Anleger werden optimistischer: ATX mit moderaten Gewinnen -- DAX im Plus -- Asiatische Indizes schließen mit gemischten Vorzeichen

Am heimischen Markt geht es am Donnerstag moderat nach oben. In Deutschland kann der DAX Aufschläge verzeichnen. In Asien konnten sich die Börsen am Donnerstag nicht auf eine einheitliche Richtung einigen.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt zeigt sich im Donnerstagshandel bislang freundlich.

Der ATX stand kurz nach Sitzungsbeginn 0,17 Prozent höher bei 2.189,14 Zählern und kann seine Gewinne im Verlauf etwas vergrößern.

Gestützt auf eine positive europäische Börsenstimmung legt auch der heimische Aktienmarkt zu. Die Corona-Einschränkungen werden weltweit gelockert oder es gibt Pläne, wie zur Normalität zurückgekehrt werden kann, schreiben die Helaba-Analysten. Es werde jedoch noch lange dauern, bis sich die Wirtschaft vollständig erholt. Noch seien die einfließenden Wirtschaftszahlen von außergewöhnlicher Schwäche geprägt, hieß es weiter von den Experten. Jüngste Exportdaten aus China überraschten hingegen positiv.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt geht es am Donnerstag nach oben.

Der DAX eröffnete bei 10.640,77 Einheiten um 0,33 Prozent fester und verbucht aktuell weitere Gewinne.

Das Auf und Ab am deutschen Aktienmarkt setzt sich fort: Auf die Verluste zur Wochenmitte folgten am Donnerstag Erholungsgewinne. Zugleich bleiben für den DAX die 10.700 Punkte eine wichtige Orientierungsmarke, um die herum der deutsche Leitindex nun schon länger pendelt. Dass nach den jüngsten Entspannungssignalen in der Corona-Pandemie zunehmend mehr Staaten in Europa Lockerungen prüfen, gibt Hoffnung. Mut machen einem Marktexperten zufolge ausserdem robuste Exportdaten aus China.

Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners sieht den DAX gefangen in einer Handelsspanne zwischen 10.000 und 11.000 Punkten. "Für einen Ausbruch nach oben ist die Nachrichtenlage weiterhin nicht gut genug. Für einen Ausbruch nach unten gab es bislang zu viele Käufer, die in Abwärtsbewegungen hinein gekauft haben." Die aktuellen chinesischen Exportdaten hob er zugleich positiv hervor und nannte sie einen Lichtblick in der aktuellen Krise.

Erneut standen zahlreiche Quartalsberichte im Fokus der Anleger, darunter auch die der beiden DAX-Mitglieder Munich Re und HeidelbergCement. Die Allianz und im MDAX die Hannover Rück schütten ihre Dividenden aus, weshalb ihre Kurse nur auf den ersten Blick schwächelten.

WALL STREET

Die US-Börsen fanden im Mittwochshandel keine einheitliche Richtung.

Der Dow Jones ergab sich nach zunächst festem Start schlussendlich dem Abwärtssog und ging mit einem Abschlag von 0,91 Prozent bei 23.664,64 Punkten in den Feierabend. Auch bei den Techwerten bröckelten die Gewinne im Handelsverlauf, der NASDAQ Composite verabschiedete sich das Börsenbarometer 0,51 Prozent fester bei 8.854,39 Zählern.

Der Fokus vieler Investoren liegt nun verstärkt auf einer schnellen Beendigung des Lock-Down in den USA. Die US-Regierung will die Wiederöffnung der Wirtschaft vorantreiben. Die Menschen seien "Kämpfer" und wollten zurück an die Arbeit gehen, sagte US-Präsident Donald Trump am Dienstag. Gleichzeitig räumte er ein, dass es bei der von ihm angestrebten weitgehenden Lockerung der Beschränkungen weiterhin Neuinfektionen und Todesfälle geben werde.

Die Privatwirtschaft der USA baute wegen der Corona-Krise im April mehr als 20 Millionen Arbeitsplätze ab, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch bekanntgab. Der Wegfall kam nicht überraschend. Analysten hatten im Schnitt sogar einen noch etwas stärkeren Arbeitsplatzabbau befürchtet.

ASIEN

Am Donnerstag wiesen die wichtigsten asiatischen Inidzes unterschiedliche Vorzeichen aus.

In Japan kletterte der Nikkei nach seiner mehrtägigen Feiertagspause um 0,28 Prozent und beendete den Handel bei 19.674,77 Zählern.

Auf dem chinesischen Festland verlor der Shanghai Composite bis zum Handelsschluss 0,23 Prozent auf 2.871,52 Einheiten. In Hongkong ging der Hang Seng um 0,65 Prozent schwächer bei 23.980,63 Indexpunkten aus der Sitzung.

Schwache Arbeitsmarktdaten aus den USA verstärkten bei den Investoren die Sorgen über die negativen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf die globale Konjunktur in den kommenden Monaten. Daneben droht weiterhin ein neuer Handelsstreit zwischen den USA und China. Allerdings lockern immer mehr Länder ihre Beschränkungen, was die Zuversicht erhöht. Für eine positive Überraschung sorgten überraschend starke Export-Daten aus China für April.

Im Fokus stand vor allem der US-Arbeitsmarkt. Der private Dienstleister ADP hatte für April am Vortag im US-Privatsektor einen Stellenrückgang um 20,2 Millionen berichtet. Volkswirte hatten sogar den Abbau von 22 Millionen Arbeitsplätzen prognostiziert. Die Daten gelten als guter Indikator für den offiziellen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung am Freitag. Hier wird mit einem Verlust von 21,5 Millionen Jobs gerechnet. Die Arbeitslosenquote dürfte von 4,4 Prozent auf 16,0 Prozent in die Höhe schnellen, den höchsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen 1948.

Positiv wurden überraschend gute Export-Daten aus China aufgenommen. Diese waren im April unerwartet um 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen, während Analysten einen Einbruch um 18,8 Prozent erwartet hatten. Allerdings dürften die Exporte im Mai einen drastischen Rückgang erleben, wenn sich die Lockdowns bei den wichtigen chinesischen Handelspartner bemerkbar machen werden, erwartet Julian Evans-Pritchard, Senior China Economist bei Capital Economics. Die chinesischen Importe fielen um 14,2 Prozent, Ökonomen hatten ein Minus von 15,8 Prozent erwartet.

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im April leicht verbessert. Der von Caixin und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor erhöhte sich auf 44,4 (März: 43,0) Punkte, lag damit aber deutlich unterhalb der Wachstumsschwelle von 50. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex war im April auf 53,2 (Vormonat: 52,3) Punkte gestiegen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa - AFX