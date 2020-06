ATX vorbörslich tiefer -- DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen freundlich

Der heimische Aktienmarkt dürfte zum Wochenstart Abschläge verzeichnen. Der DAX bewegt sich vor Handelsstart auf rotem Terrain. Die Börsen in Fernost weisen am Montag grüne Vorzeichen aus.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt bewegt sich zum Wochenstart vorbörslich in der Verlustzone.

Der ATX tendiert rund eine Stunde vor Handelseröffnung 0,48 Prozent tiefer bei 2.473,17 Punkten.

An den europäischen Börsen sieht es zum Wochenauftakt erst einmal nach einer kleinen Verschnaufpause aus. "Der Markt dürfte sich nun zunehmend auf den Verfall positionieren, und der Verfall wirkt häufig trendverlängernd", sagt ein Marktteilnehmer. Am Freitag nächster Woche laufen an der Eurex die Juni-Futures und die Juni-Optionen aus.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird am Montag schwächer erwartet.

Der DAX notiert vorbörslich zeitweise rund 0,6 Prozent tiefer bei 12.776,70 Zählern.

Nachdem der DAX in der vergangenen Woche fast 1.300 Punkte gewonnen hat, richten sich Marktteilnehmer nun auf eine Eröffnung knapp über 12.800 Punkte ein. Die Vorlagen sind zwar günstig, aber der DAX hat sie mit dem starken Freitag laut Marktteilnehmern erst einmal vorweggenommen. Impulse könnten vom Sentix-Konjunkturindex ausgehen, er gilt als Vorläufer des ifo-Geschäftsklima-Index.

WALL STREET

An den US-Börsen ging es vor dem Wochenende deutlich bergauf.

Der US-Leitindex Dow Jones zeigte sich sehr freundlich und schloss am letzten Handelstag der Woche 3,15 Prozent höher auf 27.110,98 Punkten. Der NASDAQ Composite tendierte ebenfalls bergauf und legte um 2,06 Prozent auf 9.814,08 Zähler zu.

Die Wall Street hat zum Ende der Woche die Rally der vergangenen Wochen fortgesetzt, angetrieben von einem überraschend positiv ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht. Die Zahlen sind viel besser ausgefallen als erwartet und deuten darauf hin, dass sich die Wirtschaft schneller erholt als gedacht. Dies helfe, die zuletzt gesehene scheinbare Entkopplung des Aktienmarkts von der wirtschaftlichen Entwicklung zu entmystifizieren, kommentierte Anlageexperte Brian Belski von BMO Capital Markets. "Es hilft, an das zu glauben, was der Aktienmarkt uns zeigt".

Am Devisenmarkt bescherten die guten Daten dem Dollar Auftrieb, der Dollar-Index stieg um 0,3 Prozent und der Euro fiel vom Tageshoch über 1,1380, zugleich dem höchsten Stand seit drei Monaten, zurück auf 1,1288 Dollar. Am US-Anleihemarkt fielen mit den guten Daten und der Risikobereitschaft der Anleger die Kurse deutlich, die Renditen zogen entsprechend an. Die Zehnjahresrendite um 6,3 Basispunkte auf 0,89 Prozent. Das ist der höchste Stand seit Mitte März.

ASIEN

In Asien geht es zum Wochenstart aufwärts.

In Japan verzeichnet der Nikkei gegen 07:00 MESZ einen Zuwachs von 0,97 Prozent auf 23.084,89 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite derweil 0,28 Prozent fester bei 2.939,13 Punkten. In Hongkong notiert der Hang Seng 0,17 Prozent höher bei 24.812,58 Einheiten.

Weiter aufwärts geht es am Montag mit den Aktienkursen in Asien. Sie folgen damit den US-Börsen, allerdings mit längst nicht so starken Aufschlägen wie zuvor in den USA und auch Europa zu beobachten. Für gute Stimmung sorgt neben den am Freitag berichteten und unerwartet positiv ausgefallenen Daten vom US-Arbeitsmarkt die Einigung der OPEC vom Wochenende, die derzeitigen Förderkürzungen auch im Juli beizubehalten. Ursprünglich endete die Vereinbarung Ende Juni.

Eher gemischt präsentieren sich derweil die chinesischen Exporte und Importe im Mai. Beide gingen im Mai im Jahresvergleich zurück, die Exporte aber nicht so stark wie befürchtet, das Minus bei den Importen fiel dagegen klar höher als prognostiziert aus.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX