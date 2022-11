Blick auf Wahlen zum US-Kongress: ATX gibt im Dienstagshandel nach -- DAX mit leichten Verlusten -- Asiens Börsen uneinheitlich

AUSTRIA

Anleger am Wiener Aktienmarkt üben sich im Dienstagshandel zunächst in Zurückhaltung.

Der ATX zeigt sich im frühen Verlauf 0,39 Prozent tiefer bei 3'126,63 Punkten und bleibt auch im Verlauf auf rotem Terrain.

Während die US-Börsen am Vorabend fester aus dem Handel gingen, fanden die Märkte in Asien heute früh keine einheitliche Richtung. Bevor am Donnerstag US-Inflationsdaten die Aufmerksamkeit auf sich ziehen werden, sind die Blicke zunächst auf die Zwischenwahlen in den USA gerichtet, kommentierte ein Marktbeobachter. Unterstützung für die Finanzmärkte kam zuletzt von Hoffnungen auf ein mögliches Ende der Null-Covid-Strategie in China.

Datenseitig findet sich heute nur das US-Mittelstandsbarometer des Industrieverbandes NFIB im Kalender. Auch von Unternehmensseite blieb es eher ruhig - die Berichtssaison nimmt in Wien erst am morgigen Mittwoch wieder Fahrt auf.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt zeigen sich am Dienstag unentschlossen.

Der DAX ist mit einem Abschlag von 0,19 Prozent bei 13.506,65 Punkten in den Handel gestartet und bleibt im Verlauf auf rotem Terrain.

Auf dem höchsten DAX-Niveau seit Monaten gehen die Anleger am Dienstag abwartend an deutsche Aktien heran. Bevor am Donnerstag US-Inflationsdaten die Aufmerksamkeit auf sich ziehen werden, sind zunächst die Blicke auf die Zwischenwahlen in den USA gerichtet, die über den künftigen Spielraum von US-Präsident Joe Biden entscheiden dürften. Ausserdem verarbeiten die Anleger eine Fülle an Quartalszahlen.

Unter charttechnischen Aspekten schauen Marktteilnehmer derzeit vor allem auf die 200-Tage-Linie im DAX, die Hinweise auf den längerfristigen Kurstrend gibt. Sie ist aktuell mit 13 626 Punkten nicht mehr weit weg. Wie Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners bemerkt, könnte sich bei einem nachhaltigen Überschreiten der Linie die Stimmung auf dem Parkett nachhaltig verbessern. Denn: "Viele technische Handelsmodelle orientieren sich bei ihren Anlageentscheidungen an der 200-Tage-Linie. Diese Modelle könnten dann weitere Käufe auslösen, die den Dax weiter nach oben tragen."

Die Experten der ING-Bank messen den Ergebnissen der US-Zwischenwahlen eine grössere Bedeutung für die Kursentwicklung am Aktienmarkt zu. Erwartete Gewinne der Republikaner wären laut der ING positiv für Anleihen und Aktien. Profitiert hatten die Börsen zuletzt aber auch von Spekulationen mit Blick auf ein mögliches Ende der Null-Covid-Strategie in China.

WALL STREET

An den US-Aktienmärkten ging es am Montag aufwärts.

Der Dow Jones blieb während des gesammten Handelsverlaufs auf grünem Terrain und schloss dann 1,31 Prozent fester bei 32.827,00 Punkten. Der NASDAQ Composite fiel nach einem freundlichen Start vorübergehend ins Minus, doch konnte er sich letztlich wieder deutlich ins Plus vorarbeiten und beendete die Sitzung 0,85 Prozent stärker bei 10.564,52 Zählern.

Die gute Stimmung vom Freitag dauert an, berichteten Händler. Zum Ende der vergangenen Woche hatten durchwachsene US-Arbeitsmarktdaten für Oktober Hoffnungen geweckt, dass die US-Notenbank das Tempo ihrer Zinserhöhungen etwas drosseln könnte, ungeachtet der falkenhaften Aussagen der Fed nach dem Zinsentscheid vom Mittwoch.

Am Montag war die Nachrichtenlage noch etwas dünn. Unternehmenszahlen kamen eher aus der zweiten Reihe, und wichtige Konjunkturdaten standen nicht auf der Agenda. Das wird sich im Laufe der Woche ändern. Am Donnerstag werden die Verbraucherpreise aus dem Oktober veröffentlicht und Aufschluss darüber geben, ob die Inflation allmählich nachlässt und der Fed ermöglicht, einen weniger rigorosen Kurs einzuschlagen. Daneben gilt das Interesse den Zwischenwahlen den USA am Dienstag.

Unter den Einzelwerten standen Apple, Meta, Airbnb und Palantir im Fokus.

ASIEN

Die asiatischen Börsen können am Dienstag nur teilweis an ihre freundliche Vortagesentwicklung anknüpfen.

In Tokio blieb der Nikkei weiter in freundlichem Marktumfeld und schloss mit einem Plus von 1,25 Prozent bei 27.872,11 Punkten.

Verluste wurden unterdessem vom chinesischen Festland gemeldet, wo der Shanghai Composite mit einem Abschlag von 0,43 Prozent bei 3.064,49 Punkten aus dem Handel ging. In Hongkong verliert daneben der Hang Seng im Späthandel zwischenzeitlich 0,34 Prozent auf 16.539,62 Zähler.

Trotz der fortgesetzten Erholung an der Wall Street ging es am Dienstag mit den Indizes an den Börsen in Asien nur teilweise nach oben. Dabei hinkten die chinesischen Börsen und Hongkong aber hinterher. Nachdem es dort am Vortag ein regelrechtes Kursfeuerwerk gegeben hatte, dürften auch Gewinnmitnahmen eine Rolle spielen. Zudem gab es neue Hiobsbotschaften vom Immobilienmarkt.

Bremsend wirkte sich aus, dass China am Wochenende entgegen der Hoffnungen vieler Marktteilnehmer klargestellt hatte, an der strikten Null-Covid-Politik zunächst festhalten zu wollen. Gleichzeitig legen die Neuinfektionen deutlich zu und erreichen vielerorts Höchststände. Dennoch stünden viele Marktteilnehmer quasi in den Startlöchern, sollten die Covid-19-Restriktionen doch demnächst gelockert werden, hieß es.

