ATX vor tieferem Start -- DAX schwächer erwartet -- Märkte in Fernost mehrheitlich im Plus - Hang Seng klar tiefer

Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt werden am Dienstag im Minus erwartet. Die asiatischen Indizes verbuchen am Dienstag mehrheitlich Gewinne.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt dürfte den Handel am Dienstag mit Verlusten beginnen.

Der ATX zeigt sich vorbörslich zeitweise 0,74 Prozent im Minus bei 3.651,07 Einheiten.

Mit einem volatilen Geschäft rechnen Händler am Dienstag. Die Meldungslage zu den Unternehmen gestaltet sich bisher sehr dünn. Die Börsen seien derzeit hin- und hergerissen zwischen der Hoffnung auf eine Erholung in China und den davon abhängigen Branchen wie der Autoindustrie und der Rückkehr von Inflationssorgen. Während in den USA immer weniger Zinssenkungen aufgrund der starken Wirtschaft erwartet werden, ist es in Europa die schwache Konjunktur bei gleichzeitig steigender Inflation, die der EZB die Arbeit schwer machen dürfte.

Das US-Verteidigungsministerium hat unterdessen eine Reihe chinesischer Unternehmen auf eine Liste von Firmen gesetzt, die es als militärisch einstuft. Zu den neuen Namen auf der Liste von mehr als 50 Unternehmensgruppen und Tochtergesellschaften gehören die Riesen der Schifffahrts- und Hafenindustrie China Overseas Shipping (Cosco), Sinotrans & CSC Holdings und China International Marine Containers, der Flugzeughersteller Commercial Aircraft Corp. of China (Comac), der Batteriehersteller Contemporary Amperex Technology (CATL), der Hersteller von Telekommunikationsmodulen Quectel Wireless Solutions, das Gesichtserkennungsunternehmen SenseTime Group und der WeChat-Eigentümer Tencent Holdings.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex dürfte am Dienstag mit Abgaben starten.

Der DAX notiert in vorbörslichen Indikationen 0,50 Prozent tiefer bei 20.115,38 Zählern.

Auf den fulminanten Wochenauftakt am deutschen Aktienmarkt dürfte am Dienstag zunächst eine Pause folgen. Der DAX, der am Montag um fast 1,6 Prozent zugelegt hatte und auf den höchsten Stand seit Mitte Dezember gestiegen war, dürfte im frühen Handel leicht nachgeben. Das Rekordhoch bei 20.522 Punkten bleibt gleichwohl in Reichweite.

Der Inflationsdruck im Euroraum dürfte im Dezember erneut etwas zugenommen haben. Volkswirte erwarten, dass die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent gestiegen sind, wodurch sich die Jahresteuerungsrate auf 2,4 (November: 2,2) Prozent erhöhen würde. Die bereits veröffentlichten Daten aus Spanien und Deutschland deuten allerdings darauf hin, dass die Inflation etwas stärker gestiegen sein könnte.

WALL STREET

An der Wall Street ging es am Montag in unterschiedliche Richtungen.

Der Dow Jones ging höher in die Sitzung und zeigte sich auch anschließend freundlich. Im weiteren Verlauf fiel er jedoch ins Minus zurück und schloss letztlich 0,06 Prozent tiefer bei 42.706,56 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite kletterte zur Eröffnung schon stark und baute seine Gewinne im Anschluss noch etwas weiter aus. Schlussendlich verließ er den Tag 1,24 Prozent fester bei 19.864,98 Zählern.

Am US-Aktienmarkt konnten die Technologiewerte am Montag an ihre deutliche Erholung vom Wochenschluss anknüpfen und weiter zulegen. Im Technologiesektor bleibt das Boom-Thema künstliche Intelligenz (KI) auch Anfang des neuen Jahres ein wesentlicher Treiber. Das gilt insbesondere für Aktien aus der Halbleiterbranche. Für weitere Aufmerksamkeit in der Branche sorgte zu Wochenbeginn zum einen ein bereits im Laufe des Freitags erschienener Blog-Eintrag von Microsoft. Darin kündigte der Softwarekonzern an, allein im bis Ende Juni laufenden Geschäftsjahr rund 80 Milliarden US-Dollar in den Ausbau von Rechenzentren für KI stecken zu wollen. Dass Konzerne wie Microsoft, Meta, die Google-Mutter Alphabet und Amazon Milliarden in ihre KI-Fähigkeiten investieren, ist bekannt, konkrete Zahlen sind der Branchenstimmung aber zuträglich.

ASIEN

Am Dienstag zeigen sich die Börsen in Fernost uneinheitlich.

In Tokio gewinnt der Nikkei 225 zeitweise (7:05 Uhr MEZ) 2,00 Prozent auf 40.091,48 Punkte und überwindet damit die 40'000-Punkte-Marke.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite um 0,26 Prozent nach oben auf 3.215,20 Zähler.

Der Hang Seng in Hongkong gibt unterdessen um 1,74 Prozent nach auf 19.345,32 Einheiten.

Während der japanische Aktienmarkt vom nachgebenden Yen profitiert und nach dem Vortagesminus kräftig zulegt, geht es in Hongkong deutlich nach unten, nachdem die USA einige chinesische Unternehmen, darunter Tencent, wegen mutmaßlicher Verbindungen zum chinesischen Militär auf die sogenannte Blacklist gesetzt haben. Die Tencent-Aktie und die Aktie des weltgrößten Batterieherstellers und Tesla-Zulieferers Contemporary Amperex Technology (CATL) stehen deutlich unter Druck. Beide Unternehmen bestreiten, Verbindungen zum Militär zu haben. Die Analysten von Citi halten die Kursverluste für potenziell kurzlebig. Die panikartige Marktreaktion sei zwar verständlich, doch erinnern die Analysten daran, dass in der Vergangenheit Unternehmen, die auf der Liste standen, dank erfolgreicher Lobbyarbeit wieder herausgenommen wurden. Jefferies merkt an, dass der Aufnahme in die Liste nicht unbedingt Sanktionen folgen müssten.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX