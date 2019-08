ATX rutscht ab -- DAX leicht im Plus -- Dow zum Start in Rot -- Asiens Börsen zum Handelsschluss mehrheitlich leichter

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Mittwochnachmittag deutlich leichter. Der DAX erholt sich etwas von seinen Abgaben am Vortag. Die Wall Street dürfte zur Wochenmitte Abschläge verbuchen. In Asien wiesen die Märkte am Mittwoch geringe Verluste aus.

AUSTRIA

Die Wiener Börse kann sich am Mittwoch nicht auf grünem Terrain halten.

Der ATX tendierte im frühen Handel zunächst um seinen Vortagesschlusskurs, schaffte am Mittag aber den Sprung in die Gewinnzone. Am Nachmittag geht es dann allerdings doch wieder bergab.

Der Handelsstreit zwischen China und den USA bleibt ebenso wie das Ringen um den Brexit ein wichtiges Thema. Die überraschend schwache Entwicklung der Industrieproduktion in Deutschland dürfte nur sehr beschränkt Auswirkungen auf die Stimmung an den Börsen gehabt haben. Sie dürfte die einzige relevante Veröffentlichung von Konjunkturdaten zur Wochenmitte bleiben.

In Wien haben hingegen auch heimische Konzerne Geschäftsberichte präsentiert. Der Technologie- und Stahlkonzern voestalpine musste im ersten Quartal seines Geschäftsjahres einen Umsatzrückgang und einen deutlichen Einbruch beim Gewinn hinnehmen. Auch der Kunststoffkonzern Polytec ist Zulieferer für die Autoindustrie und nannte die Umstellung bei Abgas-Standards im Vorjahr als Grund für Belastungen. Operativ lag das Ergebnis unter den Vorquartalen, der Jahresausblick wurde aber bestätigt. Der Faserkonzern Lenzing verzeichnete im ersten Halbjahr zwar ein leichtes Umsatzplus, der Gewinn ging allerdings wie erwartet deutlich zurück.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt erholt sich am Mittwoch nur leicht.

Der DAX startete 0,59 Prozent höher bei 11.636,34 Zählern und konnte auch im Anschluss zunächst weiter Boden gutmachen. Am Nachmittag steht er allerdings nur noch knapp über seinem Schlussstand vom Vortag.

Der deutsche Leitindex hat seinen deutlichen Gewinn von Mittwochmittag in der Folgezeit halbiert. Ein Händler verwies in diesem Zusammenhang auf die gegenwärtige Nervosität im Markt wegen der jüngsten Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China.

Die jüngste Eskalationsspirale im Handelskrieg zwischen den USA und China hatte die Börsen in den vergangenen Tagen deutlich nach unten gezogen. Zwar habe Peking die Märkte mit der leichten Aufwertung des Yuan etwas beruhigen können, die Situation bleibe aber angespannt, stellte Milan Cutkovic von AxiTrader fest. Die Anleger müssten jederzeit damit rechnen, dass US-Präsident Trump wieder in die Offensive geht, fügte der Marktanalyst hinzu. Solange der Dax unter der psychologisch wichtigen Marke von 12.000 Punkten bleibe, behielten die "Bären" die Kontrolle, so Cutkovic.

Auf Unternehmensseite steht die Berichtsaison mit zahlreichen Quartalszahlen im Fokus der Anleger. Allein aus dem DAX öffneten der Reifenhersteller Continental, der Rückversicherer Munich Re, der Energiekonzern E.ON und der Bezahldienstleister Wirecard ihre Bücher.

WALL STREET

Die US-Börsen wiesen im Dienstagshandel positive Vorzeichen aus.

Der US-Leitindex Dow Jones bewegt sich zu Handelsbeginn 0,83 Prozent im Minus bei 25.814,22 Punkten. Daneben büßt der NASDAQ Composite 1,10 Prozent auf 7.747,27 Einheiten ein.

Nach der gestrigen Kurserholung in New York scheint es mit der Kauffreude schon wieder vorbei zu sein. Tags zuvor hatte der Leitindex Dow Jones noch über ein Prozent fester geschlossen und so zumindest einen Teil des fast fünfeinhalbprozentigen Kursrutsches wieder gut gemacht, den der eskalierte amerikanisch-chinesische Handelsstreit ausgelöst hatte.

Es sei angesichts der Ereignisse der vergangenen Woche noch zu früh, die jüngste Stabilisierung mit irgendeiner Art von Optimismus in Verbindung zu bringen, schrieb Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda. Sie könnte sich vielmehr als nur kurze Pause vor weiteren Kursverlusten erweisen.

Händler nennen Konjunktursorgen als Grund dafür, dass die wichtigen Aktienindizes nunmehr im Minus starten dürften. Indikator hierfür sei die stark inverse US-Zinsstrukturkurve. In der Vergangenheit sei dies häufig ein zuverlässiger Hinweis auf eine Rezession gewesen.

Kein neues Störfeuer kommt derweil vom Handelsstreit zwischen den USA und China. Beide Parteien haben sich zuletzt Worte oder Taten verkniffen, die die Nervosität unter den Anlegern befeuern könnten, heißt es.

Von den Unternehmen kamen am Mittwoch keine positiven Impulse. Dass Walt Disney die Erwartungen für das vergangene Geschäftsquartal trotz des Erfolgsfilms "Avengers: Endgame" klar verfehlte, ließ die Aktien des Unterhaltungsriesen absacken.

ASIEN

Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch etwas schwächer.

In Japan gab der Leitindex Nikkei bis zum Handelsende 0,33 Prozent nach auf 20.516,56 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland zeigte sich der Shanghai Composite ebenfalls leichter: Er wies ein Minus von 0,32 Prozent auf 2.768,68 Zähler aus. In Hongkong notierte der Hang Seng derweil marginale 0,08 Prozent höher bei 25.997,03 Indexeinheiten.

An den asiatischen Aktienmärkten hat sich am Mittwoch letztlich eine mehrheitlich negative Tendenz durchgesetzt. Händler sprachen von einer Abwertungswettlauf regionaler Zentralbanken der Region, nachdem die Zinssenkung in Neuseeland überraschend deutlich ausgefallen war. In der Folge wertete die Landeswährung deutlich ab. Auch die Zentralbanken in Indien und Thailand warteten mit Zinssenkungen auf. Thailand überraschte die Märkte mit der ersten Zinsreduzierung seit vier Jahren. Volkswirte hatten überwiegend unveränderte Zinsen erwartet.

Die chinesische Geldpolitik im Zusammenhang mit dem US-chinesischen Handelsstreit bleibe aber das zentrale Thema. Anleger täten sich schwer, die richtigen Schlüsse zu ziehen, hieß es. Die chinesische Zentralbank hatte den Wechselkurs des Dollar zum Renminbi am Morgen mit 6,9996 Yuan gefixt. Laut Händlern fiel der Referenzkurs, um den der Wechselkurs 2 Prozent in beide Richtungen pendeln darf, etwas niedriger als erwartet aus. Positiv wurde vermerkt, dass China offenbar die psychologisch wichtige 7-Yuan-Marke für den US-Dollar verteidigen wolle. Als der Dollar am Montag über dieser Marke lief, löste dies einen globalen Ausverkauf bei Aktien aus.

