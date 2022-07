Nach Fed-Protokoll: Asiens Börsen uneinheitlich

Die asiatischen Börsen weisen am Donnerstag gemischte Vorzeichen auf. Die US-Börsen schlossen am Mittwoch fester. Der heimische Leitindex rutschte zur Wochenmitte letztlich ins Minus. Der deutsche Aktienmarkt startete einen Stabilisierungsversuch.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt rutschte am Nachmittag unter die Nulllinie und ging in Rot aus der Sitzung.

Der ATX bewegte sich am Vormittag im Plus, am Nachmittag fiel der Leitindex jedoch zurück. Er ging mit einem Minus von 0,61 Prozent bei 2.762,36 Punkten aus der Sitzung.

"Die Finanzmärkte blieben in einer nervösen Grundstimmung und einem anhaltenden Risk-off-Modus", kommentierten die Analysten der Helaba die derzeitige volatile Lage an den Märkten. Konjunktursorgen seien dabei gleichermaßen vorhanden wie die Furcht vor einer hohen Inflation.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigte am Mittwoch einen Stabilisierungsversuch.

Der DAX eröffnete die Sitzung am Mittwoch höher, hielt sich im Verlauf des Tages in der Gewinnzone. Zur Schlussglocke stand ein Plus von 1,56 Prozent bei 12.597,52 Zählern an der Tafel.

Nach einer wochenlangen Verlustserie hatte sich der DAX am Mittwoch etwas stabilisiert. Im Gegensatz zu den beiden vorangegangenen Tagen hielt sich der deutsche Leitindex im Plus. Die Erwartung einer ausgeprägten konjunkturellen Schwäche hatte das Börsenbarometer am Vortag mit einem Abschlag von knapp 3 Prozent auf das niedrigste Niveau seit November 2020 gedrückt. Unterstützung erhielten die Kurse vor allem von der US-Technologiebörse NASDAQ. Dort hatten sich die Anleger am Dienstag wieder vorgewagt. Am Mittwoch zählten Tech-Werte denn auch europaweit zu den größten Gewinnern.

In den vergangenen Wochen waren auf Erholungsversuche immer wieder teils hohe Verluste gefolgt. "Derzeit mischen sich unter die ohnehin schon schwergewichtigen Probleme immer neue, teilweise politische Risiken dazu", schrieb Marktexperte Andreas Lipkow von comdirect.

Das Gesamtbild war Lipkow zufolge aber nicht eindeutig und klar erkennbar. Es gebe immer wieder konjunkturelle Hoffnungsschimmer und Anzeichen einer Verlangsamung bei der Inflationsentwicklung. Dennoch drückten sowohl die Zinssorgen als auch die Rezessionsängste immer wieder auf die Aktienkursnotierungen.

WALL STREET

Der amerikanische Aktienmarkt beendete den Mittwochshandel freundlich.

Der Dow Jones ging bei 31.037,68 Punkten um 0,23 Prozent fester aus dem Handel. Er hatte mit einem minimalen Minus von 0,03 Prozent bei 30.957,30 Punkten eröffnet, war dann etwas weiter ins Minus gefallen, bevor nach Veröffentlichung des Fed-Protokolls schließlich Gewinne eingefahren werden konnten. Der technologielastige NASDAQ Composite schloss bei 11.361,85 Zählern um 0,35 Prozent höher. Er hatte den Handel, der ebenfalls von einem Auf und Ab geprägt war, um 0,14 Prozent höher bei 11.337,90 Zählern eröffnet.

Nach der Veröffentlichung des Notenbank-Protokolls ging es an den US-Börsen am Mittwoch zeitweise deutlich nach oben. Die Währungshüter hatten darin ihre Bereitschaft zu weiteren deutlichen Zinsschritten signalisiert. Für die Investoren ist das allerdings eine zweischneidige Angelegenheit. Sie sind besorgt, dass die aggressiven Zinsschritte der Fed die Wirtschaft abwürgen und in die Rezession treiben könnten. Die Notenbank dagegen sieht sich angesichts der hohen Inflation zum Gegensteuern gezwungen.

Rezessionsängste sorgten daher nach wie vor für hohe Nervosität und eine insgesamt gedrückte Stimmung. Die etwas besser als erwartet ausgefallenen ISM-Daten des Dienstleistungssektors trugen zur Nervosität der Anleger bei.

Die Helaba verwies darauf, dass die Vorgaben für den ISM Einkaufsmanagerindex Dienste eigentlich negativ gewesen seien. Dennoch gab er im Juni weniger deutlich als prognostiziert nach. Positiv sei zudem, dass er - ebenso wie der viel beachtete ISM für die Industrie - weiter im Wachstumsbereich liege, hieß es.

ASIEN

Die asiatischen Börsen zeigen sich am Donnerstag uneinheitlich.

In Tokio klettert der Nikkei gegen 7:00 Uhr unserer Zeit um 1,19 Prozent auf 26.420 Punkte. Nach dem jüngsten Rückgang der Ölpreise habe die Angst vor steigenden Treibstoffkosten trotz der ungewissen Konjunkturaussichten etwas nachgelassen, heißt es.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 0,51 Prozent auf 3.372 Stellen zu. Der Hang Seng in Hongkong verliert derweil 0,41 Prozent auf 21.499 Einheiten. Hier bremsen die neuen chinesischen Corona-Maßnahmen, wie Händler sagen. Sie verweisen auch auf den starken US-Dollar, der viele Anleger zum Abzug von Geldern aus Hongkong veranlasse.

Marktteilnehmer verweisen auf die etwas festeren Vorgaben der US-Börsen. Das am Mittwoch veröffentlichte Protokoll der jüngsten US-Notenbank hatte nichts Neues erbracht - aber auch keine negativen Überraschungen. Es bestätigte vielmehr den von der Fed angekündigten Zinserhöhungskurs und die Inkaufnahme einer vorübergehenden Abschwächung der Konjunktur. Eine weitere Zinserhöhung um 75 Basispunkte bei der anstehenden Fed-Sitzung in diesem Monat gilt am Markt als eingepreist.

In den Blick der Anleger rückt nun zunächst der US-Arbeitsmarktbericht für Juni am Freitag. Die am Mittwoch veröffentlichten Mai-Daten zu den offenen Stellen in den USA zeugten davon, dass die US-Wirtschaft nach wie vor dringend Arbeitskräfte sucht: Trotz eines leichten Rückgangs gab es im Mai immer noch fast doppelt so viele unbesetzte Stellen wie Arbeitssuchende.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX