ATX und DAX vor stabilem Start -- Märkte in Fernost uneins - Nikkei gibt nach

Sowohl der heimische als auch der deutsche Markt dürften am letzten Handelstag der Woche wenig verändert eröffnen. Die asiatischen Börsen tendieren am Freitag indes in verschiedene Richtungen.

AUSTRIA

Die Wiener Börse wird am Freitag wenig verändert erwartet.

Der ATX tritt vorbörslich mehr oder weniger auf der Stelle.

Mit einer wenig veränderten Eröffnung am Wiener Aktienmarkt rechnen Marktteilnehmer am Freitag. US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag könnten mit darüber entscheiden, ob der Aufwärtstrend vorerst weitergeht. Der Jobbericht ist für den geldpolitischen Pfad der Notenbank Fed besonders wichtig. Zunächst müssen die Anleger aber eine enttäuschende Prognose des US-Internethändlers Amazon verarbeiten.

DEUTSCHLAND

Der DAX wird nach dem Rekordhoch kaum verändert gesehen.

Der DAX hält sich vorbörslich zurück.

Die starke Woche am deutschen Aktienmarkt könnte der DAX am Freitag nach dem jüngsten Rekord mit einem Sprung über die nächste Tausendermarke bei 22.000 Punkten krönen. Vor dem US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag scheinen die Anleger aber erst noch abwarten zu wollen.

Nach dem Zoll-Schock zu Wochenbeginn hatte der deutsche Leitindex am Vortag die Kurslücke vom Montag geschlossen und sich der 22.000er-Marke mit einem Rekord von gut 21'921 Zählern bereits genähert. "Der DAX hat im Moment Flügel", konstatierte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Mit den Kursen steigen allerdings auch die Bewertungen", warnte er.

WALL STREET

An den US-Börsen ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.

Der Dow Jones notierte zur Startglocke etwas höher, rutschte im weiteren Verlauf jedoch auf rotes Terrain und beendete die Sitzung 0,28 Prozent tiefer bei 44.747,63 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite startete ebenfalls etwas fester und machte auch im weiteren Verlauf leichte Gewinne. Letztlich notierte er 0,51 Prozent im Plus bei 19.791,99 Zählern.

Wie es für die Indizes weitergeht, dürfte vor allem Amazon mitentscheiden. Denn mit dem Onlinehandelsriesen legt ein weiteres Mitglied der "Magnificent 7" Geschäftszahlen vor. Dabei dürfte aber weniger das Einzelhandelsergebnis im Vordergrund stehen als der Erfolg der Amazon Web Services, nachdem mit der Google-Mutter Alphabet und mit Microsoft zwei andere aus der Reihe der glorreichen Sieben im Cloud-Geschäft durchaus teils enttäuscht hatten.

ASIEN

An den Märkten in Fernost ist am Freitag keine einheitliche Tendenz zu beobachten.

In Tokio gab der Nikkei 225 schlussendlich um 0,72 Prozent nach auf 38.787,02 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gewann der Shanghai Composite währenddessen 1,01 Prozent auf 3.303,67 Zähler.

Für den Hang Seng in Hongkong geht es daneben um 0,94 Prozent hoch auf 21.088,12 Stellen.

Die Aktienmärkte in Asien zeigen sich zum Ende der Woche uneinheitlich. Während die Börsen in Japan und Südkorea etwas nachgeben, geht es in China nach oben. Übergeordnet hält sich weiter die Sorge vor einer Verschärfung des Handelskonflikts zwischen den USA und China. Nach der von Peking eher maßvollen Reaktion auf die von US-Präsident Trump verhängten Importzölle auf chinesische Waren, setzt man am Markt weiter auf Verhandlungen. Angesichts der weiter bestehenden Unsicherheiten, bleiben die Anleger aber vorsichtig.

Getrübt wird die Stimmung in Tokio zusätzlich von Sorgen vor steigenden Zinsen, nachdem die Ausgaben privater Haushalte im Dezember deutlich um 2,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind. Ökonomen hatten nur mit einem leichten Anstieg um 0,2 Prozent gerechnet. Die Daten könnten der Bank of Japan Argumente für eine weitere Zinserhöhung liefer, heißt es. Erst am Vortag hatte sich das Board-Mitglied der BoJ, Naoki Tamura, dafür ausgesprochen, die Zinssätze in der im Oktober 2025 beginnenden Hälfte des Fiskaljahres auf 1 Prozent oder mehr anzuheben. Tamura gilt als Falke.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX