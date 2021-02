ATX gibt nach -- DAX im Minus -- Börsen in Fernost mit Gewinnen

Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt sind die Vorzeichen rot. Nach einem guten Wochenstart zeigen sich die Aktienmärkte in Asien am Dienstag mit Zugewinnen.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt rutscht am Dienstag auf rotes Terrain.

Der ATX zeigt sich im frühen Handel mit einem Kursverlust.

Datenseitig stehen heute nur Zahlen der zweiten Reihe an, sodass von diesen keine Impulse für das Marktgeschehen ausgehen dürften, hieß es in einem aktuellen Kommentar der Helaba.

Für Bewegung in Wien könnte die laufende Berichtssaison sorgen. So gaben vor Sitzungsbeginn BAWAG und voestalpine Zahlen bekannt. Im Krisenjahr 2020 hat die BAWAG mehr als ein Drittel weniger Gewinn gemacht. Weiterhin bleiben die Risikokosten ein belastender Faktor. Der Stahlkonzern voestalpine hat sein drittes Geschäftsquartal (per Ende Dezember) inmitten der Coronakrise mit Verlusten abgeschlossen, aber die Abwärtsspirale gestoppt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt weist vorbörslich keine klare Richtung aus.

Der DAX eröffnete mit einem kleinen Abschlag von 0,03 Prozent auf 14.055,60 Punkte und fällt weiter auf rotes Terrain, dabei unterschreitet er die Marke bei 14.000 Punkten.

Der Dax hatte am Montag mit fast 14.170 Punkten ein historisches Hoch erreicht, hatte die Gewinne im späten Handel aber fast vollständig abgegeben. Insofern stellt sich laut der Landesbank Helaba die Frage, ob die Marktteilnehmer Angst vor der eigenen Courage bekommen haben.

Die anziehenden Marktzinsen sprechen nach Einschätzung aus dem Handel dafür, dass sich die M&A-Aktivitäten weiter verstärkten werden. Das sollte die Börsen weiter antreiben. Am Vortag standen Dialog Semiconductor, Monte dei Paschi, Bilfinger wie auch Qiagen mit Übernahmespekulationen im Blick. Stützend für den Markt ist auch die über den Erwartungen verlaufende Berichtssaison in den USA sowie in Europa wie auch die Erwartung eines starken Anstieg des Wirtschaftswachstums ab dem Frühling.

WALL STREET

Die US-Aktienmärkte haben ihre Rally der Vorwoche am Montag fortgesetzt und weitere Rekordhöhen erklommen.

Der Dow Jones baute seinen anfänglichen Gewinn im Handelsverlauf aus und beendete die Sitzung letztlich 0,76 Prozent höher bei 31.385,71 Punkten. Zwischenzeitlich erklomm er ein neues Rekordhoch bei 31.365,41 Punkten. Der NASDAQ Composite stand ebenfalls während des gesamten Handelstages im Plus und schloss am Abend 0,95 Prozent stärker bei 13.987,64 Zählern.

Mit dem sechsten Handelstag hintereinander im Plus verzeichneten die Börsen die längste Gewinnserie seit August 2020. Zunehmend bessere Aussichten auf ein robustes Konjunkturpaket der US-Regierung und eine Verlangsamung der Corona-Infektionsraten hätten die Anleger positiv gestimmt, hieß es. Am Wochenende hatte die neue US-Finanzministerin Janet Yellen gesagt, dass die USA im Jahr 2022 zur Vollbeschäftigung zurückkehren können, wenn sie ein robustes, ausreichendes Hilfspaket verabschieden.

Zum positiven Gesamtbild trugen auch die weiter steigenden Ölpreise bei. Sollte die Pandemie durch Impfungen zunehmend zurückgedrängt werden, könnten Beschränkungen des öffentlichen Lebens aufgehoben werden. Neben dem geplanten US-Konjunkturpaket würde dies der Wirtschaft zugute kommen und die Ölnachfrage steigen lassen.

ASIEN

Auch am Dienstag zeigen sich die wichtigsten Indizes in Asien mit Kursaufschlägen.

Der japanische Leitindex Nikkei notiert 0,42 Prozent im Plus bei 29.513,23 Einheiten, seit gestern befindet er sich auf einem so hohen Niveau wie seit 1990 nicht mehr.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite derweil 1,57 Prozent auf 3.587,87 Punkte hinzue. In Hongkong zeigt sich der Hang Seng mit plus 0,37 Prozent bei 29.426,61 Zählern.

Weiterhin stützt jedoch die Erwartung eines neuen massiven Stimulierungspakets von 1,9 Billionen US-Dollar der neuen US-Regierung. Von den neuen Rekordhochs an der Wall Street lassen sich die Börsen jedoch nicht so richtig mitziehen. Neben Corona-Impfnachrichten und Stimulierungsmaßnahmen sprechen Anleger zunehmend von der Erwartung einer "Reflation" - einem Anstieg der Inflation infolge eines staatlichen Stimuluspakets.

In Tokio kommt etwas Gegenwind kommt vom stärkeren Yen. Hier stehen Renesas-Aktien im Fokus: Wie am Montag nach Handelsschluss in Japan mitgeteilt wurde, hat sich der Chiphersteller mit Dialog Semiconductor auf eine Komplettübernahme des in Deutschland notierten Wettbewerbers

