.

Banken könnten heute unter Beobachtung stehen: Der Chef der bei der Europäischen Zentralbank (EZB) angesiedelten Bankenaufsicht, Andrea Enria, hat ein düsteres Bild des Euroraum-Bankensektors gezeichnet. "Die Kapitalkosten sind höher als die Gewinne auf das eingesetzte Kapital, und das schon seit ziemlich langer Zeit - das bedeutet, dass der Bankensektor als Ganzes Kapital verbrennt", sagte Enria beim Banking Sector Industry Meeting der IESE Business School. So eine Situation lasse sich für eine bestimmte Zeit aushalten, aber das könne nicht wenig so weitergehen. "Es kommt der Moment, wo man gar keine Investoren mehr findet", sagte Enria.

WALL STREET

Die US-Börsen bleiben am Montag wegen eines Feiertags geschlossen. Grund ist der Unabhängigkeitstag am gestrigen Sonntag.

Zuletzt hatte der Dow Jones den Freitagshandel 0,45 Prozent stärker bei 34.787,93 Punkten beendet. Der NASDAQ Composite war 0,81 Prozent höher bei 14.639,33 Zählern ins Wochenende gegangen.

ASIEN

Mit unterschiedlichen Vorzeichen präsentieren sich die größten Börsen in Asien am zweiten Handelstag der Woche.

Der japanische Leitindex Nikkei gewinnt um 07:45 MEZ 0,30 Prozent auf 28.684,79 Indexpunkte.

Abwärts geht es unterdesssen auf Festlandchina. Der Shanghai Composite verliert 0,50 Prozent auf 3.516,62 Zähler. Abwärts geht es ebenfalls in Hongkong, wo der Hang Seng 0,42 Prozent auf 28.024,72 Indexpunkte einbüßt. !-- sh_cad_14

In Hongkong berichten Marktteilnehmer von weiter gedrückten Kursen der Schwergewichte aus dem Technologiesegment, die den Index belasten. Der HSI ist damit auf Kurs zum sechsten Tagesminus in Folge. Hintergrund ist das Vorgehen Pekings gegen die mächtig gewordenen Technologieriesen, unter anderem wegen Datenschutzbedenken. In Tokio kommt ein kleiner positiver Impuls von höher als erwartet ausgefallenen Konsumausgaben im Mai, gleichzeitig bremst aber der erneut etwas festere Yen leicht. Die japanische Währung sei als sicherer Hafen gesucht angesichts der weiter grassierenden Corona-Pandemie. Im Sog der Ölpreise geht es mit Ölaktien in der Region aufwärts.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX