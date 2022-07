ATX wenig bewegt erwartet -- DAX vorbörslich leicht im Minus -- Asiens Börsen freundlich

Der heimische Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochenende stabil präsentieren. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich vorbörslich etwas leichter. Die asiatischen Börsen präsentieren sich am Freitag mit positiver Tendenz. An den US-Börsen dominierten die Bullen.

AUSTRIA

Anleger am heimischen Aktienmarkt dürften sich vor dem Wochenende zurückhalten.

Der ATX bewegt sich vorbörslich um seinen Vortagesschlusskurs.

Experten verweisen dennoch weiter auf die bestehenden Risikofaktoren. "Die Verunsicherung über die wirtschaftlichen Perspektiven war weiterhin hoch, denn neben den hohen Inflationsraten, die die Konsumlaune und -möglichkeiten beschränkten, belasteten auch die Zinsperspektive sowie die anhaltenden Lieferprobleme und Material- und Personalknappheiten", so die Helaba-Analysten. Zudem drohe eine Gaskrise in Mitteleuropa, hieß es weiter.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex dürfte am Freitag nach der jüngsten Erholung stabil in den Tag starten.

Der DAX tendiert vorbörslich nur leicht im Minus.

Anleger warten nach der zweitägigen Erholung vom jüngsten Tief seit November 2020 auf den Arbeitsmarktbericht aus den USA. Laut den Experten der ING-Bank lassen die Rezessionsängste der Anleger derzeit nach. Am Vortag wurde dies den Experten zufolge von den Aussagen zweier US-Notenbanker bestätigt: Mit Christopher Waller und James Bullard hätten zwei Befürworter einer strikteren Geldpolitik die Konjunkturrisiken heruntergespielt, während sie für eine kräftige Zinserhöhung plädierten. Wie es um die Konjunktur in den USA bestellt ist, dafür dürfte der Arbeitsmarktbericht neue Indizien liefern. Laut dem Experten Michael Hewson vom Broker CMC Markets sollte sich das Beschäftigungswachstum im Juni verlangsamt haben.

WALL STREET

Die Stabilisierung am US-Aktienmarkt setzte sich am Donnerstag fort.

Der Dow Jones rückte nach einem starken Handelstag 1,12 Prozent auf 31.383,89 Punkte vor. Der technologielastige NASDAQ Composite schloss unterdessen 2,28 Prozent fester bei 11.621,35 Zählern.

Die Stabilisierung am US-Aktienmarkt hat sich am Donnerstag fortgesetzt. Inflations- und Rezessionssorgen rückten in den Hintergrund, auch wenn die US-Notenbank an ihrem aggressiven Zinsanhebungskurs festhält, wie das Protokoll am Vortag verdeutlichte.

Getragen wurde die Erholung zuletzt vor allem von Hoffnungen auf eine moderatere Zinswende in den USA. Aber auch gegenteilige Signale der US-Notenbank brachten die Anleger tags zuvor nicht aus der Ruhe. Aus dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll der Fed-Sitzung geht hervor, dass die Notenbanker angesichts der hohen Inflation weitere grössere Zinserhöhungen planen. Für Ende Juli wurde eine Erhöhung um 0,50 oder 0,75 Prozentpunkte avisiert.

ASIEN

Die asiatischen Börsen bewegen sich am Freitag auf grünem Terrain.

In Tokio geht es für den Nikkei gegen 07:00 MESZ um 0,53 Prozent auf 26.632,13 Punkte hoch.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite derweil 0,17 Prozent fester bei 3.370,28 Stellen. Der Hang Seng in Hongkong notiert bei 21.658,62 Zählern um marginale 0,07 Prozent höher.

Das am Mittwoch veröffentlichte Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung hatte nichts Neues erbracht - aber auch keine negativen Überraschungen. Es bestätigte vielmehr den von der Fed angekündigten Zinserhöhungskurs und die Inkaufnahme einer vorübergehenden Abschwächung der Konjunktur. Eine weitere Zinserhöhung um 75 Basispunkte bei der anstehenden Fed-Sitzung in diesem Monat gilt am Markt als eingepreist.

In den Blick der Anleger rückt nun zunächst der US-Arbeitsmarktbericht für Juni. Die am Mittwoch veröffentlichten Mai-Daten zu den offenen Stellen in den USA zeugten davon, dass die US-Wirtschaft nach wie vor dringend Arbeitskräfte sucht: Trotz eines leichten Rückgangs gab es im Mai immer noch fast doppelt so viele unbesetzte Stellen wie Arbeitssuchende.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX