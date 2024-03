Vor Zinsentscheid der EZB: Asiatische Börsen mit Verlusten

An den Börsen in Fernost sind am Donnerstag Verluste zu sehen. Der heimische Aktienmarkt konnte am Mittwoch zulegen. Der DAX notierte zur Wochenmitte wenig bewegt. Die Wall Street zeigte sich fester.

AUSTRIA

Die Wiener Börse stieg am Mittwoch an.

Der ATX notierte kurz nach Handelsstart kaum bewegt. Anschließend ging es jedoch nach oben wo der heimische Leitindex die Sitzung 0,59 Prozent höher bei 3.390,45 Zählern abschloss.

Viele Anleger warteten vorerst ab. Am Mittwoch lieferte die Anhörung des US-Notenbankchefs Jerome Powell vor dem US-Kongress kaum Impulse.

Dem standen überraschend schwache Arbeitsmarktdaten des privaten Stellenvermittlers ADP gegenüber. Den Zahlen zufolge hat die Privatwirtschaft in den USA im Februar weniger Stellen geschaffen als erwartet. Schwache Arbeitsmarktdaten machen eine drohende Preis-Lohn-Spirale weniger wahrscheinlich und sprechen damit für anstehende Zinssenkungen.

Hierzulande sorgte die Zahlenvorlage der Addiko Bank zum Geschäftsjahr 2023 für neue Impulse.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex notierte am Mittwoch stabil.

Der DAX stieg kaum bewegt in den Handelstag ein. Und auch im weiteren Verlauf zeigte sich der deutsche Leitindex weiterhin kaum bewegt. So beendete er die Sitzung 0,10 Prozent höher bei 17.716,71 Punkten.

Vor der Leitzinsentscheidung der EZB dürfte der DAX am Donnerstag weiter auf der Stelle treten. Die Europäische Zentralbank (EZB) dürfte ihren Leitzins laut überwiegender Expertenmeinung zum vierten Mal in Folge unverändert belassen. Bis September hatte sie ihre Leitzinsen wegen der stark gestiegenen Inflation rasch und deutlich auf das jetzige Niveau angehoben, seither aber stillgehalten. Die große Frage ist, wann die Zinsen sinken.

US-Notenbankchef Jerome Powell hatte tags zuvor bekräftigt, dass man es mit Zinssenkungen nicht eilig hat. Erst müsse man mehr Zutrauen gewinnen, dass die Inflation weiter und dauerhaft zurückgehe.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich zur Wochenmitte höher.

Der Dow Jones Index schloss mit einem Plus von 0,20 Prozent bei 38.661,51 Punkten. Der NASDAQ Composite konnte ebenfalls zulegen und schloss 0,58 Prozent höher bei 16.031,54 Zählern.

Nach zwei Verlusttagen erholten sich die US-Aktienmärkte zur Wochenmitte. In den USA zeichnen sich zwar nach wie vor keine raschen Zinssenkungen ab. Im Laufe des Jahres dürfte die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik aber lockern, bekräftigte deren Chef Jerome Powell laut Redetext vor dem Bankenausschuss des Repräsentantenhauses. Er besänftigte damit die Anleger, die sich am Vortag vorsichtiger positioniert hatten.

Der vorbörslich veröffentlichte ADP-Arbeitsmarktbericht für Februar fiel mit einem Stellenplus von 140'000 leicht unter der Prognose einer Zunahme um 150.000 aus. Allerdings wurde der Januar-Wert leicht nach oben revidiert. Um 16 Uhr werden die ebenfalls stark beachteten Jolts-Daten veröffentlicht.

"Das Stellenwachstum bleibt solide. Die Lohnzuwächse sind tendenziell rückläufig, liegen aber immer noch über der Inflation", sagte ADP-Chefvolkswirtin Nela Richardson. "Kurz gesagt, der Arbeitsmarkt ist dynamisch, stellt aber keinen Auslöser für eine Zinsentscheidung der Fed dar." Daneben wurde im späteren Verlauf auch der Konjunkturbericht der Fed, das "Beige Book", veröffentlicht. Die US-Währungshüter sehen eine leichte Zunahme der wirtschaftlichen Aktivität in den USA.

ASIEN

An den Börsen in Fernost geben die Kurse am Donnerstag nach.

In Tokio verliert der Nikkei 225 gegen 6:55 Uhr unserer Zeit 1,29 Prozent auf 39.574 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 0,18 Prozent schwächer bei 3.035 Stellen. Der Hang Seng in Hongkong bewegt sich unterdessen 0,58 Prozent tiefer bei 16.343 Zählern.

In engen Grenzen bewegen sich die asiatischen Börsen am Donnerstag. Stärkere Ausschläge zeigt lediglich der japanische Markt: Nach einer festeren Eröffnung hat der Nikkei deutlich ins Minus gedreht und kann die 40.000er Marke nicht mehr verteidigen. Grund sind Zinserhöhungsspekulationen. Die japanische Notenbank ist optimistisch, dass die Inflation nachhaltig anzieht und das Ziel der Bank of Japan erreicht. Die japanische Notenbank werde entscheiden, ob sie die Steuerung der Zinskurve revidieren sollte, wenn ein nachhaltiges Erreichen des Inflationsziels in Sicht ist, sagte Notenbanker Junko Nakagawa.

Aus China kommen indessen starke Außenhandelszahlen. Chinas Exporte sind im Zeitraum Januar bis Februar mit 7,1 Prozent stärker gestiegen als im Dezember mit 2,3 Prozent und auch viel deutlicher als mit 3,0 Prozent erwartet. Die Importe wuchsen um 3,5 Prozent und damit ebenfalls stärker als das prognostizierte Plus von 2,2 Prozent.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX