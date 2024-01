Börsen in Fernost schwächer

An den asiatischen Märkten geht es zum Wochenbeginn abwärts. Der heimische Aktienmarkt konnte am Freitag in die Gewinnzone vordringen. Der deutsche Leitindex fiel zum Handelsschluss wieder zurück. Der Wall Street-Handel präsentierte sich etwas höher.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt zeigte sich am Freitag höher.

Der ATX notierte kurz nach Handelsstart noch tiefer und bewegte sich auch anschließend in der Verlustzone. Im späten Handel konnte er jedoch ins Plus aufschließen, wo er die Woche letztlich 0,29 Prozent fester bei 3.430,08 Punkten beendete.

Datenseitig waren die Blicke am Vormittag auf die Eurozone gerichtet, wo die vorläufigen Verbraucherpreise für Dezember veröffentlicht wurden. Diese sind im Dezember wie erwartet gestiegen, wobei die Kernteuerung unerwartet deutlich zurückging. "An der Erwartung eines Anstiegs der Teuerungsrate ist nicht zu zweifeln, nachdem aus Deutschland, Frankreich sowie Belgien höhere Jahresraten gemeldet wurden und diese in Spanien konstant geblieben ist", schrieben die Experten der Helaba im Vorfeld der Datenvorlage. Sie glauben nicht, dass eine frühe Senkung der Leitzinsen durch die EZB wahrscheinlicher wird.

Als weiterhin "ambitioniert" bezeichnete die Helaba die Zinserwartungen der Marktteilnehmer in den USA. "Eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im März sowie eine Reihe weiterer Zinssenkungsschritte sind noch immer eskomptiert. Für einen regelrechten Zinssenkungszyklus bedarf es unseres Erachtens aber einer massiven Abkühlung des US-Arbeitsmarktes", so die Analysten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Markt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne am Freitag nicht verteidigen.

Der DAX ging etwas tiefer in die Sitzung und zeigte sich auch im weiteren Verlauf in Rot. Zwar schaffte er es am Nachmittag ins Plus, fiel letztlich jedoch wieder ins Minus, wo er den Tag 0,14 Prozent niedriger bei 16.594,21 Punkten beendete.

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind am Freitag nach Inflationsdaten aus der Eurozone sowie angesichts eines überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht verunsichert geblieben. Die zuletzt aufgekommenen Zweifel, ob die US-Notenbank und die Europäische Zentralbank die Leitzinsen schon bald senken werden, haben Bestand. Die Jahresendrally an den Aktienbörsen, die dem DAX Mitte Dezember ein Rekordhoch knapp über 17.000 Punkten bescherte - hatte von der Hoffnung auf baldige Zinssenkungen profitiert. Vor allem mit Blick auf die Fed waren jüngst aber einige Zweifel aufgekommen, ob die Währungshüter wirklich schon früh im Jahr 2024 eine erste Leitzinssenkung vornehmen werden. Diese zunehmende Vorsicht wurde vor dem Wochenende untermauert.

"Die US-Beschäftigung steigt unerwartet stark und das Lohnwachstum bleibt kräftig", konstatierte Analyst Ralf Umlauf von der Landesbank Helaba. Daher dürften die Zinssenkungserwartungen bezüglich der Fed weiter gedämpft werden. Es gebe also keine Gründe für einen schnellen Zins-Lockerungszyklus der Fed bereits ab dem Frühjahr.

WALL STREET

Die US-Börsen notierten am Freitag minimal fester.

Der Dow Jones Index hatte marginal höher eröffnet und schloss letztlich auch marginal fester - plus 0,07 Prozent bei 37.466,11 Punkten. Beim NASDAQ Composite zeigten sich zum Sitzungsauftakt minimale Verluste. Er beendete den Tag schließlich 0,09 Prozent höher bei 14.524,07 Zählern.

Der Stellenaufbau im Dezember lag mit 216.000 über den erwarteten 170.000, was für einen weiterhin sehr robusten Arbeitsmarkt spricht. Statt eines Anstiegs verharrte die Arbeitslosenquote bei 3,7 Prozent. Und zudem sind die durchschnittlichen Stundenlöhne mit 0,44 Prozent stärker als die erwarteten 0,3 Prozent gestiegen. Die Daten zeichnen das Bild eines weiterhin soliden Arbeitsmarktes. Die Erwartungen an eine Zinssenkung im März durch die Fed dürften nach den Daten weiter fallen. Zuletzt lagen sie bei 69 Prozent. Bereits die im Wochenverlauf veröffentlichten Daten zu den neuen geschaffenen Stellen in der Privatwirtschaft, die wöchentlichen Erstanträge und die offenen Stellen hatten auf einen weiter starken Arbeitsmarkt hingedeutet.

ASIEN

An den wichtigsten Börsen in Asien ist am Montag Zurückhaltung erkennbar.

In Tokio gewann der Nikkei 225 am Freitag letztlich 0,27 Prozent auf 33.377,42 Punkte. Wegen eines Feiertages wird dort am Montag nicht gehandelt.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite um 1,25 Prozent zurück auf 2.892,52 Zähler, während der Hang Seng in Hongkong 2,28 Prozent auf 16.158,89 Einheiten verliert (6:59 Uhr MEZ).

Der stärker als gedacht ausgefallene Anstieg der Beschäftigtenzahlen außerhalb der US-Landwirtschaft habe zur Folge, dass die hohen Erwartungen baldiger Zinssenkungen in den USA überdacht würden, heißt es zur eingetrübten Stimmung. Die Marktteilnehmer warteten nun umso gespannter auf eine Reihe wichtiger Inflationsdaten in dieser Woche. Für Kaufzurückhaltung sorge daneben die in Kürze beginnende Quartalsberichtssaison der Unternehmen.

An den chinesischen Börsen wird befürchtet, dass die Inflations- und Handelsdaten, die im Laufe dieser Woche veröffentlicht werden, die anhaltende Schwäche der chinesischen Wirtschaft widerspiegeln werden, nachdem die Einkaufsmanagerindizes für Dezember schlecht ausgefallen waren. Die Marktexperten von Goldman Sachs gehen unterdessen davon aus, dass aus Peking nach einigen wachstumsfördernden Signalen von der Zentralen Wirtschaftskonferenz im Dezember, weitere Lockerungen kommen werden. Noch wartet der Markt aber darauf.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX