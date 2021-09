ATX und DAX kaum verändert erwartet -- Asiatische Börsen mit gemischten Vorzeichen

Der heimische und der deutsche Aktienmarkt steuern am Mittwoch auf einen kaum bewegten Start zu. Die Börsen in Fernost zeigen sich zur Wochenmitte uneinheitlich. Die US-Börsen zeigten sich nach dem langen Wochenende uneinheitlich.

AUSTRIA

Die Wiener Börse dürfte auch zum Start in den Mittwochshandel nicht voran kommen.

Der ATX zeigt sich in vorbörslichen Indikationen bei 3.669 Punkten und damit kaum verändert zum Dienstagsschluss. Da notierte er marginale 0,05 Prozent höher bei 3.670,93 Punkten.

Mit einem zurückhaltenden Handel rechnen Teilnehmer am Mittwoch. Der Markt warte auf die EZB-Aussagen zur Geldpolitik am Donnerstag. In den USA stehen das Beige Book am Abend und der Bericht über die offenen Stellen in den USA am Nachmittag an. Bei letzterem wird ein Sprung auf ein Allzeithoch erwartet mit über 10 Millionen unbesetzten Stellen. Dies zeige eine brummende US-Wirtschaft. Daher wird mit steigenden Bond-Renditen gerechnet, die wiederum die Aktienbewertungen unter Druck setzen könnten. Am Vortag waren die US-Renditen fast auf ein Zwei-Monats-Hoch gesprungen. Ansonsten ist der Datenkalender extrem leer. Nach dem nervösen Handel an der Wall Street am Vorabend dürften daher vor allem Absicherungsgeschäfte vor dem EZB-Termin gemacht werden.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich zum Start in den Mittwochshandel kaum bewegen.

Der DAX wird in vorbörslichen Indikationen um nur 0,04 Prozent tiefer bei 15.836 taxiert. Am Vortag notierte er zum Ertönen der Schlussglocke 0,56 Prozent im Minus bei 15.843,09 Punkten.

Der DAX dürfte in Sichtweite von 16.000 Punkten auf Schlingerkurs bleiben, die Vorgaben sind uneinheitlich: Nach der Feiertagspause meldeten sich an der Wall Street am Vorabend der Dow Jones Industrial und S&P 500 mit Verlusten zurück, die Indizes der Tech-Börse Nasdaq zeigten sich derweil mit knappen Rekorden robust.

WALL STREET

Die US-Börsen fanden nach dem langen Feiertagswochenende keine gemeinsame Richtung.

Der Dow Jones verlor im Dienstagshandel deutlicher und verabschiedete sich mit einem Minus von 0,76 Prozent auf 35.101,45 Punkte aus dem Handel. In der Gewinnzone hielt sich unterdessen der NASDAQ Composite über weite Strecken des Handels auf und konnte bei 15.403,44 Punkten ein neues Allzeithoch markieren. Die Gewinne schrumpften am Ende aber deutlich, der Techwerteindex konnte nur ein kleines Plus von 0,07 Prozent auf 15.374,33 Punkte in den Feierabend retten.

Allerdings hatten die Indizes in der vergangenen Woche Rekordstände markiert und ihre Gewinne trotz der schwachen August-Arbeitsmarktdaten am Freitag behauptet oder sogar ausgebaut. Die gelassene Reaktion des Aktienmarkts auf den geringen Beschäftigungsaufbau im vergangenen Monat erklären Analysten damit, dass die Löhne gestiegen sind. Der Umstand, dass im Freizeitsektor und im Gastgewerbe keine neuen Arbeitsplätze entstanden seien, lege nahe, dass dies der sich rasch ausbreitenden Delta-Variante des Coronavirus geschuldet sei, während sich am Arbeitskräftebedarf der Industrie nichts geändert habe, heißt es bei BCA Research. Die BCA-Analysten rechnen mit einem starken Beschäftigungsaufbau in den kommenden Monaten, sobald Lieferkettenprobleme und Infektionsraten nachließen. In der Folge dürfte die US-Notenbank allmählich mit der Normalisierung ihrer Geldpolitik beginnen, indem sie im späteren Jahresverlauf die Rückführung ihrer Anleihekäufe ("Tapering") ankündigen werde.

ASIEN

Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte finden am Mittwoch keine gemeinsame Richtung.

Der japanische Leitindex Nikkei verbucht gegen 7:00 Uhr unserer Zeit ein Plus von 0,4 Prozent auf 30.037 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland steht der Shanghai Composite zur gleichen Zeit kaum bewegt bei 3.679 Zählern (+0,07 Prozent). Der Hang Seng in Hongkong gibt derweil um 0,52 Prozent auf 26.217 Stellen nach.

In Japan treibt die Hoffnung auf Maßnahmen zur Stützung der Wirtschaft unter einem im späteren Monatsverlauf noch zu findenden neuen Ministerpräsidenten die Kurse weiter nach oben, nachdem der wenig populäre Yoshihide Suga seinen Abgang nach nur einem Jahr im Amt angekündigt hat.

Unterstützend wirkt, dass der Yen deutlicher nachgibt, was Teilnehmer aber mehr dem Dollar zuschreiben, der wiederum gestützt werde von am Vortag deutlicher gestiegenen Marktzinsen in den USA.

In Shanghai behauptet sich das Marktbarometer auf dem am Vortag erreichten Halbjahreshoch, nachdem stark ausgefallene Handelsdaten für August wieder ein positives Konjunktursignal gesendet hatten.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX