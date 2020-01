ATX stabil -- DAX leichter -- Asiens Börsen in Rot

AUSTRIA

Die Wiener Börse tritt am Mittwoch auf der Stelle.

Der Leitindex ATX hat leichter eröffnet und pendelt derzeit um die Nulllinie.

Inmitten einer klar negativen europäischen Börsenstimmung geht es auch mit dem heimischen Aktienmarkt abwärts. Der iranische Raketenangriff auf US-Basen im Irak ließ die Sorgen vor einer weiteren Eskalation im Nahen Osten wieder steigen und die Anleger vorsichtiger agieren. In Wien liegt unverändert eine dünne Meldungslage vor, so dass die jüngste Eskalation im Nahen Osten im Mittelpunkt des Geschehens steht.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex präsentiert sich am Mittwoch schwächer.

Der DAX startete 0,65 Prozent tiefer bei 13.140,49 Punkten und steht auch im weiteren Handelsverlauf im Minus.

Die Börsenerholung vom Vortag hat am Mittwoch einen Dämpfer durch einen iranischen Vergeltungsangriff auf US-Basen im Irak erhalten. Der Schrecken fiel jedoch kleiner aus als in den Stunden zuvor noch befürchtet.

Der Iran bezeichnete Attacken auf die vom US-Militär genutzten Stützpunkte im Irak als "Akt der Selbstverteidigung" nach der Tötung des iranischen Top-Generals Ghassem Soleimani. Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif selbst schrieb jedoch auf Twitter, man strebe nicht nach Eskalation oder Krieg. Marktexperte Jim Reid von der Deutschen Bank sprach denn auch davon, dass "die Kursbewegungen an den Finanzmärkten den Eindruck vermitteln, dass die Märkte nicht mit einer umfassenden Konfrontation rechnen."

WALL STREET

Anleger an der Wall Street blieben am Dienstag in Deckung.

Der Dow Jones konnte sich am Dienstag dem Abwärtstrend nicht entziehen. Am Ende gab der US-Leitindex 0,42 Prozent auf 28.582,80 Indexpunkte nach. Der NASDAQ Composite hielt sich unterdessen besser, was der starken Performance der Chipwerte zu verdanken war. Am Ende ging das Börsenbarometer kaum verändert mit einem minimalen Abschlag von 0,03 Prozent bei 9.068,58 Zählern in den Feierabend.

Das Risiko eines Konflikts mit dem Iran sei eher ein politisches als ein wirtschaftliches, so Holger Schmieding, Chef-Volkswirt von Berenberg. Es stelle nur ein ökonomisches Risiko dar, wenn der Ölpreis nachhaltig nach oben getrieben werde.

Für etwas Verwirrung sorgten Berichte über einen möglichen Rückzug der US-Armee aus dem Irak. Nachdem am Vorabend noch von der Akzeptanz einer entsprechenden Forderung des irakischen Parlaments die Rede gewesen war, hieß es zuletzt von US-Verteidigungsminister Mark Esper, dass "keine Entscheidung getroffen wurde, den Irak zu verlassen".

ASIEN

Asiens Börsen verbuchten am Mittwoch Verluste.

In Tokio schloss der Nikkei 1,57 Prozent leichter bei 23.204,76 Punkte.

Auch in China ging es bergab. Auf dem chinesischen Festland fiel der Shanghai Composite bis Handelsschluss um 1,22 Prozent auf 3.066,89 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong weist mit 28.087,92 Punkten ein Minus von 0,83 Prozent aus.

An den asiatischen Aktienbörsen hat sich die Lage nach der jüngsten Eskalation im Nahen Osten wieder etwas beruhigt. Zwar zeigten sich die Börsen durch die Bank mit Abgaben, doch haben sich die Aktienkurse auf breiter Front deutlich von ihren Tagestiefs erholt.

Der Iran hatte als Vergeltung für die Tötung von General Soleimani nach US-Angaben in der Nacht zwei internationale Truppenstützpunkte im Irak mit Raketen attackiert. Der Iran hatte die Angriffe ebenfalls bestätigt. Nach vorläufigen US-Erkenntnissen wurden keine Soldaten der USA getötet.

Händler verwiesen zur teilweisen Erholung der Stimmung darauf, dass die Angriffe offenbar keine Menschenleben gekostet haben. Daher könne ein umfassender Krieg wohl vermieden werden, so die Hoffnung im Markt. Die staatliche Propaganda im Iran sprach gleichwohl von bis zu 80 getöteten Amerikanern.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa