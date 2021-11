ATX und DAX schwächer erwartet -- Asiatische Börsen uneinheitlich

Der Wiener Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex geben am Montag vorbörslich ab. Die Märkte in Fernost finden zum Wochenstart keine gemeinsame Richtung.

AUSTRIA

In Wien dürfte die Börse am Montag fester eröffnen.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der ATX 0,3 Prozent tiefer bei 3.870 Punkten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex gibt zum Wochenstart nach.

Eine Stunde vor handelsauftakt steht der DAX 0,2 Prozent im Minus bei 16.030 Zählern.

Anleger dürften am Montag nach der jüngsten Rekordjagd des DAX zunächst abwarten. Am Freitag hatte das Kursbarometer mit 16.084 Punkten ein weiteres Rekordhoch markiert - trotz der Inflationssorgen, die Investoren derzeit umtreiben.

"Der DAX befindet sich seit vergangener Woche in der Jahresend-Rally", schrieb Chartexperte Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel. Die Perspektiven seien günstig, denn statistisch betrachtet begännen nun die sechs besten Börsenmonate. Ein Übergang in eine Frühjahrs-Rally sei also denkbar. Am Montag jedoch rechnet der Experte nun mit einer vorübergehenden Konsolidierung auf hohem Niveau.

Der Wochenstart wird es auch etwas ruhiger, was die zuletzt von Highlights wie Zinsentscheiden oder dem US-Arbeitsmarktbericht geprägte Agenda betrifft. Im Pandemie-geplagten Reisesektor macht es Hoffnung, dass geimpfte Ausländer ab sofort wieder in die USA einreisen dürfen. Unternehmensseitig rücken der angehobene Gewinnausblick von Covestro und Umsatzzahlen von Henkel in den Blick.

WALL STREET

Dank starker Arbeitsmarktdaten tendierten die US-Indizes am Freitag in etwas höheren Regionen.

Der Dow Jones zeigte sich vor dem Wochenende freundlich und zog um 0,56 Prozent auf 36.327,95 Punkte an. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite legte zum Handelsschluss zu und verbesserte sich um 0,20 Prozent auf 15.971,59 Zähler. Beide Indizes verbuchten im Sitzungsverlauf neue Rekordhochs.

Zum Wochenausklang haben die US-Börsen ihre Rekordserie fortgesetzt. Die Voraussetzung dafür schaffte ein überraschend starker Arbeitsmarktbericht. Im vergangenen Monat wurde ein starker Beschäftigungsaufbau verzeichnet, der zudem die Markterwartungen übertraf. Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt ist für die US-Notenbank noch vor der Inflation der wichtigste Maßstab, an dem sie ihre Geldpolitik ausrichtet.

Ein Händler nannte den Arbeitsmarktbericht die "beste aller Welten", denn "er ist stark genug, um weiter die Konjunkturerholung zu spielen, aber eben auch nicht zu stark, um Zinsängste aufkommen zu lassen". Nachdem die US-Notenbank Klarheit über ihren geldpolitischen Kurs geliefert habe, konzentriere sich der Markt wieder auf die positive Konjunkturentwicklung, hieß es weiter. "Die heutige Veröffentlichung hat Anlegern grünes Licht gegeben und signalisiert, dass unmittelbare Sorgen unberechtigt sind. Die Veröffentlichung ist eine Bestätigung dafür, dass die Wirtschaft auf dem richtigen Weg ist, und es besteht die Möglichkeit, dass die Weihnachtsrally eine der stärksten der letzten Zeit sein könnte", ergänzte Portfolioverwalter Peter Essele von Commonwealth Financial Network.

Pfizer von Covid-Tablette beflügelt

Alphabet (+0,4) stiegen erstmals im Verlauf über die Marke von 3.000 Dollar und rückten näher an eine Marktkapitalisierung jenseits der Grenze von 2 Milliarden Dollar heran. Pfizer machten einen Sprung von 10,9 Prozent. In einer Studie hatte eine von Pfizer entwickelte Tablette zur Behandlung von Covid-19 eine hohe Wirksamkeit gezeigt. Das Unternehmen will nun noch im November die Zulassung bei der US-Gesundheitsbehörde FDA beantragen.

Für den Kurs von Biontech, die gemeinsam mit Pfizer einen Impfstoff gegen Covid entwickelt hat, ging es derweil um 20,9 Prozent auf Talfahrt. Hier drückte die Aussicht auf schwindende Impfstoff-Umsätze bei Verfügbarkeit einer medikamentösen Therapie. Die Nachricht zu einem potenziellen Konkurrenzprodukt drückte Merck & Co um 9,9 Prozent. Der Pharmakonzern hatte eine ähnliche Coronapille wie Pfizer entwickelt. Das deutsche Biotechnologieunternehmen Mainz Biomed verbuchte zum Börsendebüt an der Nasdaq eine Kursexplosion von 99,8 Prozent - im Tageshoch waren es gar 260 Prozent gewesen.

ASIEN

Die Börsen in Asien schlagen am Montag unterschiedliche Richtungen ein.

In Japan verbucht der japanische Leitindex Nikkei aktuell (06:40 Uhr) einen Verlust von 0,19 Prozent auf 29.556,08 Stellen.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite um 0,28 Prozent auf 3.501,50 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong gibt hingegen 0,44 Prozent auf 24.762,03 Punkte ab.

