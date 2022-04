Krieg in der Ukraine hält an: ATX höher-- DAX steigt an -- Asiatische Börsen geben nach

Der heimische Aktienmarkt kann im Donnerstaghandel leicht zulegen. Auch der DAX kann die gestrigen Verluste zum Teil aufholen. An den asiatischen Börsen geht es derweil deutlich runter.

AUSTRIA

Die Wiener Börse bewegt sich am Donnerstag auf grünem Terrain.

Der ATX notierte kurz nach Handelsstart 0,66 Prozent höher bei 3.189,59 Punkten. Der österreichische Index kann dieses Plus im Handelsverlauf verteidigen.

Damit fassen die Käufer in Österreich nach dem gestrigen Verlusttag wieder mehr Mut. Das Fed-Protokoll brachte gestern wenige überraschende Neuigkeiten mit sich. Jedoch deuten sich noch aggressivere Zinserhöhungen an, als Marktbeobachter dies zuvor vermutet hatten. Unterdessen geht der Ukraine-Konflikt weiter, auch wenn weiterhin auf diplomatischer Ebene verhandelt wird. Nach den Gräueltaten im Umland von Kiew plant die EU, weitere Sanktionen gegen Russland zu verhängen. Neben dem Stopp von Kohleimporten wird auch ein Gas-Embargo in Erwägung gezogen. .

DEUTSCHLAND

In Frankfurt legen die Börsen leicht zu.

2504295 Der DAX konnte am Donnerstag nach den gestrigen Verlusten etwas stärker starten, der Leitindex stieg 0,25 Prozent auf 14.187,13 Zähler. Daraufhin kann der deutsche Leitindex sein Plus leicht ausbauen.

Die Anleger scheinen nach dem gestrigen Verlusttag wieder etwas mehr in Kauflaune zu sein. Jedoch dämpft der anhaltende Ukraine-Krieg und die Leitzinserhöhung in den USA die Anlegerstimmung. Gestern fiel der deutsche Leitindex wieder zurück in Richtung des Vortagestiefs bei 14.027 Punkten knapp über der 14.000-Punkte-Marke. Der jüngste Erholungstrend seit dem im Zuge des Ukraine-Kriegs Anfang März erreichten Jahrestief bei 12.438 Punkten wackelt nun mächtig. Rund ein Drittel der Stabilisierung ist binnen gut einer Woche wieder zunichte.

WALL STREET

Anleger an den US-Börsen trennten sich am Dienstag vermehrt von ihren Investments.

Der Dow Jones verlor am zweiten Handelstag der Woche 0,80 Prozent und schloss bei 34.642,36 Punkten. Der NASDAQ Composite sackte daneben noch deutlicher ab und verlor 2,26 Prozent auf 14.204,17 Zähler.

Steigende Erdölpreise und die Möglichkeit weiterer Sanktionen gegen den Aggressor Russland drückten die Stimmung. Die Bilder der Gräueltaten in der Ukraine nach der Vertreibung der russischen Besatzer im Norden des Landes beschäftigen weiterhin die westlichen Regierungen und machen weitere Sanktionen wahrscheinlich. Damit dürften Öl- und Rohstoffpreise weiter anziehen und somit die Inflation befeuern, was keine rosigen Aussichten für die Aktienmärkte bedeutet.

Der Ukraine-Krieg wird an der Börse ganz stark von Inflationssorgen begleitet. "Wir wissen, dass die Fed die Zinsen anheben wird - über das Tempo können wir diskutieren - und sich das Wachstum verlangsamt", warnt Investmentstrategin Kara Murphy von Kestra Holdings. Die inverse Zinsstrukturkurve ist für sie daher ein "Warnsignal". Eine Inversität zwischen zwei- und zehnjährigen Staatsanleihen gilt als Vorbote einer heraufziehenden Rezession. Die Weltbank hat ihre Wachstumsprognose für Ostasien und die Pazifik-Region gesenkt. Auch für China reduzierte die Institution ihre Wachstumsprojektion.

Die jüngsten Schockbilder wahrscheinlicher russischer Kriegsverbrechen in der Ukraine dämpften die Kauflaune, auch wenn sie für Spekulationen über weitere Sanktionen gegen den Aggressor Russland sorgten mit allen Konsequenzen für Inflation und Handelsbedingungen. "In Anbetracht all der Unsicherheit, die immer noch herrscht, bin ich etwas überrascht, wie stark der Aktienmarkt sich zeigt. Die langfristigen Folgen des Krieges werden eine höhere Inflation bedeuten", warnt Marktstratege Altaf Kassam von State Street Global Advisors.

ASIEN

Die ostasiatischen bewegen sich heute auf rotem Terrain.

Der japanische Leitindex Nikkei verlor zum Handelsende 1,69 Prozent auf 26.888,57 Zähler.

Beim chinesischen Leitindex Shanghai Composite geht es 1,13 Prozent runter auf 3.246,24 Punkte (Stand: 9:00 Uhr MEZ). In Hongkong muss der Hang Seng zwischenzeitlich einen Verlust von 0,95 Prozent auf 21.870,36 Indexpunkte hinnehmen.

Erneut mit Abgaben zeigen sich die ostasiatischen Aktienmärkte am Donnerstag. Teilnehmer verweisen wiederum auf die schwachen Vorgaben der Wall Street, wo weiter steigende Marktzinsen vor allem die Technologiewerte erneut ins Minus gedrückt hatten. Zwar gibt die Rendite zehnjähriger US-Anleihen im asiatischen Handel leicht nach, kann ihre jüngsten Gewinne jedoch weitgehend verteidigen. Dagegen brachte das mit Spannung erwartete Protokoll der Fed-Sitzung vom März nur wenig Überraschendes.

Daneben belasten weiter die Sorgen um den anhaltenden Ukraine-Krieg, wo sich weiter keine Lösung am Verhandlungstisch abzeichnet. In Honkong stützten kurzzeitig Hoffnungen, dass die chinesische Regierung Maßnahmen zur Ankurbelung der Konjunktur beschließen könnte. Laut KGI Research besteht die Erwartung, dass Peking das Wirtschaftswachstum durch geldpolitische Maßnahmen wie eine Zinssenkung unterstützen wird.

Den Shanghai Composite belasten indes weiter die Entwicklungen rund um die Corona-Pandemie, die unter anderem weiter für einen Lockdown in Schanghai sorgt. "Leider gibt es kaum Anzeichen dafür, dass das Virus in absehbarer Zeit eingedämmt werden kann", so die Commerzbank, die darauf hinweist, dass die chinesische Regierung um ein Gleichgewicht zwischen der Eindämmung des Virus und der Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen ringt.

