Asiens Börsen mehrheitlich fester

In Asien geht es am Dienstag mehrheitlich aufwärts. In den USA bröckelten die Gewinne zum Wochenbeginn. Am Montag blieb der ATX feiertagsbedingt geschlossen. Der DAX hielt sich im Pfingstmontagshandel im Plus.

AUSTRIA

Nachdem der heimische Aktienmarkt am Freitag Gewinne verbuchte, ruhte der Handel zum Wochenstart aufgrund des Feiertages Pfingstmontag.

Der österreichische Leitindex ATX verblieb vor dem Wochenende nach einem freundlichen Start auch anschließend in der Gewinnzone. Am Abend schloss er dann 0,83 Prozent höher bei 3.370,21 Punkten.

Auch der US-Arbeitsmarktbericht am Freitagnachmittag sorgte nicht für größere Ausschläge. Im vergangenen Monat schufen die Firmen 390.000 neue Jobs, befragte Ökonomen hatten nur mit 325.000 gerechnet. Die getrennt ermittelte Arbeitslosenquote verharrte im Mai auf dem Vormonatswert von 3,6 Prozent - ein Niveau, das der von der Notenbank Fed angestrebten Vollbeschäftigung entsprechen dürfte.

"Der US-Arbeitsmarkt ist in Höchstform", sagte Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. "Der US-Arbeitsmarkt hat damit gleichzeitig auch die Folgen der Pandemie innerhalb von zwei Jahren abgeschüttelt." Die US-Notenbank dürfe sich jetzt erst recht in ihrem Kurs bestätigt fühlen.

Die Federal Reserve hat angesichts einer Inflationsrate von zuletzt 8,3 Prozent Anfang Mai den größten Zinsschritt seit 22 Jahren unternommen und den Leitzins um einen halben Punkt auf die neue Spanne von 0,75 bis 1,0 Prozent angehoben. Fed-Präsident Jerome Powell hat für die Sitzungen im Juni und Juli jeweils Erhöhungen im selben Umfang signalisiert.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt wurde an diesem Pfingstmontag gehandelt.

Der DAX eröffnete den Handel bereits mit einem deutlichen Zuschlag und legte anschließend weiterhin zu. Dabei riss er auch die 14.600-Punkte-Marke. Letztendlich stieg er um 1,34 Prozent auf 14.653,81 Punkte.

Als Antreiber galten am Morgen vor allem nachlassende Corona-Restriktionen in Peking. Ebenfalls genannt wurden aber auch verbesserte Wirtschaftsdaten aus China und die Perspektive, dass die USA zur Bekämpfung der hohen Inflation auf Importzölle für chinesische Waren verzichten könnte.

Laut dem Marktbeobachter Michael Hewson von CMC Markets schwappte eine gute Stimmung von den asiatischen Börsen nach Europa über. Die Nachrichten sorgten in Fernost bereits für steigende Kurse, auch wenn am Freitagabend an der Wall Street die Vorzeichen aus Sorge vor steigenden Zinsen wieder negativ waren.

Für Hewson stehen die Börsen vor einer bedeutsamen Woche in Erwartung des EZB-Zinsentscheids am Donnerstag und den US-Verbraucherpreisdaten am Freitag. Laut dem Ökonomen Pietro Baffico von der Investmentgesellschaft Abrdn ist davon auszugehen, dass die EZB zunächst ein frühzeitiges Ende der Netto-Wertpapierkäufe beschließen wird, bevor dann im Juli der Ausstieg aus der Negativzinspolitik beginnt.

WALL STREET

Nach anfänglichem Optimismus hielten sich Anleger in den USA am Montag zurück.

Der Dow Jones begann die Sitzung fester und gewann dann zunächst weiter, fiel dann aber an die Nulllinie zurück. Dort beendete er den Handel auch 0,05 Prozent im Plus bei 32.915,78 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte zum Start deutlich höher. Im weiteren Verlauf behielt er sein grünes Vorzeichen, gab einen Großteil seiner Gewinne aber wieder ab. Letztendlich ging es um 0,40 Prozent aufwärts auf 12.061,37 Zähler.

"Der Arbeitsmarkt ist weiter angespannt und das Beschäftigungswachstum ist stabil. Daher kann die US-Notenbank die Zinsen weiter anheben", sagte Jeffrey Roach, Chefökonom bei LPL Financial. Es wird erwartet, dass die US-Notenbank auf ihren Sitzungen im Juni und Juli die Zinsen jeweils um 50 Basispunkte erhöht. Was sie dann im September tun wird, ist noch nicht sicher, aber der Arbeitsmarktbericht vom Freitag hat nicht viel dazu beigetragen, die Meinung derjenigen an der Wall Street zu ändern, die glauben, dass die Fed noch eine Menge Arbeit vor sich hat, um eine überhitzte Wirtschaft abzukühlen.

Die Agenda der US-Konjunkturdaten war zu Wochenbeginn leer. Die Blicke der Investoren richteten sich zudem bereits auf die Verbraucherpreise für Mai, die am Freitag veröffentlicht werden und weiteren Aufschluss über die Inflationsentwicklung liefern werden.

Bei den Einzelwerten stand die Amazon-Aktie mit dem Aktiensplit im Verhältnis 1:20 im Fokus. Dieser schon länger angekündigte Schritt wurde nun umgesetzt, die Anleger werden also jeweils 20 mal so viele Amazon-Aktien in ihren Depots haben wie zuvor.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte präsentieren sich am Dienstag mehrheitlich in Grün.

In Tokio gewinnt der japanische Leitindex Nikkei gegen 07:00 MESZ 0,43 Prozent auf 28.037,03 Punkte.

Der Shanghai Composite legt derweil um 0,48 Prozent auf 3.252,00 Zähler zu. Der Hang Seng gibt dagegen um 0,12 Prozent auf 21.628,37 Einheiten nach.

Mit einer uneinheitlichen Tendenz zeigen sich am Dienstag die asiatischen Aktienmärkte. Die Analysten von Central China Securities erwarten, dass sich der Erholungstrend in Schanghai naher Zukunft fortsetzen dürfte, da die Regierung weiter Konjunkturmaßnahmen ergreift und die Pandemie-Beschränkungen weiter gelockert werden dürften.

Kein wesentlicher Impuls kommt von der Wall Street, wo die Indizes nach kräftigen Gewinnen im Handelsverlauf lediglich ein leichtes Plus ins Ziel retten konnten. Der überraschend starke US-Arbeitsmarktbericht für Mai schürt weiter die Sorgen vor kräftig steigenden Zinsen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX