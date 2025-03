ATX und DAX im Minus erwartet -- Asiens Märkte tiefer

Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex dürften sich am Freitag mit Verlusten präsentieren. An den Börsen in Fernost geht es am Freitag nach unten.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Freitag von Verlusten geprägt sein.

Der ATX wird im Minus erwartet.

Nach der jüngsten Aufwärtsbewegung an den europäischen Aktienmärkten zeichnet sich für den Handelsstart am Freitag ein deutlicher Rücksetzer an. Für Unsicherheit sorgt unter anderem der jüngste starke Anstieg der Renditen am Anleihemarkt vor dem Hintergrund der Finanzierung der wohl massiv steigenden Verteidigungsausgaben in Europa. Die EZB-Zinspolitik hat nicht mehr den Einbahnstraßencharakter der vergangenen Monate, wie die Notenbank gerade erst am Vortag in den begleitenden Aussagen zur Zinssenkung andeutete.

DEUTSCHLAND

Vor dem Wochenende dürfte es am deutschen Aktienmarkt abwärts gehen.

Der DAX verliert vorbörslich.

Erwartete Verluste am Freitag dürften die starke Wochenbilanz des DAX nicht groß trüben. Anleger machten in dieser Woche heftige Schwankungen durch, wobei die Gewinntage überwiegen. Am Vortag wurde das Rekordhoch des DAX auf 23.475 Punkte nach oben geschraubt, nachdem erst am Montag die runde Marke von 23.000 Punkten gefallen war. Zum Wochenausklang könnten die US-Arbeitsmarktdaten neue Impulse liefern.

WALL STREET

An der Wall Street haben am Donnerstag die Bären das Ruder übernommen.

So eröffnete der Dow Jones mit einem Verlust und zeigte sich auch anschließend in Rot, wobei die Verluste noch ausgebaut wurden. Letztlich ging es 0,99 Prozent auf 42.579,08 Punkte abwärts.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite gab deutlich ab, nachdem er bereits zum Start kräftig verloren hatte. Sein Schlussstand: 18.069,26 Zähler (-2,61 Prozent).

Weltweit steigende Anleiherenditen, Sorgen um den freien Handel und KI-Nachrichten aus China - die Gemengelage hätte gerade für die US-Technologiewerte am Donnerstag kaum schlechter sein können.

Das geplante Infrastrukturpaket in Deutschland sei tags zuvor eine geradezu "seismische Meldung" gewesen für den Anleihemarkt, schrieben die Experten der Investmentbank JPMorgan. Am Mittwoch war die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen an einem Tag so stark gestiegen wie seit dem Jahr 1990 nicht mehr. Und der Trend setzt sich fort, mit weiteren Folgeeffekten in anderen Ländern. In Japan erreichten die Zinsen ein Hoch seit zehn Jahren.

ASIEN

An den Börsen in Asien geht es am Freitag nach unten.

In Japan verliert der Nikkei 225 zeitweise um 2,19 Prozent auf 36.880,52 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 0,2 Prozent niedriger bei 3.374,19 Zählern.

Der Hang Seng in Hongkong verliert derweil 0,09 Prozent auf 24.347,06 Stellen.

Eine global erkennbare Reduzierung der Risikoscheu trieb Aktien an und ließ Rentennotierungen sinken - die Renditen stiegen damit. Auch die Lage beim als vermeintlich sicher geltenden Yen beruhigte sich wieder nach dem jüngsten Höhenflug. Die Hoffnung auf das Verhindern eines weitreichenden Handelskrieges liess Anleger wieder mutiger agieren. US-Präsident Trump hat den drei US-Autoherstellern Ford, GM und Stellantis eine einmonatige Ausnahme von den Zöllen gewährt. Trump zeigte sich zudem offen, über weitere Ausnahmen zu verhandeln.

Titel aus den Bereichen Schwerindustrie- und Automobilbau führten die Gewinner an. In China erklomm der HSI die höchsten Stände seit mehreren Jahren. Gefragt waren besonders Technologietitel. Die Stimmung wird auch durch den tagenden Nationalen Volkskongress und dem bereits am Vortag ausgerufenen Wachstumsziel von 5 Prozent hoch gehalten. Die Märkte wurden durch die Zusagen der Regierung gestützt, Binnenkonsum, Innovation und Technologie zu fördern.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX